蘇民峰身家起底月月環遊世界 風水班收費驚人4日課程袋千萬

蘇民峰風水班收費驚人 4日課程袋千萬
蘇民峰在社交平台公布「2026年暑期陽宅風水班」詳情，課程暫定於2026年8月8至9日及15至16日分4天進行，上課時間為下午2時至7時30分，期間4時30分至5時小休，上課時間總共5小時，整個課程20小時。課程全以廣東話任教，收費為5萬港元，名額最多200人，額滿即止。入讀學員更可優先報讀2027年暑期八字班，可見課程相當搶手。
網民熱議天價學費 有人支持有人質疑
天價收費惹起熱議，有網民認為收費高昂，直言「貴過見股神」，但仍有部分網民表示想報名。有支持者認為蘇民峰有名氣兼有料，絕對有資格收天價學費，「學到真傳，賺回來的可能不止這個數」、「明碼實價，讚！」亦有網民以商業角度分析，「明碼實價，冇人用支槍指住你個頭去買」、「百貨撞百客啦，覺得值咪報，覺唔值咪閃人囉」。不過也有質疑聲音，指蘇民峰「只是將玄學基礎自行變化來包裝自己成為半個藝人，透過曝光率和知名度挖金」。
蘇民峰身家驚人 物業遍佈海外達2.3億
蘇民峰自1986年起開班授徒，直到2011年停止公開授課，轉為私人教授。網上曾流出私人教授課程收費高達300萬元，更設有「夾八字」的門檻，即使有錢亦未必能跟隨他學習。早年有報道指蘇民峰多年來因眼光獨到，在投資樓市、舖市買賣獲豐厚利潤，物業遍佈海外包括日本、泰國和美國北海道二世古單位等，保守估計資產達2.3億元。今年2月，蘇民峰更透露為買了3年的比華利山豪宅添置傢俬，「間屋買咗三年，今次先正式整好全屋嘅窗簾，買咗梳化同飯枱」。
蘇民峰夫婦環遊世界 月月外遊享受人生
蘇民峰與太太現時以享受人生為主，基本上每個月也會外遊環遊世界，可能一年留在外國的時間比留港還要多。蘇民峰喜歡在社交平台分享美食和靚酒，生活讓人羨慕。不過早前疑有人指蘇民峰只顧吃喝玩樂，令他罕有動氣發文反擊：「一次性回覆那些用把口叫人做善事的人，做善事唔使張揚，又唔使話俾人知。如果以後再有人問我點解唔做善事，淨係喺度吃喝玩樂，我一定會把佢封鎖同埋刪除佢嘅留言，因為呢啲說話太冇營養價值！」