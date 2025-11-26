蘇民峰身家起底月月環遊世界 風水班收費驚人4日課程袋千萬

著名堪輿學家蘇民峰日前宣布開辦「2026年暑期陽宅風水班」，每位學員收費5萬港元，最多收生200人，總收入可達1,000萬港元。有網民計算出蘇民峰時薪高達50萬元，平均每分鐘賺8,333元，天價收費引起網民熱烈討論。據悉蘇民峰身家豐厚，物業遍佈海外，保守估計資產達2.3億元，與太太幾乎每月環遊世界享受人生。