蘇永康老婆Anita係《聲夢》Fans？ 4歲仔Jazz被剪「炎明熹頭」
繼早前蘇永康為無綫《聲夢傳奇》的總決賽擔任「星級評審」後，原來蘇永康的4歲囝囝Jazz都同《聲夢》扯上關係，原來Jazz剪了個齊蔭頭新髮型，被蘇太Anita形容為「星夢（聲夢）gigi髮型」，看來Anita係《聲夢》Gigi（炎明熹）的Fans！
文：東方新地｜圖：Jazz IG、蘇永康IG、Anita IG、無綫《聲夢傳奇》圖片
蘇永康 老婆Anita 形容囝囝新髮型：後面仲正
蘇永康的4歲囝囝Jazz之前髮型係八二分界的斜蔭頭，日前他去剪了個被阿媽Anita形容為「星夢（聲夢）gigi髮型」的齊蔭頭新造型，更話「後面仲正」，看來Anita係《聲夢》Gigi（炎明熹）的Fans。
炎明熹的超短瀏海齊蔭頭髮型由無綫《聲夢傳奇》形象總監陳灝而設計，炎明熹笑言一開始覺得很搞笑，適應了後才認為幾適合自己，也成為了她其中一個招牌特徵。
子華神60歲返老還童 剪青春Bob頭陪蘇永康慶生
已正式登六的黃子華，多年來都keep住鋼條身形，本來已經逆齡生長，點睇都唔似60歲，去年9月子華神為好友蘇永康慶祝53歲生日，更加剪咗個Bob頭，還將頭髮染黑，睇落真係後生咗十年！青春返晒嚟！
子華神喺蘇康屋企陪契仔踢波
係人都知子華神勁錫契仔（蘇永康兒子）Jazz，原來同蘇康慶生前三日，子華神就喺蘇康屋企陪契仔踢波，當時仲邊踢邊同蘇康閒聊，佢話：「即係上堂成班細路喺度踢呀！」又問到「係咪要戴住口罩踢？唔係戴住口罩踢咁慘吓話。」蘇康仲答佢話唔知：「應該要！」之後，蘇康將踢波片上載到IG，仲留言寫話：「難得契爺有興趣陪Jazz踢波，大人細路都咁投入，贏輸冇乜所謂！感恩！」
18年蘇永康買入北角雲峰大廈做埋黃子華鄰居
2018年蘇永康以2,830萬買入北角雲峰大廈做埋黃子華鄰居，子華神探契仔真係行幾步就得！之前蘇康試過大爆黃子華染白頭髮嚇到Jazz爆喊，超搞笑！依家子華神剪咗個Bob 頭，返老還童，契仔Jazz就唔會唔認得佢啦！