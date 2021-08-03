蘇永康老婆Anita係《聲夢》Fans？ 4歲仔Jazz被剪「炎明熹頭」

繼早前蘇永康為無綫《聲夢傳奇》的總決賽擔任「星級評審」後，原來蘇永康的4歲囝囝Jazz都同《聲夢》扯上關係，原來Jazz剪了個齊蔭頭新髮型，被蘇太Anita形容為「星夢（聲夢）gigi髮型」，看來Anita係《聲夢》Gigi（炎明熹）的Fans！

文：東方新地｜圖：Jazz IG、蘇永康IG、Anita IG、無綫《聲夢傳奇》圖片