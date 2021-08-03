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蘇永康老婆Anita係《聲夢》Fans？ 4歲仔Jazz被剪「炎明熹頭」

東方新地 - 娛聞

繼早前蘇永康為無綫《聲夢傳奇》的總決賽擔任「星級評審」後，原來蘇永康的4歲囝囝Jazz都同《聲夢》扯上關係，原來Jazz剪了個齊蔭頭新髮型，被蘇太Anita形容為「星夢（聲夢）gigi髮型」，看來Anita係《聲夢》Gigi（炎明熹）的Fans！

文：東方新地｜圖：Jazz IG、蘇永康IG、Anita IG、無綫《聲夢傳奇》圖片

蘇永康 老婆Anita 形容囝囝新髮型：後面仲正

蘇永康的4歲囝囝Jazz之前髮型係八二分界的斜蔭頭，日前他去剪了個被阿媽Anita形容為「星夢（聲夢）gigi髮型」的齊蔭頭新造型，更話「後面仲正」，看來Anita係《聲夢》Gigi（炎明熹）的Fans。

雖然特別為囝囝剪咗個「Gigi髮型」，但Anita就將《聲夢》寫錯咗做「星夢」。（圖片來源：Jazz IG）
雖然特別為囝囝剪咗個「Gigi髮型」，但Anita就將《聲夢》寫錯咗做「星夢」。（圖片來源：Jazz IG）
正面睇Jazz個新髮型，的確同Gigi一樣瀏海超短。（圖片來源：Jazz IG）
正面睇Jazz個新髮型，的確同Gigi一樣瀏海超短。（圖片來源：Jazz IG）
笑一笑勁Cute！（圖片來源：Jazz IG）
笑一笑勁Cute！（圖片來源：Jazz IG）
後面則是一層層地斜住剷青。（圖片來源：Jazz IG）
後面則是一層層地斜住剷青。（圖片來源：Jazz IG）
剪咗個涼爽髮型後Jazz似乎非常開心，日前仲睇住奧運玩舉重㖭！（圖片來源：Jazz IG）
剪咗個涼爽髮型後Jazz似乎非常開心，日前仲睇住奧運玩舉重㖭！（圖片來源：Jazz IG）
（圖片來源：Jazz IG）
（圖片來源：Jazz IG）
呢個係Jazz原本八二分界嘅斜蔭頭髮型。（圖片來源：Jazz IG）
呢個係Jazz原本八二分界嘅斜蔭頭髮型。（圖片來源：Jazz IG）
Jazz經常同阿媽Anita四出玩樂。（圖片來源：Anita IG）
Jazz經常同阿媽Anita四出玩樂。（圖片來源：Anita IG）
「阿公」蘇永康2014年與任職時裝業的馮翠珊（Anita）結婚，2017年3月誕下囝囝Jazz。（圖片來源：Jazz IG）
「阿公」蘇永康2014年與任職時裝業的馮翠珊（Anita）結婚，2017年3月誕下囝囝Jazz。（圖片來源：Jazz IG）
早前蘇永康都有為無綫《聲夢傳奇》的總決賽擔任「星級評審」。（圖片來源：TVB）
早前蘇永康都有為無綫《聲夢傳奇》的總決賽擔任「星級評審」。（圖片來源：TVB）

炎明熹的超短瀏海齊蔭頭髮型由無綫《聲夢傳奇》形象總監陳灝而設計，炎明熹笑言一開始覺得很搞笑，適應了後才認為幾適合自己，也成為了她其中一個招牌特徵。

超短瀏海齊蔭頭髮型已經成為咗炎明熹其中一個招牌特徵。（圖片來源：炎明熹IG）
超短瀏海齊蔭頭髮型已經成為咗炎明熹其中一個招牌特徵。（圖片來源：炎明熹IG）
不過睇翻近照，比完賽後炎明熹的瀏海似乎長咗唔少。（圖片來源：炎明熹IG）
不過睇翻近照，比完賽後炎明熹的瀏海似乎長咗唔少。（圖片來源：炎明熹IG）
有網友話自己個女都剪咗個Gigi頭。（圖片來源：網民留言截圖）
有網友話自己個女都剪咗個Gigi頭。（圖片來源：網民留言截圖）
亦有網民話呢個髮型好肉酸。（圖片來源：網民留言截圖）
亦有網民評價呢個髮型好肉酸。（圖片來源：網民留言截圖）

子華神60歲返老還童 剪青春Bob頭陪蘇永康慶生

已正式登六的黃子華，多年來都keep住鋼條身形，本來已經逆齡生長，點睇都唔似60歲，去年9月子華神為好友蘇永康慶祝53歲生日，更加剪咗個Bob頭，還將頭髮染黑，睇落真係後生咗十年！青春返晒嚟！

子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
黃子華同蘇永康一向老友鬼鬼，兩人更同是9月生日，去年子華神就特別現身為老友蘇永康慶祝53歲生日，同場還有梁漢文夫婦同埋蘇永康一家。（圖片來源：蘇永康IG）

子華神喺蘇康屋企陪契仔踢波

係人都知子華神勁錫契仔（蘇永康兒子）Jazz，原來同蘇康慶生前三日，子華神就喺蘇康屋企陪契仔踢波，當時仲邊踢邊同蘇康閒聊，佢話：「即係上堂成班細路喺度踢呀！」又問到「係咪要戴住口罩踢？唔係戴住口罩踢咁慘吓話。」蘇康仲答佢話唔知：「應該要！」之後，蘇康將踢波片上載到IG，仲留言寫話：「難得契爺有興趣陪Jazz踢波，大人細路都咁投入，贏輸冇乜所謂！感恩！」

子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
子華神經常陪契仔Jazz玩，兩人踢波都踢得非常投入！（圖片來源：蘇永康IG）
子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
（圖片來源：蘇永康IG）
子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
（圖片來源：蘇永康IG）

18年蘇永康買入北角雲峰大廈做埋黃子華鄰居

2018年蘇永康以2,830萬買入北角雲峰大廈做埋黃子華鄰居，子華神探契仔真係行幾步就得！之前蘇康試過大爆黃子華染白頭髮嚇到Jazz爆喊，超搞笑！依家子華神剪咗個Bob 頭，返老還童，契仔Jazz就唔會唔認得佢啦！

子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
（圖片來源：蘇永康IG）
子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
（圖片來源：蘇永康IG）
子華神60歲返老還童 青春bob頭陪蘇永康慶生年輕十年
（圖片來源：蘇永康IG）

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