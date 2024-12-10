57歲蘇永康為仔仔學校開放日開金口 選曲遭狠批莫名其妙

57歲蘇永康2014年與馮翠珊結婚，2人婚後育有一子蘇展弘（Jazz）。今年已經7歲嘅Jazz目前就讀名校聖士提反書院附屬小學，適逢近日係該學校歌嘅開放日，蘇永康就擔任嘉賓在現場大開金口獻唱歌曲，但係當日嘅選曲就被唔少網民狠批炒曬車……

