57歲蘇永康為仔仔學校開放日開金口 選曲遭狠批莫名其妙
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57歲蘇永康2014年與馮翠珊結婚，2人婚後育有一子蘇展弘（Jazz）。今年已經7歲嘅Jazz目前就讀名校聖士提反書院附屬小學，適逢近日係該學校歌嘅開放日，蘇永康就擔任嘉賓在現場大開金口獻唱歌曲，但係當日嘅選曲就被唔少網民狠批炒曬車……
蘇永康為兒子大開金口
近日有網民在社交平台以「這應該是全香港最容易追星的學校」為題，上傳一段蘇永康於該學校開放日擔任嘉賓獻唱嘅片段。片中蘇永康演唱歌曲《男人不該讓女人流淚》，大騷歌喉嘅影片更引來網民大讚就算唔係專業音響設備都咁好聽！
網民連環質疑蘇永康選曲炒車
雖然蘇永康騷歌喉嘅影片獲讚夠專業，但係就有唔少網民質疑選曲錯誤：「去幼兒園唱男人不該讓女人流淚，這歌適合嗎」、「小朋友只會想：叔叔，唱完未呀，好肚餓哦」、「這位 這首歌… 媽媽也表示接受不了…」、「從小就要教育男孩子不該讓女人流淚嗎？」、「這選曲也是十分莫名其妙」、「沒有其他更適合的歌曲嗎」
鄭中基去年擔任嘉賓選曲都出事
鄭中基嘅12歲女鄭梓喬（Emma）之前同為聖士提反書院附屬小學學生，去年4月鄭中基亦曾為學校擔任嘉賓，更於現場獻歌首本名曲《無賴》，令一眾在場嘅家長十分興奮兼投入。不過鄭中基當時嘅選曲亦被唔少網民質疑，更紛紛表示歌曲唔適合於學校活動嘅場合演唱。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片、ig@william_gung