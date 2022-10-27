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蘇皓兒戲屎被飛出《下流上車族》？脫離邵氏即轉投ViuTV拍旅遊節目

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被封新一代「短髮女神」的蘇皓兒（Chloe），在今年4月播出的無綫《金宵大廈2》演爛面毀容女「渺渺」一角，雖然角色受到網民關注，但其後卻有消息指她演技未夠班，被飛出當時即將開拍的《下流上車族》，無緣與林敏驄演父女。蘇皓兒曾透過經理人承認無綫原本有角色預留給她，但最後因內部安排而告吹，並非蘇皓兒演技有問題。沉寂多個月，原來蘇皓兒早前赴日拍ViuTV的旅遊節目，東家唔打打西家。

蘇皓兒 28歲的蘇皓兒今年4月在《金宵大廈2》單元「雙魚」中擺脫甜美形象，飾演毀容女「渺渺」而人氣急升，可惜之後卻無以為繼，被被無綫飛出新劇《下流上車族》，當時不少網民都感到非常震驚。
28歲的蘇皓兒今年4月在《金宵大廈2》單元「雙魚」中擺脫甜美形象，飾演毀容女「渺渺」而人氣急升，可惜之後卻無以為繼，被被無綫飛出新劇《下流上車族》，當時不少網民都感到非常震驚。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒澄清被飛事件

蘇皓兒（Chloe）於2020年憑無綫電視劇集《那些我愛過的人》飾演「姜子優」一角彈起，同年簽邵氏兄弟成為旗下藝人，之後無綫安排她演出《金宵大廈2》毀容女「渺渺」一角，今年4月劇集播出後雖然受到觀眾注目，但蘇皓兒卻突然被無綫飛出新劇《下流上車族》，當時更有傳她被嫌戲屎，不過蘇皓兒的經理人回覆表示早期聽過有角色留給蘇皓兒，但一直都冇再update過，更澄清蘇皓兒方面冇主動拒拍，這只是TVB的內部安排。

蘇皓兒 蘇皓兒形象健康又有觀眾緣，其實不愁出路。
蘇皓兒形象健康又有觀眾緣，其實不愁出路。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 被飛出《下流上車族》後，蘇皓兒的確沉寂了幾個月，並靜悄悄與邵氏完約後不再續約。
被飛出《下流上車族》後，蘇皓兒的確沉寂了幾個月，並靜悄悄與邵氏完約後不再續約。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒7月正式離開邵氏

蘇皓兒冇得拍《下流上車族》，其角色由郭柏妍執二攤，而她好像靜了幾個月，直至今年7月，蘇皓兒與邵氏兄弟結束兩年的賓主關係，正式完約，而蘇皓兒的經理人亦回覆傳媒：「同邵氏合約完了，現有不同工作交由公司斟洽，稍後有其他工作安排再向外公布。」

蘇皓兒 今年8月，蘇皓兒與陳安立出發去日本前在香港機場拍照，她更興奮表示自己第一次拍旅遊節目。
今年8月，蘇皓兒與陳安立出發去日本前在香港機場拍照，她更興奮表示自己第一次拍旅遊節目。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 節目中蘇皓兒與陳安立踩單車遊日本，二人仲去埋四國大山町，有座與富士山好相似的「伯耆富士」大山。
節目中蘇皓兒與陳安立踩單車遊日本，二人仲去埋四國大山町，有座與富士山好相似的「伯耆富士」大山。（圖片來源：[email protected]

拍ViuTV旅遊節目感覺良好

其後蘇皓兒於IG更新動態，反言：「終於…終於…!! 第一次拍旅遊節目，請多多指教 @bluebanana8 」 原來蘇皓兒於今年8月拍住陳安立，飛去日本和歌山為ViuTV拍攝一個全新的單身旅遊節目，第一次拍這類節目的蘇皓兒表現得好興奮，仲出po自拍話這個日本之旅笑到有腹肌，看來她與ViuTV的合作比無綫愉快得多。

蘇皓兒 早前蘇皓兒身穿小背心露出一截腹肌，在IG留言表示日本之旅笑到有腹肌。
早前蘇皓兒身穿小背心露出一截腹肌，在IG留言表示日本之旅笑到有腹肌。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 蘇皓兒與陳安立在旅遊巴中乜都玩一餐，更拍下用口接食物的短片。
蘇皓兒與陳安立在旅遊巴中乜都玩一餐，更拍下用口接食物的短片。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 蘇皓兒第一次與ViuTV合作，與陳安立這對型男索女組合都幾新鮮。
蘇皓兒第一次與ViuTV合作，與陳安立這對型男索女組合都幾新鮮。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 蘇皓兒與陳安立主持的單車遊節目仍未出街，已有不少觀眾表示好期待，二人玩足兩星期，合作非常愉快。
蘇皓兒與陳安立主持的單車遊節目仍未出街，已有不少觀眾表示好期待，二人玩足兩星期，合作非常愉快。（圖片來源：[email protected]

蘇皓兒與郭柏妍比拚踩滑板

無綫新劇《下流上車族》林敏聰大女車芊芊一角由蘇皓兒換上郭柏妍，劇中講她是滑板發燒友，開拍前更要苦練一番，咁啱得咁橋，蘇皓兒早前亦在廣告中大玩滑板，兩位同樣有青春有活力，仲有一雙養眼長腿，吸引力不相伯仲。

蘇皓兒 蘇皓兒早前為快餐店拍了一輯玩滑板的廣告。
蘇皓兒早前為快餐店拍了一輯玩滑板的廣告。（圖片來源：廣告截圖）
蘇皓兒 蘇皓兒一雙白滑玉腿非常養眼。
蘇皓兒一雙白滑玉腿非常養眼。（圖片來源：廣告截圖）
蘇皓兒 郭柏妍亦在新劇《下流上車族》中踩滑板騷長腿。
郭柏妍亦在新劇《下流上車族》中踩滑板騷長腿。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 經過一番苦練，郭柏妍玩得有板有眼。
經過一番苦練，郭柏妍玩得有板有眼。（圖片來源：劇集宣傳照）

相關文章：蘇皓兒廣告長拍長有

早前《金宵大廈2》單元故事〈雙魚〉播出後引起不少迴響，由伍詠薇（伍姑娘）及蘇皓兒（Chole）主演劇中悲情兩母女，觀眾對蘇皓兒的表現好壞參半，本來蘇皓兒有份參與另一新劇《下流上車族》，有指因其演技差最後被飛，並由另一新晉花旦郭柏妍頂上。雖然被飛出新劇，不過蘇皓兒接拍廣告無停手，近月一個快餐店廣告，仲令網民好心動！

蘇皓兒 蘇皓兒接拍快餐店廣告，其可愛形象令網民心動。
蘇皓兒接拍快餐店廣告，其可愛形象令網民心動。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒拍快餐廣告 最鍾意「蛋蛋」

蘇皓兒雖然被指演技差飛出TVB新劇，不過一樣接到快餐店廣告，其可愛形象簡直就是做自己，在鏡頭前瞓覺，擺出甜絲絲的表情就完成，令不小網民小鹿亂撞。

蘇皓兒 可愛表情夠殺食！
可愛表情夠殺食！（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 廣告入面呢個shot真係out fou㗎……
廣告入面呢個shot真係out fo㗎……（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒無緣同「亞視幫」合作

無綫新劇《下流上車族》最初是由「亞視幫」姜皓文、鮑起靜和江美儀主演，本來也在演員名單中的蘇皓兒，卻突然被飛出新劇，其角色改由20年的港姐季軍郭柏妍頂上，不過最後姜皓文唔拍，由林敏驄頂上。

蘇皓兒 蘇皓兒在《金宵大廈2》中的演出評語好壞參半。
蘇皓兒在《金宵大廈2》中的演出評語好壞參半。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 有指蘇皓兒演技未夠班拖累前輩伍詠薇。
有指蘇皓兒演技未夠班拖累前輩伍詠薇。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 蘇皓兒其實為了慘女角色下了不少苦功。
蘇皓兒其實為了慘女角色下了不少苦功。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒被嫌演技未夠班

有傳蘇皓兒新劇角色突然易角，是因為她在《金宵大廈2》的演技差所累，雖然她在〈雙魚〉中犧牲色相以爛面樣示人，但演技就慘被攻擊，有網民覺得她未夠班，其至拖累了伍詠薇的發揮。

蘇皓兒 近日傳出蘇皓兒被飛出新劇。
早前傳出蘇皓兒被飛出新劇。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 蘇皓兒的經理人回應指無綫曾表示會在新劇預留角色給蘇皓兒。
蘇皓兒的經理人回應指無綫曾表示會在新劇預留角色給蘇皓兒。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒輸畀無綫親生女

28歲的蘇皓兒近年機會不少，20年曾在無綫劇集《那些我愛過的人》裡飾演「姜子優」一角，因短髮女神形象獲觀眾高度關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人，不過蘇皓兒今次就輸畀細她4年的無綫親生女郭柏妍。25歲的郭栢妍雖然演戲經驗淺，但外表亮麗，與蘇皓兒一樣仙氣十足，她曾在《白色強人2》與視帝陳豪有感情線發展，在新劇《雙生陌生人》、《旁觀者》、《破毒強人》更擔當重要角色，可見受到公司力捧。

蘇皓兒 24歲的郭柏妍執二攤代替蘇皓兒拍新劇。
25歲的郭柏妍執二攤代替蘇皓兒拍新劇《下流上車族》。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 郭柏妍在《下流上車族》飾演林敏驄與江美儀的大女車芊芊。
郭柏妍在《下流上車族》飾演林敏驄與江美儀的大女車芊芊。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 郭柏妍眼大大仙氣十足，仲係高學歷港姐。
郭柏妍眼大大仙氣十足，仲係高學歷港姐。（圖片來源：[email protected]
蘇皓兒 郭柏妍po出自己拍攝時的花絮照。
郭柏妍在《青春不要臉》扮陽光妹。（圖片來源：[email protected]

蘇皓兒在《金宵大廈2》中的精彩演出：

蘇皓兒 《雙魚》故事結尾，蘇皓兒人設竟大反轉。伍詠薇找到離家出走的蘇皓兒，並走出車水馬龍的馬路上自殺，最後出意外終身傷殘。
《雙魚》故事結尾，蘇皓兒人設竟大反轉。伍詠薇找到離家出走的蘇皓兒，並走出車水馬龍的馬路上自殺，最後出意外終身傷殘。（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 蘇皓兒諗通了，不但認同母親以往做法，更與母親調轉角色，用母親作商品大賣慘情呃善款，非常病態，令人心寒。渺渺口中說的都是感人賣慘位，芬姐卻聽得十分難過，但看得出她還是盡力配合女兒。
蘇皓兒諗通了，不但認同母親以往做法，更與母親調轉角色，用母親作商品大賣慘情呃善款，非常病態，令人心寒。渺渺口中說的都是感人賣慘位，芬姐卻聽得十分難過，但看得出她還是盡力配合女兒。（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 這場母女爭吵戲非常精彩。
這場母女爭吵戲非常精彩。（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 已多年沒接拍無綫劇的伍姑娘，坦承是自己向監製自薦參演：「《金宵》好睇吖嘛，喺 TVB 平台有咁嘅戲種好得意，我見到監製就話如果《金宵 2》開，有角色啱我我都願意嘗試吓。點知佢真係搵我，我只係聽咗個故仔，已經覺得好好睇。」
已多年沒接拍無綫劇的伍姑娘，坦承是自己向監製自薦參演：「《金宵》好睇吖嘛，喺 TVB 平台有咁嘅戲種好得意，我見到監製就話如果《金宵 2》開，有角色啱我我都願意嘗試吓。點知佢真係搵我，我只係聽咗個故仔，已經覺得好好睇。」（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 蘇皓兒雖然沒有邪惡的表情，但呢個似笑非笑表情已令網民大感意外及心寒，並認為是為結局的扭轉 位作出鋪陳。
蘇皓兒雖然沒有邪惡的表情，但呢個似笑非笑表情已令網民大感意外及心寒，並認為是為結局的扭轉位作出鋪陳。（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 蘇皓兒大演內心戲。
蘇皓兒大演內心戲。（圖片來源：無綫提供）
蘇皓兒 雖然首歌《伴我左右》聽落好似好溫馨，但配合呢啲畫面真係聽到人毛管戙。
雖然首歌《伴我左右》聽落好似好溫馨，但配合呢啲畫面真係聽到人毛管戙。（圖片來源：無綫提供）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_so、[email protected]

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