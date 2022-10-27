蘇皓兒戲屎被飛出《下流上車族》？脫離邵氏即轉投ViuTV拍旅遊節目

被封新一代「短髮女神」的蘇皓兒（Chloe），在今年4月播出的無綫《金宵大廈2》演爛面毀容女「渺渺」一角，雖然角色受到網民關注，但其後卻有消息指她演技未夠班，被飛出當時即將開拍的《下流上車族》，無緣與林敏驄演父女。蘇皓兒曾透過經理人承認無綫原本有角色預留給她，但最後因內部安排而告吹，並非蘇皓兒演技有問題。沉寂多個月，原來蘇皓兒早前赴日拍ViuTV的旅遊節目，東家唔打打西家。
蘇皓兒澄清被飛事件
蘇皓兒（Chloe）於2020年憑無綫電視劇集《那些我愛過的人》飾演「姜子優」一角彈起，同年簽邵氏兄弟成為旗下藝人，之後無綫安排她演出《金宵大廈2》毀容女「渺渺」一角，今年4月劇集播出後雖然受到觀眾注目，但蘇皓兒卻突然被無綫飛出新劇《下流上車族》，當時更有傳她被嫌戲屎，不過蘇皓兒的經理人回覆表示早期聽過有角色留給蘇皓兒，但一直都冇再update過，更澄清蘇皓兒方面冇主動拒拍，這只是TVB的內部安排。
蘇皓兒7月正式離開邵氏
蘇皓兒冇得拍《下流上車族》，其角色由郭柏妍執二攤，而她好像靜了幾個月，直至今年7月，蘇皓兒與邵氏兄弟結束兩年的賓主關係，正式完約，而蘇皓兒的經理人亦回覆傳媒：「同邵氏合約完了，現有不同工作交由公司斟洽，稍後有其他工作安排再向外公布。」
拍ViuTV旅遊節目感覺良好
其後蘇皓兒於IG更新動態，反言：「終於…終於…!! 第一次拍旅遊節目，請多多指教 @bluebanana8 」 原來蘇皓兒於今年8月拍住陳安立，飛去日本和歌山為ViuTV拍攝一個全新的單身旅遊節目，第一次拍這類節目的蘇皓兒表現得好興奮，仲出po自拍話這個日本之旅笑到有腹肌，看來她與ViuTV的合作比無綫愉快得多。
蘇皓兒與郭柏妍比拚踩滑板
無綫新劇《下流上車族》林敏聰大女車芊芊一角由蘇皓兒換上郭柏妍，劇中講她是滑板發燒友，開拍前更要苦練一番，咁啱得咁橋，蘇皓兒早前亦在廣告中大玩滑板，兩位同樣有青春有活力，仲有一雙養眼長腿，吸引力不相伯仲。
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早前《金宵大廈2》單元故事〈雙魚〉播出後引起不少迴響，由伍詠薇（伍姑娘）及蘇皓兒（Chole）主演劇中悲情兩母女，觀眾對蘇皓兒的表現好壞參半，本來蘇皓兒有份參與另一新劇《下流上車族》，有指因其演技差最後被飛，並由另一新晉花旦郭柏妍頂上。雖然被飛出新劇，不過蘇皓兒接拍廣告無停手，近月一個快餐店廣告，仲令網民好心動！
蘇皓兒拍快餐廣告 最鍾意「蛋蛋」
蘇皓兒雖然被指演技差飛出TVB新劇，不過一樣接到快餐店廣告，其可愛形象簡直就是做自己，在鏡頭前瞓覺，擺出甜絲絲的表情就完成，令不小網民小鹿亂撞。
蘇皓兒無緣同「亞視幫」合作
無綫新劇《下流上車族》最初是由「亞視幫」姜皓文、鮑起靜和江美儀主演，本來也在演員名單中的蘇皓兒，卻突然被飛出新劇，其角色改由20年的港姐季軍郭柏妍頂上，不過最後姜皓文唔拍，由林敏驄頂上。
蘇皓兒被嫌演技未夠班
有傳蘇皓兒新劇角色突然易角，是因為她在《金宵大廈2》的演技差所累，雖然她在〈雙魚〉中犧牲色相以爛面樣示人，但演技就慘被攻擊，有網民覺得她未夠班，其至拖累了伍詠薇的發揮。
蘇皓兒輸畀無綫親生女
28歲的蘇皓兒近年機會不少，20年曾在無綫劇集《那些我愛過的人》裡飾演「姜子優」一角，因短髮女神形象獲觀眾高度關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人，不過蘇皓兒今次就輸畀細她4年的無綫親生女郭柏妍。25歲的郭栢妍雖然演戲經驗淺，但外表亮麗，與蘇皓兒一樣仙氣十足，她曾在《白色強人2》與視帝陳豪有感情線發展，在新劇《雙生陌生人》、《旁觀者》、《破毒強人》更擔當重要角色，可見受到公司力捧。
蘇皓兒在《金宵大廈2》中的精彩演出：
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》