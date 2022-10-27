蘇皓兒戲屎被飛出《下流上車族》？脫離邵氏即轉投ViuTV拍旅遊節目

被封新一代「短髮女神」的蘇皓兒（Chloe），在今年4月播出的無綫《金宵大廈2》演爛面毀容女「渺渺」一角，雖然角色受到網民關注，但其後卻有消息指她演技未夠班，被飛出當時即將開拍的《下流上車族》，無緣與林敏驄演父女。蘇皓兒曾透過經理人承認無綫原本有角色預留給她，但最後因內部安排而告吹，並非蘇皓兒演技有問題。沉寂多個月，原來蘇皓兒早前赴日拍ViuTV的旅遊節目，東家唔打打西家。