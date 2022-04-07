盤點圈中短髮女神 蘇皓兒氣質攞滿分 江嘉敏扣晒分被男友嫌棄
蘇皓兒曾封新一代「玉女掌門接班人」
蘇皓兒近年已是炙手可熱的模特兒及女演員，17年女子組合As One解散後，蘇皓兒繼續留喺圈中作獨立發展，她最煞食嘅就係一雙白滑長腿，非常吸睛！18年同樂隊Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮齊陰眼大大竟然同一代神聖不可侵犯嘅玉女掌門人周慧敏撞晒樣！有幸獲網民封為「玉女掌門接班人」，公認受得起呢個稱號三十年來得佢一個咋！
剪短髮著三點式防曬廣告
2018年蘇皓兒轉短髮造型，同時在一個防曬用品廣告以三點式造型大騷Model身材，在鏡頭前轉圈騷靚背。
蘇皓兒著美少女戰士服扮私影妹
之後蘇皓兒於網劇《把砒霜留給自己》的單元《星期日早上》內，與余潔滢飾演私影姊妹花，劇中她為賺外快，以Cosplay美少女戰士造型上陣，在公園內被大批龍友圍住任影，還扮可愛挨住個大波波， 一雙長腿甚為搶fo。
短髮江嘉敏運滯畀仔飛
27歲TVB小花江嘉敏，與電競公司高層有米男友Anthony拍拖3年，經常合體放閃，甚至周街公主抱，不料早前江嘉敏在社交網連環出po暗示情已逝，仲指男友嫌棄她短髮唔夠靚，不少網民都戥佢唔抵，紛紛幫佢P圖植髮。
字裡行間暗示男友嫌棄短髮
江嘉敏在2022年2月22日、正月廿二的星期二，更上載了兩張長髮舊照，留言似有所指：「趁今日有那麼多『愛』，給情侶們一個小分享，兩個人在一起久了呢，會膩，會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人去體驗新的事物，而不是和新的人去體驗舊的事物。」她又強調「知道嗎舊人」、「嗱長頭髮丫」、「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，句句有骨，看來是畀說話男友Anthony聽。
網民幫江嘉敏P圖挽戀情
江嘉敏講到出口話男友嫌棄佢剪短頭髮，不少網民都戥佢唔抵，紛紛出手幫佢改圖換髮，變返長髮的江嘉敏又真係順眼好多，有長直髮有長曲髮，就連馮盈盈髮型連樣都有，網民創意無限，不過江嘉敏畀仔飛又未必係因為剪短髮一個原因。
即睇網民創意無限：
為新劇《四十二章經》狠斷長髮
其實江嘉敏之所以要剪短髮，原因是為了配合新劇《四十二章經》當日記者會她首次以短髮Look示人，不少人都大為震驚，劇入面她飾演現代「韋小寶」扮男仔頭，本身好有發揮。但另一方面，其實 監製陳冠維有喜好要求女演員剪頭髮，去年播放的劇集《七公主》同樣要求高海寧剪短髮扮男仔頭，結果高Ling亦換來長期單身⋯⋯
短髮女神始祖梁詠琪46歲
梁詠琪可謂現代短髮女性典範，髮型十年如一日的她carry得好好，更能突顯氣質，短髮亦成為佢個人象徵。
高海寧35歲
髮型能夠改變一個人嘅氣質，好似高Ling剪短髮後散發出一股高雅嘅氣息，加添成熟韻味。
蔡思貝31歲
本身長頭髮嘅蔡思貝年前為拍劇集《機場特警》而剪短頭髮，估唔到短髮造型大獲好評，看起來更清爽甜美，所以一直keep到依家。
陳茵媺41歲
短髮令陳茵媺灑脫的個性表露無遺，卻又不失女人味！
周家怡42歲
向來性格率直爽朗嘅周家怡，彷彿天生襯短髮造型，既能提升其氣場外，更顯活潑逆齡。
楊偲泳28歲
除咗係張振朗嘅女朋友之外，短髮亦係楊偲泳嘅標記，近來仲愈剪愈短，被網友笑指佢變得好靚仔。
龔嘉欣32歲
為新劇《殺手》剷青染髮扮punk妹，呢個壞女孩look原來都幾襯龔嘉欣喎！
李君妍31歲
為拍新劇《七公主》而改變造型，令人眼前一亮，更不經意流露出霸氣和自信。
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