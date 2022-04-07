盤點圈中短髮女神 蘇皓兒氣質攞滿分 江嘉敏扣晒分被男友嫌棄

要做女神唔一定要長髮飄飄嘅，短髮都一樣可以突顯女神風範！近年不少女星都keep住短髮造型，清爽利落令人留下深刻印象，甚至比長髮更有吸引力。好似最近有份演出無綫新劇《金宵大廈2》的蘇皓兒，自從剪了短髮便人氣急升；不過江嘉敏就同頭唔同命，短髮唔止劣評如潮，仲搞到被拍拖多年的男友嫌棄導致分手。