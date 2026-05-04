32歲女神蘇皓兒石垣島藍色比堅尼玩SUP大晒身材 悟出「留白」旅遊哲學惹共鳴

蘇皓兒（Chloe）近日受日本沖繩石垣島觀光旅遊局邀請，到當地拍攝宣傳短片，期間以藍色比堅尼大晒健美身材，更在絕美日落下玩SUP（立式划槳），畫面靚到令人窒息。不過最令人意外的，是這位一向予人都市女神形象的Chloe，竟然公開表示對旅遊的定義完全改觀，大談「留白」哲學，究竟石垣島有咩魔力令佢徹底愛上大自然？