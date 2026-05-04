32歲女神蘇皓兒石垣島藍色比堅尼玩SUP大晒身材 悟出「留白」旅遊哲學惹共鳴
蘇皓兒藍色比堅尼玩SUP成全片亮點
已經是第二次受邀到石垣島拍攝的蘇皓兒，今次四日三夜行程可謂動靜皆宜。為了以最佳狀態展示泳裝Look，Chloe透露出發前一個月已加強健身備戰：「因為有啲鏡頭要着泳裝或者比較輕便嘅衫，所以我喺出發前一個月就加強健身，重點係要練番條腰同手臂嘅線條，以最好狀態出鏡。」結果片中她穿上藍色比堅尼在海上玩SUP，大展長腿和健美線條，配合橙色日落映照整個海面，畫面震撼又治癒，網民睇完都大讚靚到無法用文字形容。
石垣島日落令蘇皓兒直呼人生最靚
提到今次最難忘的拍攝經歷，Chloe毫不猶豫表示是此行看到人生中最靚的日落：「最難忘喺日落靚景底下玩SUP，橙色嘅天空映照成個海面，喺海中心平靜咁欣賞日落靚景，絕對係我睇過最靚嘅日落。」除了SUP之外，她更深入偏遠的西表島，搭船再爬獨木舟，攀山涉水尋找瀑布秘境，發現當地大自然氣息濃厚得超乎想像，完全顛覆了她以往對石垣島只有陽光海灘和潛水天堂的印象。
蘇皓兒旅遊觀大轉變悟出「留白」哲學
最令人驚喜的是，一向予人都市女神形象的Chloe，經過今次旅程後對旅遊的定義徹底改觀。她坦言：「我一直以為自己好鍾意城市嘅便利，但原來對住個海、對住座山發呆，嗰種寧靜感係更加吸引我，經過今次我對旅遊嘅定義改觀咗，原來唔一定要行程密麻麻，要學識『留白』反而仲充實。」這番說話引起不少都市人共鳴，在忙碌生活中學識放慢腳步，享受屬於自己的Me Time，或許就是療癒系旅行的真正意義。
攀山涉水照食石垣和牛零戒口
雖然今次拍攝行程體能需求不少，但Chloe完全無打算戒口，反而盡情享受當地美食。她笑言：「當地啲嘢食真係好正，有一日仲係出海釣魚，然後夜晚就試返自己釣嘅魚，超級新鮮好食。我相信攀山涉水嘅拍攝schedule係可以抵銷脂肪，所以我冇乜戒口，哈哈哈！」據悉她今次更食盡菠蘿豬及石垣和牛等地道美食，第一次嘗試釣魚便有收穫，品嘗親手釣回來的鮮魚感覺分外滿足。
蘇皓兒想挑戰野外求生節目
對於近年多參與綜藝節目，Chloe認為無論是踢足球還是旅遊拍攝，都令她發現自己原來很享受即興反應的樂趣。她更透露未來想挑戰更高難度：「我想嘗試嘅嘢有好多，特別想試吓野外求生或體能競技類嘅節目，可能因為我骨子𥚃都係一個幾硬頸、幾鍾意挑戰自己極限嘅人。」看來這位女神放下包袱後，未來將會帶來更多驚喜。
網民大讚吳海昕都忍唔住留言
蘇皓兒在社交平台分享今次石垣島遊日短片後，隨即引來大批網民留言讚好。有網民大讚「美景配上靚人，靚到無法用文字形容」，又指她的笑容充滿陽光氣息，非常治癒。藝人吳海昕亦忍不住留言讚她是「陽光小甜心」，Chloe則回敬對方是「溫文爾雅家姐」，互動甜蜜又有愛。不少網民更表示睇完條片即刻想訂機票去石垣島，證明Chloe的宣傳效果十足成功。