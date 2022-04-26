金宵大廈2｜蘇皓兒疑被「私有化」 傳秘撻金像新晉導演黃進 親自回應緋聞

現年28歲的蘇皓兒（Chloe）近日在《金宵大廈2》中破格演繹爛面毀容醜女，演技備受讚賞，同王宗堯分手後自言單身已久的她，日前被爆與憑電影《一念無明》奪得金像新晉導演獎的33歲黃進甜蜜拍拖斷正，並被指在紅磡同居築愛巢，對於今次被「私有化」的緋聞，蘇皓兒親自作出了回應。