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金宵大廈2｜蘇皓兒疑被「私有化」 傳秘撻金像新晉導演黃進 親自回應緋聞

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現年28歲的蘇皓兒（Chloe）近日在《金宵大廈2》中破格演繹爛面毀容醜女，演技備受讚賞，同王宗堯分手後自言單身已久的她，日前被爆與憑電影《一念無明》奪得金像新晉導演獎的33歲黃進甜蜜拍拖斷正，並被指在紅磡同居築愛巢，對於今次被「私有化」的緋聞，蘇皓兒親自作出了回應。

蘇皓兒 被爆孖黃進冧笑撐枱腳

蘇皓兒日前被影到以一身居家Look同黃進一起由其紅磡寓所中步出，一邊「咬耳仔」傾偈，一邊去到一間酒樓，坐在角落卡位中撐枱腳，期間蘇皓兒被指不時冧笑，又和對方打情罵俏，猶如一對熱戀中的小情人，飯後兩人一同到咖啡店選購咖啡豆，之後孖住上樓，似乎已展開了甜蜜的同居生活。

蘇皓兒 有指蘇皓兒的愛貓「皮皮」，是和男友一同收養。
有指蘇皓兒的愛貓「皮皮」，是和男友一同收養。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 黃進除了是導演外，也有做模特兒和玩樂器夾Band、出show。
黃進除了是導演外，也有做模特兒和夾Band玩樂器等。（圖片來源：[email protected]

黃進有個編劇女友

黃進憑《一念無明》先後奪得金馬獎的「最佳新導演」獎及金像獎的「新晉導演」獎，不過黃進之前曾公開有一名拍拖多年的女友，就是電影《一念無明》的編劇陳楚珩（Florence），兩人由就讀於香港城市大學創意媒體學院時已開始拍拖，至今已有十多年，2016年《一》片獲獎時，黃進曾公開對女友發表愛的宣言指：「劇本是電影的靈魂，而她（陳楚珩）就是我的靈魂。」令Florence感動落淚。

蘇皓兒 黃進曾和女友陳楚珩一起奪得香港電影評論學會大獎的最佳編劇和最佳導演獎。
黃進曾和女友陳楚珩一起奪得香港電影評論學會大獎的最佳編劇和最佳導演獎。（圖片來源：[email protected]

蘇皓兒自稱感情仍然空白

蘇皓兒入行11年，曾有過緋聞對象包括有倪震和羅天宇，不過被她承認的戀情，只得王宗堯一個，兩人曾拍拖兩年，在2020年初分手，之後蘇皓兒一直自稱單身。在接受傳媒訪問時，蘇皓兒例牌否認同黃進的緋聞，她表示兩人是因工作關係而認識，並非報道中所指的戀人同居關係。她強調自己現階段以工作為主，感情方面仍然空白，將來有新戀情的話，會同大家分享。此外她又在IG Story中上載了一幅日曆照，表示：「心很累。」疑隔空回應緋聞。

蘇皓兒 自言感情方面仍然空白的蘇皓兒，日前在社交網上載與兩位前As One隊友陳苑澄Tania，中）及陳葦璇右）一齊玩貓的合照。
自言感情方面仍然空白的蘇皓兒，日前在社交網上載與兩位前As One隊友陳苑澄（Tania，中）及陳葦璇（右）一齊玩貓的合照。（圖片來源：[email protected]_so）
蘇皓兒 在緋聞出街後，蘇皓兒在IG Story中上載了一幅日曆照，表示：「心很累。」
在緋聞出街後，蘇皓兒在IG Story中上載了一幅日曆照，表示：「心很累。」（圖片來源：[email protected]_so）

拍《金宵大廈2》拋開女神包袱濕身演醜女

「文青女神」蘇皓兒（Chloe）在《金宵大廈2》擺脫甜美形象，破格演爛面毀容醜女，在《雙魚》單元中飾演伍詠薇的女兒「渺渺」。Chloe在拍攝一場暈倒戲份時亦遇上意外，導致大腿撞瘀了一大片，十分誇張！

「文青女神」蘇皓兒Chloe）在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇的女兒「渺渺」。
「文青女神」蘇皓兒（Chloe）在《金宵大廈2》中飾演伍詠薇的女兒「渺渺」。（圖片來源：《金宵大廈2》劇照）
蘇皓兒 金宵大廈2 Chloe擺脫甜美形象，破格演爛面毀容醜女。
Chloe擺脫甜美形象，破格演爛面毀容醜女。（圖片來源：[email protected] USA Official）
蘇皓兒 金宵大廈2 Chloe在拍攝一場暈倒戲份時遇上意外，導致大髀撞瘀了一大片。
Chloe在拍攝一場暈倒戲份時遇上意外，導致大髀撞瘀了一大片。（圖片來源：[email protected]_so）

蘇皓兒演內心戲壓力大

陳山聰、李施嬅、伍詠薇及 Chloe 分別在 IG開Live，獲讚好戲的伍姑娘不斷多謝劇迷支持外，坦言芬姐最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟㗎！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」而首度遇上如此高難度角色的蘇皓兒則坦言有壓力：「都真係好難演，個角色好難演，好多內心嘢。」幸好蘇皓兒的內心戲受到支持及認同，有網民讚她的演繹似笑非笑，並指「睇唔出底牌先至最耐人尋味」。

蘇皓兒 伍詠薇與蘇皓兒一齊開Live，齊被網民大讚演得好。
伍詠薇與蘇皓兒一齊開Live，齊被網民大讚演得好。（圖片來源：無綫提供）

蘇皓兒被封「翻版周慧敏」參加「YES! 」校花選舉入行

蘇皓兒在2020年播出的另一套TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。外表清新又清純的蘇皓兒其實早於14歲已參加「YES! 」校花選舉入行做兼職模特兒， 17歲簽約太陽娛樂旗下，15年21歲的她，加入女團As One與其他成員一同到韓國受訓，可惜做唱跳女歌手僅兩年，在17年As One便解散，Chloe只好重返模特兒界，清純可愛外表令她機會不斷，拍過不少廣告，最令人印象深刻是18年與樂隊Dear Jane拍攝檸檬茶廣告，清純長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，因而有「翻版周慧敏」稱號。

蘇皓兒完成中六課程後正式入行，當年一把長髮加上大眼睛更成為她的清純標記。不過被指係機會主義者的Chloe，參加casting亦以低胸衫彈結他托胸，機心不可小覷。
蘇皓兒完成中六課程後正式入行，當年一把長髮加上大眼睛更成為她的清純標記。不過被指係機會主義者的Chloe，參加casting亦以低胸衫彈結他托胸，機心不可小覷。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 15年加入As One女子組合，四位成員更一同到韓國受訓，不過As One在17年底解散，Chloe亦成唯一成員作個人發展。
15年加入As One女子組合，四位成員更一同到韓國受訓，不過As One在17年底解散，Chloe展開個人發展。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。
韓風MV 大賣少女情懷，長髮造型被指似周慧敏。（圖片來源：新傳媒資料庫）
26歲蘇皓兒長腿殺死人 三點式水著廣告起底！
當年蘇皓兒亦有著短裙騷長腿。（圖片來源：[email protected]太陽娛樂音樂《Candy Ball》MV截圖）

重溫As One2015年首支派台作品《Candy Ball》：

蘇皓兒 18年同Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，自此成為廣告新星。
18年同Dear Jane合拍檸檬茶廣告，長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，自此成為廣告新星。（圖片來源：新傳媒資料庫）

蘇皓兒剪短髮人氣更盛

在圈中兜兜轉轉，直至18年蘇皓兒突然改變形象告別長髮，仲被無綫睇中，有份拍攝劇集《那些我愛過的人》，在劇中演林文龍女兒姜子優一角，短髮Look的學生妹形象為她加晒分。而蘇皓兒的短髮形象亦再度獲廣告商垂青，成為新一代的「短髮女神」，星途比之前更加暢旺！

蘇皓兒 因為長髮飄飄同周慧敏撞樣而彈起，硬頸嘅Chloe拍完廣告極速剪咗個短髮形象大變身，估唔到更見健康清爽，短髮其實仲更加配合Chloe個性。
因為長髮飄飄同周慧敏撞樣而彈起，硬頸嘅Chloe拍完檸檬茶廣告後，極速剪咗個短髮形象大變身，估唔到更見健康清爽，短髮其實仲更加配合Chloe個性。（圖片來源：[email protected]_so）
現年26歲的Chloe（蘇皓兒） ，減齡十年在新劇《那些我愛過的人》演中學生，經常著住校服出鏡，完全沒有違和感，爽朗Fresh外表令人眼前一亮！
蘇皓兒在劇集《那些我愛過的人》演中學生已經24歲，經常著住校服出鏡，完全沒有違和感，爽朗Fresh外表令人眼前一亮！（圖片來源：新傳媒資料庫）
（Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）
（圖片來源：Chloe So 蘇皓兒 2018 防曬噴霧廣告截圖）

蘇皓兒實現演員夢

據知，蘇皓兒自小不斷被人讚靚，求學階段已經常發明星夢，參加「YES！」校花選舉，都係想搵機會。好似本身唔係太鍾意唱歌，但被選中加入女團As One，佢都把握機會去試，好勤力練歌同練舞，不過佢最大心願其實係想拍戲。終於，在剪短髮拋開玉女形象之後，蘇皓兒演戲機會不斷，除了2018年的《那些我愛過的人》之外，及後又參演過網劇《火爆天王》、《把砒霜留給自己》、電影《幻愛》、《梅艷芳》等，及後更挑戰自己在《金宵大廈2》飾演醜女渺渺，亮相機會愈嚟愈多！

蘇皓兒 美少女戰士
蘇皓兒話從未玩過Cosplay，在《把砒霜留給自己》著住美少女戰士件衫畀班男人係咁影，情節幾得意。（圖片來源：[email protected]_so）
另一場拍攝私影戲份，蘇皓兒被飾演變態佬的劉志偉迷暈，之後再把她綁在床上，認真慘情。
另一場拍攝私影戲份，蘇皓兒被飾演變態佬的劉志偉迷暈，之後再把她綁在床上，認真慘情。（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）
蘇皓兒 Anson Lo穿上粉紅戰衣同團員合照，被4女圍，被指艷福無邊﹗
在《假冒女團》中，Anson Lo穿上粉紅戰衣同團員合照，被4女圍，被指艷福無邊﹗（圖片來源：《假冒女團》發相）
蘇皓兒一手攬實盧瀚霆﹗
蘇皓兒一手攬實盧瀚霆﹗（圖片來源：《假冒女團》預告片截圖）

蘇皓兒入行11年的三段情

蘇皓兒條件咁好，緋聞當然唔會缺乏！入行11年前間，蘇皓兒最主要的「緋聞/戀情」主要有三段。真正承認過的亦只有與王宗堯的父女戀。而另外兩位分別是被影到同行買零食的倪震，以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。不過二人隨後雙雙否認。

蘇皓兒 Chloe被揭被年紀大一截嘅王宗堯私有化，曾經共患難陪男友經歷過低潮時期，不過今年初Chloe就主動公布結束兩年情。
Chloe揀男友卻鍾情大叔，18年與大她16年的王宗堯發展忘年戀，並過同居生活，不過戀情僅維持兩年，到2020年Chloe在社交網表示「決定了自己一個人過生活」宣布與王分手回復單身。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蘇皓兒 89年邂逅，09年結婚，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。
倪震周慧敏89年邂逅，09年結婚，多年來兩公婆一直保持低調，好少將私事擺上枱。（圖片來源：新傳媒資料庫）
呢張十一人大合照，只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。
呢張十二人大合照就係當時被指蘇皓兒與羅天宇洩蜜嘅證據，合照只有蘇皓兒一個女隊員，邊個同佢最close，一眼就知係羅天宇啦﹗企喺後排嘅明顯同佢保持距離，只有羅天宇獨享伴住女神的最佳位置。（圖片來源：IG圖片）

重溫蘇皓兒靚相：

常見問題

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蘇皓兒唯一承認的戀情只有一人⋯⋯詳情請看

蘇皓兒緋聞對象已有女朋友？

蘇皓兒緋聞對象是金像新晉導演，而對方曾公開對女友發表愛的宣言⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_so、新傳媒照片庫

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