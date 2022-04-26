金宵大廈2｜蘇皓兒疑被「私有化」 傳秘撻金像新晉導演黃進 親自回應緋聞
蘇皓兒 被爆孖黃進冧笑撐枱腳
蘇皓兒日前被影到以一身居家Look同黃進一起由其紅磡寓所中步出，一邊「咬耳仔」傾偈，一邊去到一間酒樓，坐在角落卡位中撐枱腳，期間蘇皓兒被指不時冧笑，又和對方打情罵俏，猶如一對熱戀中的小情人，飯後兩人一同到咖啡店選購咖啡豆，之後孖住上樓，似乎已展開了甜蜜的同居生活。
黃進有個編劇女友
黃進憑《一念無明》先後奪得金馬獎的「最佳新導演」獎及金像獎的「新晉導演」獎，不過黃進之前曾公開有一名拍拖多年的女友，就是電影《一念無明》的編劇陳楚珩（Florence），兩人由就讀於香港城市大學創意媒體學院時已開始拍拖，至今已有十多年，2016年《一》片獲獎時，黃進曾公開對女友發表愛的宣言指：「劇本是電影的靈魂，而她（陳楚珩）就是我的靈魂。」令Florence感動落淚。
蘇皓兒自稱感情仍然空白
蘇皓兒入行11年，曾有過緋聞對象包括有倪震和羅天宇，不過被她承認的戀情，只得王宗堯一個，兩人曾拍拖兩年，在2020年初分手，之後蘇皓兒一直自稱單身。在接受傳媒訪問時，蘇皓兒例牌否認同黃進的緋聞，她表示兩人是因工作關係而認識，並非報道中所指的戀人同居關係。她強調自己現階段以工作為主，感情方面仍然空白，將來有新戀情的話，會同大家分享。此外她又在IG Story中上載了一幅日曆照，表示：「心很累。」疑隔空回應緋聞。
拍《金宵大廈2》拋開女神包袱濕身演醜女
「文青女神」蘇皓兒（Chloe）在《金宵大廈2》擺脫甜美形象，破格演爛面毀容醜女，在《雙魚》單元中飾演伍詠薇的女兒「渺渺」。Chloe在拍攝一場暈倒戲份時亦遇上意外，導致大腿撞瘀了一大片，十分誇張！
蘇皓兒演內心戲壓力大
陳山聰、李施嬅、伍詠薇及 Chloe 分別在 IG開Live，獲讚好戲的伍姑娘不斷多謝劇迷支持外，坦言芬姐最後所受的報應令單元故事性更強：「阿女最尾變咗我咁，其實係我報應嚟㗎！我愛佢變成害佢，呢個結局真係意想不到。」而首度遇上如此高難度角色的蘇皓兒則坦言有壓力：「都真係好難演，個角色好難演，好多內心嘢。」幸好蘇皓兒的內心戲受到支持及認同，有網民讚她的演繹似笑非笑，並指「睇唔出底牌先至最耐人尋味」。
蘇皓兒被封「翻版周慧敏」參加「YES! 」校花選舉入行
蘇皓兒在2020年播出的另一套TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。外表清新又清純的蘇皓兒其實早於14歲已參加「YES! 」校花選舉入行做兼職模特兒， 17歲簽約太陽娛樂旗下，15年21歲的她，加入女團As One與其他成員一同到韓國受訓，可惜做唱跳女歌手僅兩年，在17年As One便解散，Chloe只好重返模特兒界，清純可愛外表令她機會不斷，拍過不少廣告，最令人印象深刻是18年與樂隊Dear Jane拍攝檸檬茶廣告，清純長髮Look勁似「玉女掌門人」周慧敏，因而有「翻版周慧敏」稱號。
重溫As One2015年首支派台作品《Candy Ball》：
蘇皓兒剪短髮人氣更盛
在圈中兜兜轉轉，直至18年蘇皓兒突然改變形象告別長髮，仲被無綫睇中，有份拍攝劇集《那些我愛過的人》，在劇中演林文龍女兒姜子優一角，短髮Look的學生妹形象為她加晒分。而蘇皓兒的短髮形象亦再度獲廣告商垂青，成為新一代的「短髮女神」，星途比之前更加暢旺！
蘇皓兒實現演員夢
據知，蘇皓兒自小不斷被人讚靚，求學階段已經常發明星夢，參加「YES！」校花選舉，都係想搵機會。好似本身唔係太鍾意唱歌，但被選中加入女團As One，佢都把握機會去試，好勤力練歌同練舞，不過佢最大心願其實係想拍戲。終於，在剪短髮拋開玉女形象之後，蘇皓兒演戲機會不斷，除了2018年的《那些我愛過的人》之外，及後又參演過網劇《火爆天王》、《把砒霜留給自己》、電影《幻愛》、《梅艷芳》等，及後更挑戰自己在《金宵大廈2》飾演醜女渺渺，亮相機會愈嚟愈多！
蘇皓兒入行11年的三段情
蘇皓兒條件咁好，緋聞當然唔會缺乏！入行11年前間，蘇皓兒最主要的「緋聞/戀情」主要有三段。真正承認過的亦只有與王宗堯的父女戀。而另外兩位分別是被影到同行買零食的倪震，以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的蘇皓兒埋手，相約打波一段日子，打波傳情一撻即著，因為一張球場合照而洩蜜。不過二人隨後雙雙否認。
重溫蘇皓兒靚相：
常見問題
蘇皓兒對緋聞有何回應？
蘇皓兒唯一承認的戀情只有一人⋯⋯詳情請看
蘇皓兒緋聞對象已有女朋友？
蘇皓兒緋聞對象是金像新晉導演，而對方曾公開對女友發表愛的宣言⋯⋯詳情請看