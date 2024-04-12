蘇皓兒 chole

30歲蘇皓兒海底騷逆天長腿賀牛一 索爆身材獲激讚：海底狙擊手！

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蘇皓兒（Chole）除咗靚樣經常被討論外，她的一雙殺食長腿都一樣擁有極高的關注！熱愛運動的蘇皓兒繼早前分享的籃球片後，日前佢再上載咗幾段去沖繩玩free diving賀正式踏入30歲的影片，而蘇皓兒潛水時的架勢同埋fit到漏的身材更事件引起網民的熱議……

蘇皓兒索爆挑戰做美人魚

蘇皓兒早前飛咗去沖繩大玩free diving，仲興奮分享超多索爆的靚相以及影片！以火紅比堅尼上陣的蘇皓兒除咗大騷纖腰外，一對極逆天的長腿吸引不少藝人例如：吳海昕、岑珈其以及Asha徐㴓喬等留言大讚；仲引起網民齊齊表示：「海底狙擊手」、「長腿有排J」、「真係好似美人魚」、「點解妳可以咁靚女？」、「游得太優美！」

蘇皓兒 chole 蘇皓兒早前飛去沖繩大玩free diving！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒早前飛去沖繩大玩free diving！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒的大長腿更獲網民激讚！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒的大長腿更獲網民激讚！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒本月初剛踏入30歲。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒本月初剛踏入30歲。（圖片來源：IG@chloe_so）

蘇皓兒世一球技震驚全場 超高命中率獲網民激讚！

現年29歲的蘇皓兒（Chloe），向來熱愛籃球，更會不時參與大大少少的籃球賽。近日她在社交平台分享自己參與學校活動的影片，再次展現了她「世一」的球技，更引起不少網民熱議！

蘇皓兒超強球技震驚全場

蘇皓兒在學校的籃球場上，與校隊進行了一場刺激的3分球比賽。她更配文表示：「每次去school tour都很緊張的我」。雖然Chloe大呻緊張，但是在比賽中，她穩定的投籃姿勢和精準的射門就完全唔緊張！她射的五球中更有三球成功命中，以高分贏得比賽，令在場的學生和老師們為之驚嘆！

蘇皓兒 chole 蘇皓兒命中率超高的3分波令全場歡呼！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒命中率超高的3分波令全場歡呼！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒與學生鬥射3分波比賽。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒與學生鬥射3分波比賽。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒勝利後更興奮與學生擊掌！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒勝利後更興奮與學生擊掌！（圖片來源：IG@chloe_so）

蘇皓兒獲封最勁稱號

這次在學校的籃球比賽，蘇皓兒不僅贏得了比賽，更獲網民激讚：「蘇三分！」、「等咗吓對手都贏穿！冇辦法啦實力呢家嘢！」、「係咪香港打波最勁嘅女藝人」、「啲波真係交得太好！」更有網民抵死留言：「冇開車，真心想講，好波！」

蘇皓兒 chole 蘇皓兒非常熱愛打籃球。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒非常熱愛打籃球。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒更被封為香港打波最勁嘅女藝人！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒更被封為香港打波最勁嘅女藝人！（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒 chole 蘇皓兒更參加過不少籃球比賽。（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒更參加過不少籃球比賽。（圖片來源：IG@chloe_so）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chloe_so

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