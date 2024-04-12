30歲蘇皓兒海底騷逆天長腿賀牛一 索爆身材獲激讚：海底狙擊手！

蘇皓兒（Chole）除咗靚樣經常被討論外，她的一雙殺食長腿都一樣擁有極高的關注！熱愛運動的蘇皓兒繼早前分享的籃球片後，日前佢再上載咗幾段去沖繩玩free diving賀正式踏入30歲的影片，而蘇皓兒潛水時的架勢同埋fit到漏的身材更事件引起網民的熱議……