KOL蘇菲真理褲跳熱舞極犯規 超動感視覺效果好吸睛！
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KOL蘇菲以身材極出眾聞名，而她亦不時會在社交平台大派福利！早前蘇菲就在社交平台上載了一段大跳熱舞的影片，以真理褲上陣的她獲網民激讚，不過除了大騷長腿外，蘇菲超動感的上圍同樣引起網民的熱烈討論……
蘇菲真理褲貼身衫大跳熱舞
蘇菲在片中以真理褲示人，大騷白滑長腿，十分吸睛！不過都不及蘇菲身上的貼身衫搶fo，上衣完美展示了蘇菲跳舞時極動感的傲人上圍，視覺效果超級震撼，獲網民激讚：「不要看那裏挑戰失敗」、「身材超好！」、「係真理啊！」、「好羨慕現場觀眾」。
蘇菲戀台灣YouTuber極速封盤
蘇菲較早前與相戀多年的男友分手，不過最近蘇菲就被指撻著台灣YouTuber放火。雖然蘇菲未有公開表示是否與放火密戀，但隨後就在社交平台post出二人的合照親證戀情，令不少網民留言大呻：「這次真公開了」、「心碎成了二維碼」、「火哥好幸福，羨慕死我們這班港仔」、「兩個人真的好配！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@____s.o.p.h.i.a____