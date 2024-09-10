雲浩影眼鏡造型超清純爆紅 盤點9大圈中「眼鏡娘」女神
盤點9大圈中「眼鏡娘」女神：
1.雲浩影眼鏡look勁清純
雲浩影（Cloud）自《全民造星III》出道後人氣持續上升，向來人靚聲甜嘅cloud連眼鏡造型都完美carry！睇落清純到爆嘅眼鏡娘look仲被網民大讚：「點解會有人咁啱戴眼鏡」、「四眼雲都一樣咁靚女」、「戴起眼鏡嗰刻真係心動的感覺！」
2.Ivy So眼鏡造型可愛爆燈
蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）憑藉其在處女劇《和解在後》中的精彩演出一炮而紅，早前再以《飛黃騰達》這部劇集再次攀上事業的高峰。而劇中Ivy So「眼鏡娘」造型同樣備受觀眾熱議，更力讚佢係為「眼鏡娘」正名！
3. 高海寧戴眼鏡加緊身上衣超殺食
有「無綫咪神」之稱的高海寧，早前在社交平台分享一段在影片，片中高海寧戴上金絲幼框眼鏡，身穿緊身白色上衣配杏色長裙，手持粉色雨傘在雨中漫步，並寫道：「突然想起一句歌詞：『而我聽見下雨的聲音 想起你用唇語說愛情 』」，又感性又浪漫。不過一班網民再次睇錯重點，大家都只留意到高海寧嘅傲人身材，仲留言大讚：「高寧身材真係世界級！」
4.黃智雯獲封為TVB「眼鏡娘」代表
最受網民歡迎的圈內「眼鏡娘」代表中，前TVB花旦黃智雯一定有份。黃智雯在《搜下留情》中以「鵪鶉妹」一角成名，當年紅色眼鏡的清純四眼look最深入民心。之後都經常在不同劇集中以「眼鏡娘」造型登場，其中在《潛行狙擊》中戴上黑框眼鏡，大玩制服誘惑，令網民們都睇到熱血沸騰！
5.姚子羚憑清純眼鏡造型爆紅
除了黃智雯之外，姚子羚同獲封為TVB「眼鏡娘」代表之一。姚子羚當年一出道就在《當四葉草碰上劍尖時》中以清純四眼look成功彈起，之後在2020年於《黃金有罪》中再以眼鏡娘造型登場，時隔16年樣貌依然沒變，更獲網民大讚歲月讓姚子羚增添了成熟美。
6. 林夏薇戴眼鏡加半裸超性感
視后林夏薇向來在劇集中以知性造型登場，其中最經典的一幕必定是劇集《乘勝追擊》中的性感演出！她在劇中第一集立即半裸上陣，戴上眼鏡加上露出完美鎖骨和白滑肌膚，嚇血身材讓觀眾不禁想入非非。
7. 蘇皓兒戴眼鏡夠曬文青
有「文青女神」之稱的蘇皓兒經常上傳美照派福利，早前就在社交平台上傳了一輯戴眼鏡的近照，照片中的蘇皓兒以幼框眼鏡配上白恤衫、牛仔褲，簡單得嚟又清純，獲一種網民紛紛留言大讚。
8.苟芸慧金絲眼鏡最經典
「苟姑娘」苟芸慧過去亦曾經多次以眼鏡造型出演多個TVB劇集，其中在全盛時期在 《仁心解碼II》中的眼鏡娘造型最深得網民喜愛，網民都紛紛留言大讚：「佢係好CARRY到金屬類眼鏡既人」、「冇人夠苟姑娘嚟！」等。
9.李佳芯眼鏡素顏Look都靚過人
作為TVB的當家花旦，女神李佳芯嘅眼鏡look同樣靚爆鏡！李佳芯平常就已經經常在社交平台上傳眼鏡素顏自拍照，網民都大讚清純，連素顏都靚過人。李佳芯在《名門暗戰》中的眼鏡秘書造型就最為經典，網民都表示Ali夠曬有氣質。