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雲浩影眼鏡造型超清純爆紅 盤點9大圈中「眼鏡娘」女神

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唔少人都認為「四眼」會令人顏值插水，甚至女神都變普通人！其實圈中都有唔少女藝人曾以「眼鏡娘」造型示人，以下將會為大家盤點圈中9位「眼鏡娘」女神！

盤點9大圈中「眼鏡娘」女神：

1.雲浩影眼鏡look勁清純

雲浩影（Cloud）自《全民造星III》出道後人氣持續上升，向來人靚聲甜嘅cloud連眼鏡造型都完美carry！睇落清純到爆嘅眼鏡娘look仲被網民大讚：「點解會有人咁啱戴眼鏡」、「四眼雲都一樣咁靚女」、「戴起眼鏡嗰刻真係心動的感覺！」

蘇雅琳 雲浩影早前拍攝mv時以眼鏡娘造型示人。（（圖片來源：ig@highlighter_channel）
雲浩影早前拍攝mv時以眼鏡娘造型示人。（（圖片來源：ig@highlighter_channel）
蘇雅琳 （圖片來源：ig@highlighter_channel）
（圖片來源：ig@highlighter_channel）
蘇雅琳 雲浩影連眼鏡look都一樣咁靚！（圖片來源：ig@highlighter_channel）
雲浩影連眼鏡look都一樣咁靚！（圖片來源：ig@highlighter_channel）
蘇雅琳 雲浩影嘅「眼鏡娘」look獲唔少網民大讚！（圖片來源：ig@highlighter_channel）
雲浩影嘅「眼鏡娘」look獲唔少網民大讚！（圖片來源：ig@highlighter_channel）

2.Ivy So眼鏡造型可愛爆燈

蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）憑藉其在處女劇《和解在後》中的精彩演出一炮而紅，早前再以《飛黃騰達》這部劇集再次攀上事業的高峰。而劇中Ivy So「眼鏡娘」造型同樣備受觀眾熱議，更力讚佢係為「眼鏡娘」正名！

蘇雅琳 Ivy So眼鏡娘造型夠曬可愛。（圖片來源：《飛黃騰達》截圖）
Ivy So眼鏡娘造型夠曬可愛。（圖片來源：《飛黃騰達》截圖）
蘇雅琳 網民大讚眼鏡娘造型夠曬好睇。（圖片來源：《和解在後》截圖）
網民大讚眼鏡娘造型夠曬好睇。（圖片來源：《和解在後》截圖）
蘇雅琳 Ivy So自爆遭劇組改花名為「蘇腫」。（圖片來源：《和解在後》截圖）
Ivy So自爆遭劇組改花名為「蘇腫」。（圖片來源：《和解在後》截圖）

3. 高海寧戴眼鏡加緊身上衣超殺食

有「無綫咪神」之稱的高海寧，早前在社交平台分享一段在影片，片中高海寧戴上金絲幼框眼鏡，身穿緊身白色上衣配杏色長裙，手持粉色雨傘在雨中漫步，並寫道：「突然想起一句歌詞：『而我聽見下雨的聲音 想起你用唇語說愛情 』」，又感性又浪漫。不過一班網民再次睇錯重點，大家都只留意到高海寧嘅傲人身材，仲留言大讚：「高寧身材真係世界級！」

蘇雅琳 （圖片來源：IG@sammkoling）
（圖片來源：IG@sammkoling）

4.黃智雯獲封為TVB「眼鏡娘」代表

最受網民歡迎的圈內「眼鏡娘」代表中，前TVB花旦黃智雯一定有份。黃智雯在《搜下留情》中以「鵪鶉妹」一角成名，當年紅色眼鏡的清純四眼look最深入民心。之後都經常在不同劇集中以「眼鏡娘」造型登場，其中在《潛行狙擊》中戴上黑框眼鏡，大玩制服誘惑，令網民們都睇到熱血沸騰！

蘇雅琳 （圖片來源：《搜下留情》劇照）
（圖片來源：《搜下留情》劇照）
蘇雅琳 在《潛行狙擊》中大玩制服誘惑，完全超出觀眾預期。（圖片來源：《搜下留情》劇照）
在《潛行狙擊》中大玩制服誘惑，完全超出觀眾預期。（圖片來源：《搜下留情》劇照）

5.姚子羚憑清純眼鏡造型爆紅

除了黃智雯之外，姚子羚同獲封為TVB「眼鏡娘」代表之一。姚子羚當年一出道就在《當四葉草碰上劍尖時》中以清純四眼look成功彈起，之後在2020年於《黃金有罪》中再以眼鏡娘造型登場，時隔16年樣貌依然沒變，更獲網民大讚歲月讓姚子羚增添了成熟美。

蘇雅琳 姚子羚一出道就憑清純眼鏡造型爆紅。（圖片來源：《當四葉草碰上劍尖時》截圖）
姚子羚一出道就憑清純眼鏡造型爆紅。（圖片來源：《當四葉草碰上劍尖時》截圖）
蘇雅琳 16年後再以眼鏡造型登場依然夠曬靚。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）
16年後再以眼鏡造型登場依然夠曬靚。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）

6. 林夏薇戴眼鏡加半裸超性感

視后林夏薇向來在劇集中以知性造型登場，其中最經典的一幕必定是劇集《乘勝追擊》中的性感演出！她在劇中第一集立即半裸上陣，戴上眼鏡加上露出完美鎖骨和白滑肌膚，嚇血身材讓觀眾不禁想入非非。

蘇雅琳 林夏微露出性感鎖骨，大晒火辣身材。（圖片來源：《乘勝追擊》截圖）
林夏微露出性感鎖骨，大晒火辣身材。（圖片來源：《乘勝追擊》截圖）
蘇雅琳 超性感！（圖片來源：《乘勝追擊》截圖）
超性感！（圖片來源：《乘勝追擊》截圖）

7. 蘇皓兒戴眼鏡夠曬文青

有「文青女神」之稱的蘇皓兒經常上傳美照派福利，早前就在社交平台上傳了一輯戴眼鏡的近照，照片中的蘇皓兒以幼框眼鏡配上白恤衫、牛仔褲，簡單得嚟又清純，獲一種網民紛紛留言大讚。

蘇雅琳 蘇皓兒戴眼鏡夠曬文青（圖片來源：IG@chloe_so）
蘇皓兒戴眼鏡夠曬文青（圖片來源：IG@chloe_so）

8.苟芸慧金絲眼鏡最經典

「苟姑娘」苟芸慧過去亦曾經多次以眼鏡造型出演多個TVB劇集，其中在全盛時期在 《仁心解碼II》中的眼鏡娘造型最深得網民喜愛，網民都紛紛留言大讚：「佢係好CARRY到金屬類眼鏡既人」、「冇人夠苟姑娘嚟！」等。

蘇雅琳 網民大讚苟芸慧金絲眼鏡最經典。（圖片來源：《仁心解碼II》截圖）
網民大讚苟芸慧金絲眼鏡最經典。（圖片來源：《仁心解碼II》截圖）

9.李佳芯眼鏡素顏Look都靚過人

作為TVB的當家花旦，女神李佳芯嘅眼鏡look同樣靚爆鏡！李佳芯平常就已經經常在社交平台上傳眼鏡素顏自拍照，網民都大讚清純，連素顏都靚過人。李佳芯在《名門暗戰》中的眼鏡秘書造型就最為經典，網民都表示Ali夠曬有氣質。

蘇雅琳 Ali平時素顏眼鏡Look都夠曬女神。（圖片來源：IG@aliaime)
Ali平時素顏眼鏡Look都夠曬女神。（圖片來源：IG@aliaime)
蘇雅琳 在《名門暗戰》中飾演小三秘書。（圖片來源：《名門暗戰》截圖）
在《名門暗戰》中飾演小三秘書。（圖片來源：《名門暗戰》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、TVB截圖、IG@sammkoling、IG@chloe_so、IG@aliaime、ig@highlighter_channel

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