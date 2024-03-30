Ivy So眼鏡造型超清純爆紅 盤點7大圈中「眼鏡娘」女神
Ivy So自爆劇組遭改花名
在劇組中，Ivy So有一個特別的花名——「蘇總」。對此，她無奈地解釋說，這個名字源於她水腫的時候，大家會戲稱她為「蘇腫」。不過儘管Ivy So平時工作繁忙，只有4 – 5小時的休息時間，Ivy So依然堅持抽空進行運動。即使平時自律嚴格，Ivy So偶爾也會展現出她的「為食」一面。Andy回憶起拍攝過程中的一個趣事：「最深刻係有次要拍打交嘅戲份，大家要用薯片去互相襲擊對方。一Cut機，佢就去執枱面嘅薯片嚟食。」這個小插曲不僅逗樂了在場的所有人，也讓大家看到了Ivy So平易近人的一面。
盤點7大圈中「眼鏡娘」女神：
1. 高海寧戴眼鏡加緊身上衣超殺食
有「無綫咪神」之稱的高海寧，早前在社交平台分享一段在影片，片中高海寧戴上金絲幼框眼鏡，身穿緊身白色上衣配杏色長裙，手持粉色雨傘在雨中漫步，並寫道：「突然想起一句歌詞：『而我聽見下雨的聲音 想起你用唇語說愛情 』」，又感性又浪漫。不過一班網民再次睇錯重點，大家都只留意到高海寧嘅傲人身材，仲留言大讚：「高寧身材真係世界級！」
2.黃智雯獲封為TVB「眼鏡娘」代表
最受網民歡迎的圈內「眼鏡娘」代表中，前TVB花旦黃智雯一定有份。黃智雯在《搜下留情》中以「鵪鶉妹」一角成名，當年紅色眼鏡的清純四眼look最深入民心。之後都經常在不同劇集中以「眼鏡娘」造型登場，其中在《潛行狙擊》中戴上黑框眼鏡，大玩制服誘惑，令網民們都睇到熱血沸騰！
3.姚子羚憑清純眼鏡造型爆紅
除了黃智雯之外，姚子羚同獲封為TVB「眼鏡娘」代表之一。姚子羚當年一出道就在《當四葉草碰上劍尖時》中以清純四眼look成功彈起，之後在2020年於《黃金有罪》中再以眼鏡娘造型登場，時隔16年樣貌依然沒變，更獲網民大讚歲月讓姚子羚增添了成熟美。
4. 林夏薇戴眼鏡加半裸超性感
視后林夏薇向來在劇集中以知性造型登場，其中最經典的一幕必定是劇集《乘勝追擊》中的性感演出！她在劇中第一集立即半裸上陣，戴上眼鏡加上露出完美鎖骨和白滑肌膚，嚇血身材讓觀眾不禁想入非非。
5. 蘇皓兒戴眼鏡夠曬文青
有「文青女神」之稱的蘇皓兒經常上傳美照派福利，早前就在社交平台上傳了一輯戴眼鏡的近照，照片中的蘇皓兒以幼框眼鏡配上白恤衫、牛仔褲，簡單得嚟又清純，獲一種網民紛紛留言大讚。
6.苟芸慧金絲眼鏡最經典
「苟姑娘」苟芸慧過去亦曾經多次以眼鏡造型出演多個TVB劇集，其中在全盛時期在 《仁心解碼II》中的眼鏡娘造型最深得網民喜愛，網民都紛紛留言大讚：「佢係好CARRY到金屬類眼鏡既人」、「冇人夠苟姑娘嚟！」等。
7.李佳芯眼鏡素顏Look都靚過人
最後當然唔少得女神李佳芯，李佳芯平常就已經經常在社交平台上傳眼鏡素顏自拍照，網民都大讚清純，連素顏都靚過人。李佳芯在《名門暗戰》中的眼鏡秘書造型就最為經典，網民都表示Ali夠曬有氣質。
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