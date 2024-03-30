Ivy So眼鏡造型超清純爆紅 盤點7大圈中「眼鏡娘」女神

蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）憑藉其在處女作《和解在後》精彩演出備受肯定，再以《飛黃騰達》這部劇集再受關注，Ivy So「眼鏡娘」造型貼地又靚女！以下就為大家盤點圈內7大「眼鏡娘」女神，大家又最鐘意邊一位呢？