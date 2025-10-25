Ivy So去主題樂園曬全家福 細佬暴風成長顏值成焦點！網民讚：去造星啦
Ivy So全家出動樂園遊玩
蘇雅琳最近工作行程忙碌，仍抽時間與家人享受短暫假期。她在主題樂園戴上人氣兔仔頭飾，賣萌自拍，相當可愛。細佬Benny則身穿西裝look非常斯文，打扮型格，髮型中分極有韓星氣息，一家人開心合照，畫面充滿溫馨！
細佬外貌獲網民盛讚：去造星啦
蘇雅琳難得讓細佬正面曝光，Benny韓系造型配上俊朗外形，成為網民討論熱點。不少留言表示姊弟顏值極高，甚至笑言「家族基因太強大」、「細佬去造星啦」。亦有網民好奇Benny是否已有女朋友，引起一輪熱議。
女子組合COLLAR自出道起就掀起不少討論，其中成員Ivy So蘇雅琳更成為焦點，被指是團內「顏值擔當」但沒有歌唱、跳舞底子而備受質疑，不過近日有網民開post說：「做Ivy So細佬點忍？」事關早前在ViuTV節目《我哋係COLLAR》中，Ivy So與細佬的互動令網民羨慕。
Ivy So原來係宅女 錫細佬一面冧死網民
2022年《我哋係COLLAR》第4集中，Ivy So拉埋細佬一齊出鏡，大晒錫細佬一面冧盡網民。而Ivy So細佬亦笑言：「今日你哋睇到Ivy So，都係因為我咋！」事關當初Ivy報名參加《全民造星4》時，家人都反對，唯獨細佬一人支持家姐去追夢。Ivy So亦在鏡頭前大展身手，為細佬及朋友下廚，就連細佬都話家姐煮飯好食。
有網民開post問「做Ivy So細佬生活點忍？」，有人讚Ivy So入得廚房「想每日食佢煮嘅嘢」，又直呼「老婆」；不過有網民則表示，如果有家姐的話不會有如此感受，亦有網民發現Ivy So細佬脫下口罩貌似鍾培生。
網民質疑Ivy So實力覺得淨係賣樣
雖然大部分網民認同Ivy So擁有仙氣美顏，已經好吸引觀眾，但仍有網民對佢嘅顏值表示質疑，直言未能欣賞到Ivy So嘅靚，亦有網民留言表示覺得Ivy So樣貌普通，未至於靚到可以靠樣搵食而忽視佢嘅能力。
未出道已退學追夢Ivy So高估自己？
有網民近日以「其實ivyso由頭到尾都係諗住用個樣搵食」為題，於討論區上發文指Ivy So沒有唱歌及跳舞底子，但未出道已經退學追夢，全因佢有自信可以靠靚樣不用靠實力就已經可以躋身娛樂圈，更直言Ivy So這種心態很難融入女團當中。
網民留言：樣靚自然機會多，實力當係Bonus
發文一出就於討論區上惹熱議，大部分網民留言覺得Ivy So的確生得靚女好吸晴，已經係實力嘅一種，由其係娛樂圈發展靚女確實比較吃香，而且顏值高的確容易比其他人多機會，相對之下有實力只需當係Bonus。