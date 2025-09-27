MIRROR傳缺席叱咤頒獎禮 Ivy So回應COLLAR爭獎信心 巧妙避談1件事！
蘇雅琳為打機哀求細佬惡補
Ivy So為了今日的活動可謂做足準備，她笑言為了不辜負自己多年的「機齡」，事前特意「低聲下氣」哀求弟弟幫忙惡補，更要忍受他連珠炮發的批評。Ivy憶述：「最記得他教我玩這個遊戲時，老是批評我的手指不夠靈活，絕對是我們兩姊弟的成長回憶！」她表示自己事前苦練了足足一個月，連發夢都在練習，就是希望表現不會失禮，可見她對這次活動的重視程度。
Ivy So預告COLLAR開Live打機
首次在眾目睽睽之下與玩家現場對決，Ivy So直言過程非常刺激，緊張得心跳加速，幸好最終仍能發揮正常水準，總算對得起「師傅」弟弟。她更笑說：「幸好被弟弟『百鬧成才』，『指功』最近進步神速，可以發揮正常水準，回家不用再被罵。」這次經驗讓她欲罷不能，更萌生了與COLLAR隊友一起開直播打機的念頭，希望延續演唱會的「Game On」精神，但她也溫馨提示大家屆時記得調低音量，因為她們必定會「嘈到拆天」。
Ivy So首談MIRROR缺席叱咤
日前有消息指MIRROR將全體缺席今年的《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》及其記者會，引起全城熱議。對此，Ivy So表示昨晚已在網上看到相關消息，並確認COLLAR將會出席記者會及頒獎禮。當被問及公司內部情況時，她解釋由於與MIRROR隸屬不同組別，因此沒有特別過問此事。她強調記者會是與大家交流及粉絲見面的好機會，並表示：「我很期待與COLLAR成員一起出席頒獎禮，與其他歌手會面。」
COLLAR爭組合獎信心十足
COLLAR今年的作品甚多，曝光率極高，被視為組合獎項的熱門之一。對於師兄MIRROR的缺席會否影響她們的得獎機會，Ivy認為兩者沒有直接關係，並強調：「雙方是獨立組合，就算是同公司也好，電台是計算播放率及由DJ作決定。」她坦言對組合獎有信心，並回憶起出道第一年奪得組合金獎時，在台上表演的震撼與緊張感，那種面對台下眾多前輩的感覺至今難忘，因此非常渴望能再次踏上叱咤舞台表演。
蘇雅琳呼籲粉絲投票自爆每年投自己
除了寄望在專業評審的獎項有所斬獲，Ivy So亦希望粉絲們能夠踴躍投票，為COLLAR爭取「我最喜愛組合獎」。不過她隨即又笑著補充說：「應該拿不到。」當被追問是否覺得獎項仍會是MIRROR的囊中物時，她則巧妙地避開話題，並大方承認自己的投票意向：「我不講了，因為我有份投票，自己每年也投票給COLLAR。」