MIRROR傳缺席叱咤頒獎禮 Ivy So回應COLLAR爭獎信心 巧妙避談1件事！

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）今日（27日）現身LEGO活動，竟一反甜美形象與玩家即場對決打機，場面相當刺激！Ivy事後大呼過癮，更自爆為此苦練一個月，甚至被親弟弟「mean爆」批評。不過，近日有傳MIRROR將缺席《叱咤》頒獎禮一事，Ivy亦有間接回應獎項形勢！