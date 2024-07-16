Ivy So濕身上陣神還原經典廣告 fans搞笑讚果然係「雨神」
廣告
女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）近期十分熱衷於踢足球，仲跟埋前香港足球代表隊隊長陳偉豪學踢波，努力精進自己的球技。不過日前Ivy So就在社交平台分享一段影片，原來係喺踢波時落暴雨，搞到球場變成水上樂園咁。而Ivy So仲趁機會重現經典廣告，神還原仲獲網民大讚好搞鬼！
Ivy So濕身上陣還原經典廣告
Ivy So日前在社交平台po出一條新片，片中佢同隊友踢波時突遇暴雨，但係就完全冇影響佢哋嘅心情。而已經全身濕透的Ivy So仲利用呢個機會，孖隊友Joann一齊重現經典廣告「打波先嚟落雨」。2人喺片中除咗神還原廣告的畫面外，亦都對埋口型講台詞，而Ivy So仲講埋經典：「唔知㗎，希望在明天吖嘛！」場面十分搞鬼之餘又超有共鳴！
Ivy So獲網民搞笑封係「雨神」
Ivy So身還原的短片一出，隨即喺社交平台上獲得大量點擊同分享，兼引起網民熱議。唔少fans都紛紛留言表示Ivy So簡直就係「雨神」：「你真係雨神，踢親波都落雨」、「真係蘇琳打波先黎落雨」、「雨神果然名不虛傳」、「仲大雨過原本條片」。連教練陳偉豪都留言讚2位：「你兩個落咁大雨都諗到嘢玩，仲拍得咁出色，十分欣賞」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@ivyysooo、IG@15waiho、YouTube@ ISD, Hong Kong SAR Government 香港特區政府新聞處