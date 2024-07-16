Ivy So濕身上陣神還原經典廣告 fans搞笑讚果然係「雨神」

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）近期十分熱衷於踢足球，仲跟埋前香港足球代表隊隊長陳偉豪學踢波，努力精進自己的球技。不過日前Ivy So就在社交平台分享一段影片，原來係喺踢波時落暴雨，搞到球場變成水上樂園咁。而Ivy So仲趁機會重現經典廣告，神還原仲獲網民大讚好搞鬼！

