蘇雅琳Ivy So挑戰歌唱擔當！與ToNick恆仔合唱獲網民讚有進步
蘇雅琳Ivy So孖ToNick合唱《記得梳頭》
蘇雅琳Ivy So同ToNick主音恆仔在《和解在後》分別飾演方圓和阿凡，劇中互動令觀眾甚為喜愛，恆仔索性邀請Ivy So一起唱主題曲《記得梳頭》Acoustic Version（原聲版本），曾被指只靠樣的Ivy So，獲讚唱得好好、唱功大躍進，「Ivy So唱歌原來咁好聽」成為網上熱話。
蘇雅琳「魔音」震驚《全民造星4》
蘇雅琳Ivy So參加《全民造星4》時，曾被導師許廷鏗狠批「聲綫似浮屍」、「得個靚樣」，花姐（黃慧君）亦不睇好「唱又唔得，跳又唔得」，決賽當晚安選唱岑寧兒的《勿念》，被網民恥笑為魔音，「企定定唱都走音」、「全無技巧，全是感情」等，有指雖然Ivy So實力不被看好，但最後還能加入女團COLLAR，全因Ivy So憑外貌擁有不少粉絲，經理人Wing不理魯庭暉反對，力保Ivy So加入COLLAR，從此成為隊中顏值擔當。出道兩年，Ivy So終能脫去魔音稱號，一雪前恥。
重溫蘇雅琳經典作《勿念》現場
網民：係咪幕後代唱？
蘇雅琳Ivy So唱功令人有驚喜，卻有不少網民質疑，「autotune到」、「齒音都執到滑曬」、「畫面口型同聲音表現出嚟嘅力度都好唔同」、「恆仔本身唱現場都麻麻，一定有tune啦」、「係咪幕後代唱？點會突然進步神速」、「同造星時首勿念差咁遠」、「老實講Ivy把聲進步到唔似佢把聲，唱live先見真章」。
網民：快啲出solo快啲單飛
蘇雅琳一班粉絲蘇蝦，大讚蘇媽經學唱歌後進步不少，「Ivy So令呢首歌唔止係一首歌，而係一件藝術品」、「COLLAR啲歌成日認唔到佢把聲，佢把聲辨識度原來咁高，留喺COLLAR浪費咗佢」、「好全面，係COLLAR第一個可以單飛嘅成員」、「真係好多謝ToNick邀請，仲要係突出人聲既Acoustic版可以令大家更清楚聽到Ivy把聲，期待佢出solo」
睇片！Ivy So兩年進步神速：
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