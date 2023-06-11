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愛回家︱蘇韻姿出雪櫃連接兩大綜藝節目 傳因3宗罪被踢出《愛回家》劇組！

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蘇韻姿（Andrea）憑演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「熊心如」為人熟悉，但自從年初被劇組交代「熊心如」到歐洲公幹後，蘇韻姿就一直少有浦頭，疑似被TVB雪藏。不過事隔五個月，蘇韻姿似乎成功解凍，連接兩個綜藝節目，工作接踵而來！

蘇韻姿出雪櫃連接兩大綜藝節目

早前傳被TVB雪藏的蘇韻姿，近日都出現於《濠玩夏水禮》、《不可能任務》等多個綜藝節目。蘇韻姿喺兩個節目入面展現完全相反嘅魅力，於《濠玩夏水禮》就玩得夠放，而喺《不可能任務》就認真接受警隊訓練。蘇韻姿接受傳媒訪問時，表示拍攝綜藝節目感覺好新鮮，可以抱住新人態度應付新工作，仲話會把握每一次工作機會，因為每次拍攝都有嘢袋落袋。

蘇韻姿 蘇韻姿少拍綜藝節目，但依然表現唔錯。
蘇韻姿少拍綜藝節目，但依然表現唔錯。（圖片來源：[email protected]_）
余思霆 蘇韻姿亦不遑多讓
蘇韻姿喺《濠玩夏水禮》玩得超放，獲網民大讚！圖片來源：TVB提供）
蘇韻姿 余思霆 同樣自動波裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」
自動波裝水兜頭淋大嗌：「我係垃圾！」（圖片來源：TVB提供）

《不可能任務》體能要求高

蘇韻姿與蔡思貝、 謝嘉怡、邵珮詩、黃碧蓮及邢慧敏一齊上《不可能任務》接受「警察搜查隊」、「警察談判組 」等多個警隊專業訓練。蘇韻姿指《不可能任務》體能要求高，大家都很認真咁對待每一項任務。蘇韻姿仲話透過拍攝《不可能任務》認識到多個好朋友，大家互相鼓勵，好似返番以前讀書日子咁。

蘇韻姿 蘇韻姿與蔡思貝、 謝嘉怡、邵珮詩、黃碧蓮及邢慧敏一齊出演《不可能任務》。
蘇韻姿與蔡思貝、 謝嘉怡、邵珮詩、黃碧蓮及邢慧敏一齊出演《不可能任務》。（圖片來源：[email protected]_）

自爆全靠1招保持完美身材

蘇韻姿出名身材好，喺《濠玩夏水禮》亦被網民大讚身材禾稈冚珍珠，蘇韻姿透露自己為咗陪媽媽周圍觀光嘆美食，所以肥咗唔少，不過自從媽媽返加拿大之後，就有乖乖做運動Keep Fit，早前亦有出海照大派福利。

蘇韻姿 蘇韻姿為咗陪從加拿大返港嘅媽媽周圍食，搞到都肥咗唔少！
蘇韻姿為咗陪從加拿大返港嘅媽媽周圍食，搞到都肥咗唔少！（圖片來源：[email protected]_）
蘇韻姿 蘇韻姿憑做運動減肥，早前就Po出海照，身材Fit返曬！
蘇韻姿憑做運動減肥，早前就Po出海照，身材Fit返曬！（圖片來源：[email protected]_）
蘇韻姿 好靚好陽光。
好靚好陽光。（圖片來源：[email protected]_）

例遲卻拒認錯 被踢出《愛回家》劇組

有指蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，因此最終要被踢出《愛回家》。

蘇韻姿 有傳蘇韻姿拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組
有傳蘇韻姿拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組（圖片來源：《愛回家》截圖）

蘇韻姿已入《愛回家》5年

現年29歲的蘇韻姿是2016年落選港姐，2017年，她開始加入處境劇《愛回家》，飾演熊心如一角成功入屋，至今已有5年多。早前一集《愛回家》突然交代熊心如要跟隨前男友TT朱天梯（梁証嘉飾）離開香港，到歐洲視察廠房，令不少睇好她和風少（陳浚霆飾）這對「失心風CP」的網民大感意外！

蘇韻姿 愛回家 愛回家 風少、熊心如和TT的三角戀，以熊心如跟TT去歐洲公幹暫時告終。
風少、熊心如和TT的三角戀，以熊心如跟TT去歐洲公幹暫時告終。（圖片來源：[email protected]_）
蘇韻姿 愛回家 愛回家 蘇韻姿連日來都有在社交網po出同《愛回家》劇組的合照。
蘇韻姿連日來都有在社交網po出同《愛回家》劇組的合照。（圖片來源：[email protected]_）
蘇韻姿 愛回家 愛回家 仲po埋劇中嘅性感晒腿造型。
仲po埋劇中嘅性感晒腿造型。（圖片來源：[email protected]_）

「離家」 多個月 未有新工作

周嘉洛之前因為受無綫重用而離開《愛回家》劇組，之後就擔正做男一，工作不斷，不過據知今次蘇韻姿早在去年12月頭已拍畢最後一集《愛回家》，卻一直未獲無綫安排新工作。

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蘇韻姿「離家」有指並不是因為有新發展。（圖片來源：[email protected]_）

網民：不如摺埋套劇算

網民紛紛留言表達對熊心如的不捨，更有網民表示沒有了熊心如以後，將會罷睇《愛回家》：「愛回家已經沒有安仔，如果冇埋心如，怎樣看下去」、「連鐵膽都走埋，不如摺埋套劇算啦」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得，無法想像熊家三姐妹三缺一。」等等。

蘇韻姿 愛回家 愛回家 有唔少網民都好支持熊心如同風少傷呢對CP！
有唔少網民都好支持熊心如同風少傷呢對CP！（圖片來源：[email protected]_）

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撰文：東方新地圖片來源：《愛回家》截圖、[email protected]_

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