愛回家︱蘇韻姿出雪櫃連接兩大綜藝節目 傳因3宗罪被踢出《愛回家》劇組！

蘇韻姿（Andrea）憑演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「熊心如」為人熟悉，但自從年初被劇組交代「熊心如」到歐洲公幹後，蘇韻姿就一直少有浦頭，疑似被TVB雪藏。不過事隔五個月，蘇韻姿似乎成功解凍，連接兩個綜藝節目，工作接踵而來！