蘇韻姿無懼雪藏心情靚爆 分享素顏床照伸晒脷埃枕頭

29歲蘇韻姿（Andrea）憑演出處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演熊心如為人熟悉，但早前疑因喪埋位遲到被投閒，劇情只好交代熊心如要跟前男友朱天梯（梁証嘉飾）赴歐洲視察廠房離開熊家。雖然少咗拍攝機會，但似乎蘇韻姿心情無受影響，仲大方分享「床照」予網民睇！