蘇韻姿無懼雪藏心情靚爆 分享素顏床照伸晒脷埃枕頭
蘇韻姿無懼雪藏心情靚爆 開心分享「床照」
蘇韻姿暫別《愛回家》劇組已有一段日子，雖然無得同觀眾見面，但心情依然靚爆，仲派福利照益吓網民，畀一班Fans睇下佢近況咁話！
蘇韻姿日前釋出一系列性感床照，寫道：「早晨！Happy Sunday！喜歡一起床就有精靈的眼睛！」蘇韻姿無懼曬素顏樣貌，睡衣仲要拉低膊，豐滿嘅上圍頂住枕頭，加上蘇韻姿笑到含羞答答，搞到網民睇完想入非非，紛紛話掛住蘇韻姿咁話！
蘇韻姿已入《愛回家》5年
現年29歲的蘇韻姿是2016年落選港姐，2017年，她開始加入處境劇《愛回家》，飾演熊心如一角成功入屋，至今已有5年多。早前一集《愛回家》突然交代熊心如要跟隨前男友TT朱天梯（梁証嘉飾）離開香港，到歐洲視察廠房，令不少睇好她和風少（陳浚霆飾）這對「失心風CP」的網民大感意外！
「離家」 多個月 未有新工作
周嘉洛之前因為受無綫重用而離開《愛回家》劇組，之後就擔正做男一，工作不斷，不過據知今次蘇韻姿早在去年12月頭已拍畢最後一集《愛回家》，卻一直未獲無綫安排新工作。
例遲卻拒認錯卸鑊畀人孭
有指蘇韻姿被踢出《愛回家》，是因為她開工時經常遲大到，而且不肯認錯，將責任推卸到PA（助導）身上，即使高層點名指摘，都屢勸不改，加上她入了《愛回家》5年多以來，演技都毫無進步，因此最終要被踢出《愛回家》。
網民：不如摺埋套劇算
網民紛紛留言表達對熊心如的不捨，更有網民表示沒有了熊心如以後，將會罷睇《愛回家》：「愛回家已經沒有安仔，如果冇埋心如，怎樣看下去」、「連鐵膽都走埋，不如摺埋套劇算啦」、「唔係真要走呀！睇咗咁多年，每一個角色都好唔捨得，無法想像熊家三姐妹三缺一。」等等。
蘇韻姿台上祝賀珍姐 望解凍入返《愛回家》
有細心留意的話，在早前的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，「萬千光輝演藝大獎」的得主是TVB助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），在台上拎獎時候，一眾《愛回家》演員亦有上台，其中便包括蘇韻姿，看見她並未有受被踢出《愛回家》一事影響心情，更不停展示燦爛的笑容。有網友指她這樣做是希望獲解凍，能再加入返《愛回家》這個大家庭。
張景淳、林淑敏亦曾被封「遲到王」
《愛回家》劇組由無綫高層曾勵珍主理，一向嚴格的曾姐，早前《愛回家》劇組傳出有兩大「遲到王」，因經常遲到、工作懶散及顧住食嘢，而令曾姐震怒，親自衝到錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」！而這兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，張景淳更一度被「消失」，不過最後因「龔水戀」受歡迎，張景淳仍得以再度「回家」。
蘇韻姿曾與周嘉洛傳緋聞
蘇韻姿曾在TVB節目《大整蠱》中扮跌倒流血重傷，整蠱周嘉洛。周嘉洛到場後反應緊張，更向豹哥單立文怒吼。事後，劉丹更說「呢次之後佢兩個要派帖請飲喜酒！」雖然周嘉洛、蘇韻姿皆否認拍拖，但二人因此被傳為緋聞男女朋友。不過早前周嘉洛就因為拍攝古裝劇《痞子殿下》，與女主角陳瀅傳出緋聞，令網民猜測蘇韻姿與周嘉洛感情已生變。
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