蘇韻姿為新劇罕有性感大解放！九龍城Deep V戰衣嚇到敖嘉年唔敢望

以處境劇《愛·回家之開心速遞》中「熊心如」一角深入民心的蘇韻姿（Andrea），形象向來乖巧。然而，最近她為HOY TV新劇《我愛九龍城》罕有地性感大解放，一身Deep V緊身戰衣的造型震撼網民眼球，就連拍檔敖嘉年亦被嚇得目瞪口呆，直言不敢直視！