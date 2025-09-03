蘇韻姿為新劇罕有性感大解放！九龍城Deep V戰衣嚇到敖嘉年唔敢望
以處境劇《愛·回家之開心速遞》中「熊心如」一角深入民心的蘇韻姿（Andrea），形象向來乖巧。然而，最近她為HOY TV新劇《我愛九龍城》罕有地性感大解放，一身Deep V緊身戰衣的造型震撼網民眼球，就連拍檔敖嘉年亦被嚇得目瞪口呆，直言不敢直視！
為新劇角色突破底線
32歲嘅蘇韻姿在HOY TV原創劇《我愛九龍城》中，飾演一個為了迷倒敖嘉年而施展渾身解數的角色。為了完美演繹，她換上一套極度性感的Deep V戰衣，完全顛覆了以往在觀眾心中的乖乖女形象。這次為藝術的犧牲，可謂是她入行以來最大膽的嘗試，突破性的演出讓不少觀眾大感驚喜，紛紛表示期待劇集播出。
拍檔敖嘉年被嚇窒
面對蘇韻姿的性感新形象，與她有多場對手戲的敖嘉年反應最為真實。他在接受網台節目訪問時，被問及看到蘇韻姿造型的感受，他竟語出驚人地笑說：「好似《恐怖在線》呀！」他坦言，拍攝時完全不敢直望對方，感到非常尷尬，更笑言蘇韻姿嘟嘴拋媚眼的模樣，讓他感到心寒。「喺髮型屋嗰場，我完全唔敢望！睇playback嘅時候更加嘩嘩聲！好似睇《恐怖在線》，突然間見到啲咩咁！開心嘅！係非常之有驚喜！拍得好靚！完全唔使鏡頭燈光就，已經有果個效果！」兩人有趣的互動，反而更讓觀眾好奇他們在劇中會擦出怎樣的火花。
蘇韻姿著得少布「因為環保」
好耐無拍過處境劇嘅 Andrea亦都很期待：「因為呢個形象同我以前完全唔同，又染髮又好狂野，有因為環保嘅關係，呢套劇裏面我著得比較少布，哈哈哈！我諗觀眾應該都未見過呢個我！究竟我可唔可以成功吸引到劇裏面嘅敖嘉年呢？大家留意《我愛九龍城》啦！」
網民激讚身材有料
劇集預告及相關訪問片段一出，立即引起網民熱烈討論。大部分網民對蘇韻姿的突破性演出表示讚賞，並激讚她的身材原來「禾稈冚珍珠」，性感造型讓人眼前一亮。有網民留言表示「心如原來咁有事業心😮」、「身材太好了，完全看不出來」，認為她可塑性甚高，期待她未來能挑戰更多不同類型的角色，為觀眾帶來更多驚喜。
圖片來源：HoyTV、TVB、IG@andreaso_資料或影片來源：原文刊於新假期