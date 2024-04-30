蘇韻姿留言疑暗示「娘家」無情 離巢即孖朱智賢大跳怪舞
蘇韻姿即孖朱智賢跳怪舞
蘇韻姿離巢後除咗獲「熊家」眾人慶祝生日外，亦與已離巢TVB的好友朱智賢撐住枱腳過。蘇韻姿離巢後與朱智賢互動多多，最近2人在社交平台上分享了一段跳舞的影片，怪異得嚟又充滿樂趣舞蹈。搞怪嘅舞蹈亦引來不少網民大讚：「瘋show二人組」、「你地似打功夫多啲，可以創隊組合叫”笑拳怪Twins”」、「你地跳得好好睇！舞步有創意非常funny」
蘇韻姿留言暗示「娘家」無情
蘇韻姿日前在社交平台分享自己搬家的照片，並配文：「呢一輪除咗事業有變化之外，居住環境亦都有變化。」兼感謝搬家公司的幫助。而蘇韻姿的帖文亦獲不少網民留言鼓勵，不過當中就有人留言道：「離開傷心嘅家，無情嘅家，重新開始，加油。」該留言更獲蘇韻姿以表示加油的表情符號回覆，疑似暗示「娘家」TVB令她「傷心」兼「無情」。
蘇韻姿生日獲「熊家」慶生感動爆喊 離巢剖白「很多事不是最成熟」
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播映以來深受觀眾支持，不過唔少角色出出入入，熊氏三姐妹的三妹熊心如（紅衫魚）蘇韻姿近日宣布離巢，不過仍然收穫到熊家人滿滿的疼愛！早前接受媒體訪問講到離巢感受，坦言當初「很多事不是最成熟」。
劉丹呂慧儀輪流送抱抱 蘇韻姿感動爆喊
4月16日是蘇韻姿31歲生日，她在社交平台po出生日派對影片，多位《愛．回家之開心速遞》的同劇演員包括劉丹、呂慧儀、滕麗名、陳浚霆、古佩玲、張景淳及單立文攜太太胡蓓蔚都有齊聚這場生日宴。壽星女當晚除了收到美麗的鮮花及兩個大生日蛋糕之外，還穫「爸爸」劉丹及「二家姐」呂慧儀的甜蜜擁抱，胡蓓蔚還親自為她戴上生日王冠。現場氣氛既溫馨又熱鬧，令蘇韻姿一度感動落淚，多次用紙巾拭淚。她同時發文感激到：「感謝熊家人嘅愛！每次有人生日，我們都一定會一齊聚埋食生日飯。今年當然唔例外！雖然今年我感受到好多變化，但係熊家人嘅愛永遠都唔會變！」
網民除了送上生日祝福之外，也對一班演員深厚情誼感到窩心：「好有愛，完全感受得到這就是一家人的感覺」，「永遠的熊家三妹」。
蘇韻姿爆有好前輩幫助學中文
蘇韻姿早前接受媒體訪問講到，她在加拿大出生長大，中文水平僅限於幼稚園程度。儘管早年有傳言她的中文能力影響了拍攝進度，但她通過不懈努力，已經能夠理解大部分劇本。她更分享了《愛·回家之開心速遞》有位好前輩幫她學習中文，提到湯盈盈就是第一個幫她學中文的人，雖然她中文也不是特別厲害，但她就教了怎樣可以在中文不厲害的情況下背劇本。
蘇韻姿提及離巢後感受：很多事可能不是最成熟
在香港的演藝生涯中，蘇韻姿感受到了許多同事和朋友的關懷與支持。她表示，許多人都很照顧她，因為他們知道她是一個人在香港奮鬥。蘇韻姿提到了豹哥（單立文）、豹嫂（胡蓓蔚）很疼愛自己，經常邀請她去家吃家飯。蘇韻姿感慨地說：「我很多事可能不是最成熟、不是最厲害」，但很慶幸身邊很多疼愛自己的人，在TVB這幾年工作是做得很開心的。
「大姐」滕麗名：我哋都會保持聯絡
早前得知蘇韻姿離巢消息時，大家都對其感到不捨。「大姐」滕麗名對於家中沒有了這條魚表示可惜，「條魚會重生嘅，可以循環再用，哈哈！我哋都會保持聯絡，之前都有同佢食飯，恭喜佢跳出舒適區。」雖然在現實生活中彼此人生將有各自的新賽道，不過相信熊家人的感情在劇外亦會一直延續。