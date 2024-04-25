蘇韻姿生日獲「熊家」慶生感動爆喊 離巢剖白「很多事不是最成熟」

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播映以來深受觀眾支持，不過唔少角色出出入入，熊氏三姐妹的三妹熊心如（紅衫魚）蘇韻姿近日宣布離巢，不過仍然收穫到熊家人滿滿的疼愛！早前接受媒體訪問講到離巢感受，坦言當初「很多事不是最成熟」。

