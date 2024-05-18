31歲蘇韻姿自揭離巢TVB真相 驚覺自己如同白紙暗示工作機會太少
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前港姐蘇韻姿在31歲之際，決定離開效力8年的TVB。她在近日接受傳媒訪問時，自揭決定離巢TVB真正的原因，佢表示發現外面的世界非常精彩，並驚覺自己在拍攝處境劇《愛．回家》以外，如同白紙，因此有感是時候要離開出外闖天下！
蘇韻姿港姐入行8年 醒覺要襯早出外闖
蘇韻姿參選港姐入行，並在處境劇《愛．回家之開心速遞》中建立了6年的角色「熊心如」。她在離開無綫前並沒有鋪定後路，認為應該把握青春尋找新挑戰。面對事業交叉點，她與家人商量並得到支持：「依家踏入30頭，點解唔可以有新嘗試？特別女性演藝生涯要急少少，所以趁僅餘青春、仲有心、仲有火，倒不如試試，唔好驚咁多。」她相信離巢後沒有穩定收入，會更積極接洽工作。
蘇韻姿澄清離巢TVB原因 暗示工作機會太少
有傳蘇韻姿在拍攝《愛．回家》時，因常遲到而遭雪藏，從而萌生去意。她澄清：「離開公司唔係直接同工作安排有關。除咗《愛回家》冇接觸過其他拍攝，所以拍《非份之罪》同《黑色月光》講一句好簡單對白我都好驚，好似新人咁緊張，覺得唔夠全面，要接觸多啲唔同工作。」對於後期被「離家」，她表示：「我好認真對待工作，原因就要問公司。」
近日蘇韻姿在社交平台上分享要為1800本的《愛回家》劇本留個紀念，她將劇本平鋪在房間地板上，更話房間「吉晒」都唔夠擺：「紀念一下超過1800集嘅劇本，感謝您熊心如🫶🏻搬屋先有呢個空間可以攞晒咁多年儲落嚟嘅劇本出嚟，但係我吉咗嘅房間都唔夠擺😌」睇嚟蘇韻姿對於在「家」的6年充滿懷念和不捨之情。
蘇韻姿透露未來計劃 有望再出軍舞台劇
蘇韻姿透露在離開無綫前並沒有鋪定後路，而離巢後希望能夠再演音樂劇及舞台劇，並期待有機會演奸角。去年，蘇韻姿尋找新嘗試，演出舞台劇《我們的青春日誌》，表現獲讚演技令人驚喜。
圖片來源：IG@andreaso_