蘇韻姿遭《東張》築人牆阻出鏡 訪問串嘴回應不續約一事
蘇韻姿遭《東張》築人牆阻出鏡
日前《黑色月光》舉行煞科晚宴，在《東張西望》採訪期間，鏡頭盡量唔將已離巢蘇韻姿放入畫面中。直到採訪幾位女主角林夏薇、楊卓娜姐妹時，更加搵埋楊明幫手拎咪，築起人牆，令到站在後面接受其他媒體採訪的蘇韻姿無法入鏡，不過三位女主角講到興起時，仍難免拍到蘇韻姿，令已經離巢嘅佢成功於黃金時段以攝石人身份出鏡，播放時間仲早過《愛回家》。
訪問「串嘴」回應不續約一事
雖然無緣接受TVB的訪問，但接受其他媒體訪問的蘇韻姿就大談不與TVB續約一事。蘇韻姿表示回復自由身後依然正在適應中，暫時未打算簽其他經理人公司。當被問到為何選擇離巢，蘇韻姿就表示經過在無綫8年的時間，想到外面看看自己的可能性，當被問到是否續約條件「太辣」時，蘇韻姿只笑指自己並唔食辣，拒絕透漏其他合約內容。
蘇韻姿發長文宣布離巢：接受新嘅挑戰啦
蘇韻姿日前（9日）正式宣布離巢表示要跳出舒適圈，並曬出8年前參選港姐時照片：
依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。
不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。
首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。
多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！
多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。
多謝監製祥哥！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！
多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與黑色月光，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！
仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！
多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。
最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！🥰
相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。
蘇韻姿「回家無望」TVB官網被除名
近日有消息指蘇韻姿已經離開了TVB。原因是她在TVB的官方網站上已經找不到她的資料，而她的IG帳號上也刪除了所有與TVB經理人的聯絡資訊。這些跡象似乎在暗示著她與TVB的關係已經劃上句號。
蘇韻姿曾暗示離巢疑雲
蘇韻姿在去年8月終於逐步解凍，出現在《濠玩夏水禮》等綜藝節目中，並參與了《非份之罪》、《黑色月光》等劇集的拍攝。在去年11月出席《非份之罪》開機儀式時，她坦言已經有一段時間沒有拍戲了，當被問及是否解凍時，她表示自己知道自己有不足之處，並希望能夠好好把握這次機會，至於問到想不想重返《愛·回家》？蘇韻姿亦開門見山指非常想念大家，亦講到專注目前工作，其他事就只好順其自然。
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