蘇韻姿「回家無望」宣布離巢 TVB官網被除名 出PO懷念金城安惹人傷感
蘇韻姿發長文宣布離巢：接受新嘅挑戰啦
蘇韻姿亦正式宣布離巢表示要跳出舒適圈，並曬出8年前參選港姐時照片：
依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。
不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。
首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好緊記你教我嘅一切。
多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！
多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾我嘅正能量。
多謝監製祥哥！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！
多謝監製佳導，俾個好好嘅機會我參與黑色月光，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！
仲有好多謝俾機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾我去嘗試不同嘅工作！
多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。
最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！🥰
相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。
蘇韻姿「回家無望」TVB官網被除名
近日有消息指蘇韻姿已經離開了TVB。原因是她在TVB的官方網站上已經找不到她的資料，而她的IG帳號上也刪除了所有與TVB經理人的聯絡資訊。這些跡象似乎在暗示著她與TVB的關係已經劃上句號。
蘇韻姿曾暗示離巢疑雲
蘇韻姿在去年8月終於逐步解凍，出現在《濠玩夏水禮》等綜藝節目中，並參與了《非份之罪》、《黑色月光》等劇集的拍攝。在去年11月出席《非份之罪》開機儀式時，她坦言已經有一段時間沒有拍戲了，當被問及是否解凍時，她表示自己知道自己有不足之處，並希望能夠好好把握這次機會，至於問到想不想重返《愛·回家》？蘇韻姿亦開門見山指非常想念大家，亦講到專注目前工作，其他事就只好順其自然。
蘇韻姿出PO懷念金城安
蘇韻姿被消息消息傳出後，她在IG沒有正面回應，但在IG story轉發了一個《愛·回家之開心速遞》其中一幕演出精華，並用3個emoji回應，似是出PO懷念同金城安拍劇的日子。
蘇韻姿、周嘉洛爆戀情？！ 劉丹忽然呼籲「派帖」
今次《大整蠱》主持農夫完全無角色，艾粒只係充當作壁上觀的「旁白」，極度抽離。整蠱任務由《開心速遞》台前幕後一手策劃，被整的是周嘉洛，幕後先安排蘇韻姿、周嘉洛為網絡頻道排舞，然後串通高層珍姐叫走周嘉洛，就在他「面聖」期間，幕後工作人員安排電視城救護帶同擔架床及染血道具幫蘇韻姿扮受傷，過程中丹爺竟然爆出一句 ：
「金城安」鬧爆錄影廠
整蠱過程十分混亂（詳情見文尾有片），「金城安」得悉蘇韻姿跌傷、染血、高呼哭叫雙腿無知覺後，情緒激動 —— 事實上全場演員都十分激動，個個喊晒，而豹哥單立文就負責挑撥安仔，怪他「做咩要跳舞、做咩行開咗唔睇住個女仔」，又話要致電通知道蘇韻姿母親，若非有字幕都唔係好聽到對白內容。最失敗的係現場鏡頭擺位，竟然影唔到周嘉洛的表情⋯⋯可能就要係咁先似「整蠱」？
拆局後攬攬示愛
扮傷嘅蘇韻姿全程不斷問周嘉洛會否為自己交租，又要他照顧其母親，但係周嘉洛對此表現非常冷靜，無作出任何承諾，只係希望大家盡快將傷者送院。
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