蘇韻姿「回家無望」宣布離巢 TVB官網被除名 出PO懷念金城安惹人傷感

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播映以來深受觀眾支持，不過唔少角色出出入入，有啲仲直接飛出劇組！近日有指現年30歲的「熊心如」蘇韻姿似乎「回家無望」，喺TVB官網更仲冇埋影！而今日（9日）蘇韻姿亦正式宣布離巢！