蘇順敏

Hoy TV隱藏版索主播蘇順敏參選《廣告女皇》曾捲三角戀 見到劉鳴煒心心眼

最新娛聞
東方新地

廣告

現年29歲的蘇順敏（Wendy，阿蘇）是Hoy TV的娛樂新聞主播，原來自2018年參加ViuTV的選透節目《廣告女皇》後，阿蘇一度淡出娛樂圈，轉行做地產代理，直到去年中她才重返娛樂圈，成為Hoy TV隱藏版索主播，更在IG狂派福利！

蘇順敏 大派泳衣福利睇到網民嘩嘩聲

阿蘇在IG上不時大派性感的泳衣福利照，近日她預告將會放假去馬來西亞旅行，並發放了一輯以往去大馬旅行時影的泳衣靚相，引來網民紛紛畀Like，並大讚她：「點解可以咁靚女㗎」、「白滑美女」、「好正」、「嘩嘩嘩」、「靚到咁得唔得」等。

蘇順敏 阿蘇近日發放了一輯去大馬旅行時影的泳衣靚相，引來網民紛紛畀Like。
阿蘇近日發放了一輯去大馬旅行時影的泳衣靚相，引來網民紛紛畀Like。（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]

加入Hoy TV僅約半年

蘇順敏擔任Hoy TV的娛樂新聞主播近半年，不時訪問名人明星，在鏡頭面前都表現得好淡定，此外她亦有繼續兼做地產代理，以及做KOL拍廣告和活動司儀、配音等工作，瓣數多多。

蘇順敏 擔任Hoy TV的娛樂主播近半年，阿蘇訪問過不少名人明星。
擔任Hoy TV的娛樂主播近半年，阿蘇訪問過不少名人明星。（圖片來源：[email protected]
蘇順敏 近日仲訪問過黃金寶。
近日仲訪問過黃金寶。（圖片來源：[email protected]

參選《廣告女皇》被揭三角戀情

2018年以「A-So」之名參選《廣告女皇》時，蘇順敏曾被視為大熱門，但當時她正與港台DJ黃冠斌拍拖，而黃冠斌的前度黃家慰（Candy）亦是《廣告女皇》的參賽者，因此曾引起不少網民熱討。

蘇順敏 蘇順敏參選《廣告女皇》時，曾被視為大熱門。
蘇順敏參選《廣告女皇》時，曾被視為大熱門。（圖片來源：ViuTV）
蘇順敏 「翻版陳妍希」黃家慰Candy）曾經係「MK-pop」組合FFx的第一代成員。
「翻版陳妍希」黃家慰（Candy）曾經係「MK-pop」組合FFx的第一代成員。（圖片來源：ViuTV）

僅拍拖數個月已分手

據指Candy與黃冠斌已拍拖數年，但分手後幾個月就與阿蘇公開關係，當日節目其中一個挑戰是推銷「前度的遺物」，Candy當時就曾在鏡頭前哭訴：「我嘅前度係佢嘅現任！」曾引起網民狂鬧阿蘇係第三者。

蘇順敏 Candy當日曾在鏡頭前哭訴與阿蘇及黃冠斌的三角關係，引起網民狂鬧阿蘇係第三者。
Candy當日曾在鏡頭前哭訴與阿蘇及黃冠斌的三角關係，引起網民狂鬧阿蘇係第三者。（圖片來源：ViuTV）
蘇順敏 2019年阿蘇仍有現身ViuTV節目發布會。
2019年阿蘇仍有現身ViuTV節目發布會。（圖片來源：[email protected]

責怪黃冠斌任由事件發酵

據知阿蘇與黃冠斌拍拖只係幾個月就已分手，事後阿蘇直言因被指是第三者已不開心，她指自己是一個佔有慾好強的人，唔鍾意同人分享，所以一定唔會做人第三者，她亦表示有責怪黃冠斌當日冇出聲為她澄清，任由件事去發酵。

蘇順敏 阿蘇否認自己是Candy與黃冠斌之間的第三者。
阿蘇否認自己是Candy與黃冠斌之間的第三者。（圖片來源：IG@bunbunbun13）

曾轉軚揀劉鳴煒

原來早在2016年，阿蘇就上過港台節目《我係乜乜乜》做嘉賓，因為「轉軚揀劉鳴煒」而被網民恥笑為「轉軚港女」之一，不過劉鳴煒最終情歸同樣在節目中對他「轉軚」的另一港女Joyce（簡雪忻），兩人已於2022年3月註冊結婚。

蘇順敏 當日《我係乜乜乜》中兩位「轉軚港女」，阿蘇上左）重返娛樂圈做娛樂主播，Joyce上右）就成功媾掂劉鳴煒。
當日《我係乜乜乜》中兩位「轉軚港女」，阿蘇（上左）重返娛樂圈做娛樂主播，Joyce（上右）就成功媾掂劉鳴煒。（圖片來源：《我係乜乜乜》截圖）

16歲開始拍拖次次遇人不淑

此外阿蘇又選過大專校花，不過並冇得獎，她曾接受訪問，講到自己由16歲開始拍拖，到26歲已拍過10次拖，但次次都遇人不淑，層遭背叛，遇過控制狂男友，更曾試過要供養另一半。

蘇順敏 阿蘇表示「見過鬼我真係怕黑」。
阿蘇表示「見過鬼我真係怕黑」。（圖片來源：[email protected]

22歲便成功上車

阿蘇年紀輕輕已開始狂做兼職賺錢，22歲便成功買到第一層樓，她曾公開其「90後港女上車實錄」，透露其母親患有精神分裂，父親也不幸地患上腸癌，令她在經濟上備受壓力。

蘇順敏 22歲便成功買到第一層樓的阿蘇，曾公開其「90後港女上車實錄」。
22歲便成功買到第一層樓的阿蘇，曾公開其「90後港女上車實錄」。（圖片來源：[email protected]

26歲手持兩幢物業

因此阿蘇曾做過紮鐵，又做過電器連鎖店Sales、餐廳Sales、電台DJ報交通、模特兒、演員、主持、司儀、配音、花店老闆、攝影師、潛水教練等多種工作，26歲已手持兩幢物業，非常勵志。

蘇順敏 阿蘇曾做過電器連鎖店Sales。
阿蘇曾做過電器連鎖店Sales。（圖片來源：[email protected]
蘇順敏 又試過「女承父業」做紮鐵。
又試過「女承父業」做紮鐵。（圖片來源：[email protected]

睇埋蘇順敏其他靚相：

蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]
蘇順敏
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV、IG@bunbunbun13、《我係乜乜乜》截圖

讀者留言

熱門文章

 