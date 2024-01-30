Hoy TV隱藏版索主播蘇順敏參選《廣告女皇》曾捲三角戀 見到劉鳴煒心心眼
蘇順敏 大派泳衣福利睇到網民嘩嘩聲
阿蘇在IG上不時大派性感的泳衣福利照，近日她預告將會放假去馬來西亞旅行，並發放了一輯以往去大馬旅行時影的泳衣靚相，引來網民紛紛畀Like，並大讚她：「點解可以咁靚女㗎」、「白滑美女」、「好正」、「嘩嘩嘩」、「靚到咁得唔得」等。
加入Hoy TV僅約半年
蘇順敏擔任Hoy TV的娛樂新聞主播近半年，不時訪問名人明星，在鏡頭面前都表現得好淡定，此外她亦有繼續兼做地產代理，以及做KOL拍廣告和活動司儀、配音等工作，瓣數多多。
參選《廣告女皇》被揭三角戀情
2018年以「A-So」之名參選《廣告女皇》時，蘇順敏曾被視為大熱門，但當時她正與港台DJ黃冠斌拍拖，而黃冠斌的前度黃家慰（Candy）亦是《廣告女皇》的參賽者，因此曾引起不少網民熱討。
僅拍拖數個月已分手
據指Candy與黃冠斌已拍拖數年，但分手後幾個月就與阿蘇公開關係，當日節目其中一個挑戰是推銷「前度的遺物」，Candy當時就曾在鏡頭前哭訴：「我嘅前度係佢嘅現任！」曾引起網民狂鬧阿蘇係第三者。
責怪黃冠斌任由事件發酵
據知阿蘇與黃冠斌拍拖只係幾個月就已分手，事後阿蘇直言因被指是第三者已不開心，她指自己是一個佔有慾好強的人，唔鍾意同人分享，所以一定唔會做人第三者，她亦表示有責怪黃冠斌當日冇出聲為她澄清，任由件事去發酵。
曾轉軚揀劉鳴煒
原來早在2016年，阿蘇就上過港台節目《我係乜乜乜》做嘉賓，因為「轉軚揀劉鳴煒」而被網民恥笑為「轉軚港女」之一，不過劉鳴煒最終情歸同樣在節目中對他「轉軚」的另一港女Joyce（簡雪忻），兩人已於2022年3月註冊結婚。
16歲開始拍拖次次遇人不淑
此外阿蘇又選過大專校花，不過並冇得獎，她曾接受訪問，講到自己由16歲開始拍拖，到26歲已拍過10次拖，但次次都遇人不淑，層遭背叛，遇過控制狂男友，更曾試過要供養另一半。
22歲便成功上車
阿蘇年紀輕輕已開始狂做兼職賺錢，22歲便成功買到第一層樓，她曾公開其「90後港女上車實錄」，透露其母親患有精神分裂，父親也不幸地患上腸癌，令她在經濟上備受壓力。
26歲手持兩幢物業
因此阿蘇曾做過紮鐵，又做過電器連鎖店Sales、餐廳Sales、電台DJ報交通、模特兒、演員、主持、司儀、配音、花店老闆、攝影師、潛水教練等多種工作，26歲已手持兩幢物業，非常勵志。
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