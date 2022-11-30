蘇麗珊《繩角》演技被轟「廢到出戲」網民：唱歌仲得人驚！
蘇麗珊《繩角》演技被轟「廢到出戲」
ViuTV劇集《繩角》踏入結局周，駱振偉演出被觀眾激讚，相反飾演反派Big boss的蘇麗珊則被批評與梁祖堯對話時，完全表達不到奸到出汁的感覺，網民勁彈：「明明套劇算少有高汁啲，個女boss啲戲廢到出戲」、「反派最需要演技就求其搵條友做」、「蘇麗珊完全唔適合呢個角色，重casting嗰個真係好有問題」、「我都唔明點解會搵佢做，冇佢套劇會好睇好多」、「佢眼神無乜變化」、「佢做呢種角色太早，搵啲類似周秀娜嘅做會好啲」。
網民批蘇麗珊唱歌仲得人驚
蘇麗珊除了開咖啡店及按摩店做老闆娘，最近更殺入樂壇，加盟華納唱片推出第三首歌《愛情只是藝術品》，揚言朝創作人方向出發。不過，網民表示蘇麗珊的高峯期已經係《哪一天我們會飛》：「佢嘅高峰停留咗喺哪一天」、淨係識呢套（《哪一天我們會飛》）」、「果時賣可愛青春，自然學生妹感覺，因為做返自己相近所以易演」，又批評蘇麗珊唱歌仲得人驚。
因《繩角》俾人「inbox」問候
對於《繩角》負評一事，蘇麗珊自言無諗過會有咁多人關注自己的演技，仲收到唔少人直接「inbox」大鬧她，不過她樂觀面對，多謝大家的評論之餘，自己都感到非常唔好意思。她表示一開始接到劇本時都掙扎咗好耐要唔要接呢個角色，因為同自己其實太大出入，早前她IG亦有提到「導演給我的指令卻是一種我從未想過的演繹方式」，似乎大家都可以理解多啲蘇麗珊呢種新的演技。
與游學修戲假情真拍拖十個月
其實蘇麗珊早於社交平台指導演透露當初邀她演出是因為她外表看起來無毒，指導演給她的指令係一種從未想過的演繹方式：「人前就是浮誇的大笑扮傻，虛偽的談話；而對待每場拳賽就像玩遊戲打機一樣，好玩是最重要的！」蘇麗珊表示知道自己仲有好多進步空間，會接收所有讚與批評的意見。蘇麗珊於2015年拍攝電影處女作《哪一天我們會飛》，一出道即獲提名台灣「第52屆金馬獎」及「第35屆香港電影金像獎」最佳新演員獎，她更與游學修戲假情真，不過戀情只維持了約十個月，兩人就分手收場。其後蘇麗珊電影一套接一套，又曾遠赴美國洛杉磯進修戲劇。
新歌抒發內心黑暗面
蘇麗珊近日推出第三首新歌《愛情只是藝術品》，表示第一次作曲抒發一些隱藏心中的傷痛同黑暗面，填詞人還幫她將首歌推到極致！蘇麗珊期望之後會創作或者唱一啲有關成長經歷的歌曲，回顧之前自己面對唔好事情或情傷，以前會想好孩子氣咁反擊，但坦然自從俾某人點醒「每個人行的路係自己的修道場」，令自己成長咗好多，所以之後想同粉絲一齊分享呢份經歷。
自爆曾歷情傷 鍾意分析對方行為
蘇麗珊都有試過拍拖時好受傷，去到對方想將佢摧毀的地步，但她都會試圖去理解佢的行為，仲大爆自己係鍾意分析對方行為的人，所以希望呢首歌可以成為聽者的出口。問到鍾意刻骨銘心定淡淡然細水流長的愛情，蘇麗珊表示佢係「愛是最大權利」的人，認為愛情通常應該會經歷熱戀期，似乎都比較喜歡刻骨銘心的愛情。仲叫粉絲可以留意多啲佢之後的歌曲，因為會更加了解到蘇麗珊，用歌去透露自己唔同的感受！
無學過戲 之後會更努力
蘇麗珊白《那一天我們會飛》自爆當時並無上過演藝的課程，但多得排戲拍咗3個月，所以比較入戲，暗示《繩角》似乎唔夠多時間準備。講到最鍾意自己邊套戲，原來大家心目中的文青女神最愛自己的電影竟然係《翻生爭霸戰》的角色，因為當時角色古靈精怪，劇情亦超自然。
常見問題
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