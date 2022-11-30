蘇麗珊《繩角》演技被轟「廢到出戲」網民：唱歌仲得人驚！

蘇麗珊在ViuTV劇集《繩角》飾演反派Big boss，被觀眾柴台，大彈她未能發揮到角色需要的心寒感，全劇只得一個表情，簡直「廢到出汁」！蘇麗珊今年加盟華納唱片，推出第三首歌《愛情只是藝術品》，不過網民不甚睇好！