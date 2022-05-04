蘭茜獲曾志偉重金禮聘 秘密復出做無綫高層 被目擊掛員工證出入公司

當年在獎門人搞笑成名的蘭茜（真名簡詠嫻），去年曾在ViuTV劇集《940920》驚喜現身，被指為復出鋪路。最近有目擊者看到蘭茜掛上員工證出入無綫行政大樓，低調返工，據知蘭茜是由總經理曾志偉親自聘請，雖然職位保密，但一定是身居要職，絕不會返去表演刨西瓜。