蘭茜獲曾志偉重金禮聘 秘密復出做無綫高層 被目擊掛員工證出入公司
蘭茜棚牙靚晒
蘭茜一棚哨牙曾經成為她的標記，當年在《獎門人》表演刨西瓜絕技更令觀眾非常難忘，事隔多年，蘭茜棚牙同個樣都靚晒，轉身一變成為知性才女，去年11 月舉行個人書畫展，周身墨水絕對今時唔同往日。
蘭茜低調現身無綫
蘭茜去年曾客串ViuTV劇集《940920》，在劇中飾演簡慕華胞姊，令觀眾感到驚喜，原來蘭茜唔止有戲癮，仲為重返職場鋪路，有傳去年曾志偉返無綫掌大權，已有意找蘭茜復出，不過當時蘭茜以「容後再談」來回應。近日卻傳出蘭茜頻頻現身無綫的行政大樓，她以員工證自由出入，更曾低調現身於電視城內舉行的活動，復出之說言之鑿鑿。
職位保密轉做幕後
據知情人士透露，蘭茜原來獲曾志偉親自出馬游說復出，雖然已經正式返工，但其職務及職位非常保密，蘭茜並非如傳聞所指擔任秘書一職，而是身兼重任。今時今日的蘭茜已是才女，應該唔會再搞笑娛樂大家，有傳她已轉做幕後高層，成為曾志偉背後其中一人個大腦。
《940920》蘭茜演「余家聰」姨媽
蘭茜夫人在《940920》現身，令大家充滿驚喜，有網民對蘭茜竟然同簡慕華演兩姊妹，留言指：「呢個設定好特別」﹗簡慕華飾演余家聰母親，和蘭茜飾的余淑敏演一對姊妹﹗據導演羅嘉駿透露，早在構思選角時，ViuTV的製作部副總裁金廣成就大力推介蘭茜客串，導演爆料指原來蘭茜「本身都想出返嚟拍嘢」，傾談下來對今次演出也十分配合，一改以前搞笑戲路，雙方也十分滿遂。
《940920》蘭茜角色好關鍵：
余家聰張母子合照，就係由蘭茜操刀拍攝﹗其後余家聰在即影即有照片寫上「940920」即1994年9月20日，也就是余母（簡慕華）離世的一天，姨媽為何沒有阻止悲劇發生呢？首集未有交代，有觀眾揣測蘭茜往後仍有機會出現！照片作為穿越的媒界，成年的家聰有可能回到過去嗎？
蘭茜刨西瓜最經典
蘭茜以刨西瓜絕技一鳴驚人，除了成為《獎門人》其中要員，又拍過不少電影，2006年蘭茜淡出娛樂圈後生活行蹤神秘，有報道指蘭茜離開娛樂圈後嫁人並居於跑馬地樂活道豪宅，被指嫁到有米老公Johnny後生活富泰﹗
蘭茜嫁人後住跑馬地豪宅
蘭茜婚後生活低調並重返校園，在13年在中文大學取得人類學系碩士學位，又修讀珠寶鑑定課程，不斷進修的蘭茜原來習畫廿年，去年舉行《茜茜個人書畫展》，展出的書法及畫作被讚賞，蘭茜亦愈來愈省鏡，如脫胎換骨﹗有報道指蘭茜嫁人後做少奶奶，但有指其富貴老公與一名富婆出雙入對，一直未有透露感情事的蘭茜，現身個人畫展亦沒有向外透露其現在的婚姻狀況﹗
蘭茜致辭：人生有著好多起伏，我也經歷好多
蘭茜習畫及書法廿年，去年在尖沙嘴文化中心舉行個人書畫展，蘭茜身穿一身白長裙，氣質跟外貌都跟以前很不同，蘭茜致辭時表示回看過去自己的作品時，感受每一幅作品都有靈魂，一度感觸哽咽話：「人生有著好多起伏，近幾年自己也經歷好多，睇番啲作品先諗番當時嘅心情，近幾年我遇到嘅人和事，都令我好大感觸。」 雖然蘭茜已淡出廣播界及娛樂圈多年，但一眾圈中好友包括嫁人退出的劉曉彤、葛民輝、谷德昭、吳家樂、陳奐仁、鄧兆尊、阮小儀等前來支持，場面相當熱鬧﹗
小儀自揭是蘭茜中學師妹
小儀與一眾商台同事前往撐蘭茜，小儀留言話「當年嘅蘭茜，現化身書畫家茜茜。係叻嘅，係感動嘅。」其後小儀指同蘭茜除了是舊同事之外，原來對方是其師姐「靜雞雞話畀你知吖，蘭茜係我中學師姐嚟㗎！所以今日喺佢個書畫展入面，可以畀機會我同一班師姐們合照，Yeah~~~~~」
谷德昭親自撐場：「一口能刨下半楷大西瓜的頑皮蘭茜，選擇了用較為安靜的心態去踼人生下半場，寫寫字、畫畫畫、抄抄經變幻原是永恆，變得更加好。」
林柏希亦有前來欣賞，並留言「雖然我哋係電台舊同事，但印象中無一齊做過節目，只拍檔過做MC。不過，佢而家演而優則畫，係一名真正嘅藝術家，二十年嘅畫作及書法作品一次過晒冷﹗」
當奴（Donald）孖黃志淙去捧蘭茜場，並留言：「由從前帶來歡樂的娛樂家，到今天舉辦個人字畫展覽的藝術家，蘭茜就是那麼令人羨慕和尊敬的，見證她的另一個境界，今日至11月20日，文化中心4樓展覽館，茜茜個人書畫展「應無所住」，gogogo！作品很靜，作者茜茜的笑聲很響亮。」
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