前DJ蘭茜神隱多年變索才女 開個人畫展眾星到賀
蘭茜（簡詠嫻）一棚哨牙成為她的標記，在《獎門人》表演刨西瓜絕技令大家永遠難忘﹗蘭茜離開娛樂圈多年，原來重返校園不斷進修，昔日的哨牙變了一棚整齊潔白牙齒，無論內在外在都大翻身﹗蘭茜已由昔日的醜女諧角變成今日的知性才女，近日舉行書畫展，一眾圈中好友都前來欣賞，變成敍舊會﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
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蘭茜以刨西瓜絕技一鳴驚人，除了成為《獎門人》其中要員，又拍過不少電影，2006年蘭茜淡出娛樂圈後生活行蹤神秘，有報道指蘭茜離開娛樂圈後嫁人並居於跑馬地樂活道豪宅，被指嫁到有米老公Johnny後生活富泰﹗
蘭茜嫁人後住跑馬地豪宅
蘭茜婚後生活低調並重返校園，在13年在中文大學取得人類學系碩士學位，又修讀珠寶鑑定課程，不斷進修的蘭茜原來習畫廿年，日前舉行《茜茜個人書畫展》，展出的書法及畫作被讚賞，蘭茜亦愈來愈省鏡，如脫胎換骨﹗有報道指蘭茜嫁人後做少奶奶，但有指其富貴老公與一名富婆出雙入對，一直未有透露感情事的蘭茜，現身個人畫展亦沒有向外透露其現在的婚姻狀況﹗
蘭茜致辭：人生有著好多起伏，我也經歷好多
蘭茜習畫及書法廿年，近日在尖沙嘴文化中心舉行個人書畫展，蘭茜身穿一身白長裙，氣質跟外貌都跟以前很不同，蘭茜致辭時表示回看過去自己的作品時，感受每一幅作品都有靈魂，一度感觸哽咽話：「人生有著好多起伏，近幾年自己也經歷好多，睇番啲作品先諗番當時嘅心情，近幾年我遇到嘅人和事，都令我好大感觸。」 雖然蘭茜已淡出廣播界及娛樂圈多年，但一眾圈中好友包括嫁人退出的劉曉彤、吳家樂、陳奐仁、鄧兆尊、阮小儀、蝦頭楊詩敏等前來支持，場面相當熱鬧﹗
小儀自揭是蘭茜中學師妹
小儀與一眾商台同事前往撐蘭茜，小儀留言話「當年嘅蘭茜，現化身書畫家茜茜。係叻嘅，係感動嘅。」其後小儀指同蘭茜除了是舊同事之外，原來對方是其師姐「靜雞雞話畀你知吖，蘭茜係我中學師姐嚟㗎！所以今日喺佢個書畫展入面，可以畀機會我同一班師姐們合照，Yeah~~~~~」
林柏希亦有前來欣賞，並留言「雖然我哋係電台舊同事，但印象中無一齊做過節目，只拍檔過做MC。不過，佢而家演而優則畫，係一名真正嘅藝術家，二十年嘅畫作及書法作品一次過晒冷﹗」
當奴孖黃志淙去捧蘭茜場，並留言：「由從前帶來歡樂的娛樂家，到今天舉辦個人字畫展覽的藝術家，蘭茜就是那麼令人羨慕和尊敬的，見證她的另一個境界，今日至11月20日，文化中心4樓展覽館，茜茜個人書畫展「應無所住」，gogogo！作品很靜，作者茜茜的笑聲很響亮。」