蘭茜06年淡出娛圈傳秘嫁富豪住跑馬地 首度開腔回應：我未結過婚！
蘭茜自爆：我未結過婚
蘭茜（簡詠嫻）退出娛樂多年，近年轉型做藝家開過書畫展，又曾亮相客串ViuTV劇集《940920》，鮮少現身幕前的她近日接拍廣告，受訪期間她首度開腔，回應多年來嫁給圈外富商的傳聞：「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！當被問到為何一直都沒有回應與富豪結婚的傳聞時，她說：「唔係事實嘅嘢，我覺得唔需要去澄清。」被問到現時是否對愛情有準備？她說：「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」
蘭茜轉型做藝行家拍廣告露兩手
蘭茜轉型做藝術家有別以往的搞笑歡欣的形象，廣告中她露兩手寫書法及示範茶道手藝。久未現身幕前的她表示心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已經適應鏡頭，她說：「初頭我會有啲緊張，但係原來埋返位又覺得OK喎！呢個團隊每一個人都好專業，好放心，所以我一埋位，咦，嗰種感覺返番嚟！團隊俾我個感覺係好認真。由籌備到正式拍攝開心又放心！」
蘭茜變靚因為「加工」？
蘭茜回歸幕前而且變靚，當被問到是否加工時，她笑說：「一定要多謝我的牙醫，另外我覺得大家內心美麗，所以睇到我依家靚咗！以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」
蘭茜鋪路復出？
被問到是否準備正式全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」
蘭茜體享受體驗人生
由去年舉行個人書畫展開始，蘭茜給人完全蛻變的感覺，她說是經歷了人生不同的階段，「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」蘭茜原來早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位，現時生活多姿多彩。她表示修讀輔導課程後有所轉變：「以前做節目，好多時要不停咁講嘢，我通過呢一個輔導科目，我學識咗聆聽！」
到古董舖工作做眼界大開
除了不斷求學取得碩士學位，蘭茜又提到自己曾於古董店工作，她說：「我亦做過一間古董舖，我主要做sales consultant。當中除咗古董，我接觸到好多畫，瓷器，銀器與傢俬等，每件傢俬可能有百幾年歷史，物件本身都經歷咗一個好精彩嘅生命，我喺嗰個工作環境學到好多嘢，尤其對於美感嘅訓練，我覺得都好重要；當時我嘅老闆係一位外國人，佢教咗我好多嘢，仲有一位香港本地、做咗呢一個行業好多年嘅專業人士，教我點樣去睇一啲舊物古董，同事之間亦師亦友，非常融洽。」
蘭茜刨西瓜最經典
蘭茜以刨西瓜絕技一鳴驚人，除了成為《獎門人》其中要員，又拍過不少電影，2006年蘭茜淡出娛樂圈後生活行蹤神秘，有報道指蘭茜離開娛樂圈後嫁人並居於跑馬地樂活道豪宅，被指嫁到有米老公Johnny後生活富泰﹗
傳過蘭茜嫁人後住跑馬地豪宅
蘭茜婚後生活低調並重返校園，在13年在中文大學取得人類學系碩士學位，又修讀珠寶鑑定課程，不斷進修的蘭茜原來習畫廿年，日前舉行《茜茜個人書畫展》，展出的書法及畫作被讚賞，蘭茜亦愈來愈省鏡，如脫胎換骨﹗有報道指蘭茜嫁人後做少奶奶，但有指其富貴老公與一名富婆出雙入對，一直未有透露感情事的蘭茜，現身個人畫展亦沒有向外透露其現在的婚姻狀況﹗