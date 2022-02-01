虎年娛圈預測｜曾志偉王祖藍身形代表運勢唔利無綫 ViuTV男女團繼續強大
近年ViuTV崛起，無綫再唔係一台獨大，慣性收視，兩台之戰愈趨激烈，無綫去年初宣布曾志偉與王祖藍回巢做高層救台，致力改革對抗ViuTV，不過ViuTV愈戰愈勇，除了《全民造星》受歡迎外，其自家製綜藝節目及劇集都打破一貫傳統，殺出一條新血路。本刊請來著名玄學家吳佩孚為虎年娛圈預測，且看今年兩台運勢如何？
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫
兩台之爭高低已分
曾志偉與王祖藍回巢無綫一年，救台行動似乎仍未見效，反而ViuTV乘勝追擊，聲勢愈來愈強大，至於虎年兩台的運程，吳佩孚說：「今年立春八字去睇因為係一個幾偏頗嘅八字，比較係特別格局，今年嚟講係『從煞格』，如果兩台之爭呢，有利細台唔利大台嘅的意思，反而ViuTV喺形勢上仍然係會強過TVB好多。」
曾志偉王祖藍身形反映運勢
至於曾志偉與王祖藍的運勢，原來睇外表亦都可以推測到，吳佩孚：「曾志偉同王祖藍亦係代表TVB嘅運勢，佢兩個今年虎年運都差少少，因為佢哋嘅特點係身形比較矮細，同依家個運係相違背嘅，因為依家八運嚟講係高山嘅意思，等於佢哋運勢都係麻麻哋。
無綫花旦小生邊個有機崛起
在無綫新晉花旦小生中，吳佩孚只點名3女1男，預測他們在虎年有機會發圍，吳佩孚：「今年無綫花旦中，蔡思貝、戴祖儀同何依婷都睇高一線嘅，男嘅就係丁子朗，呢幾個虎年運氣會好，相信會容易崛，有好嘅角色畀佢哋發揮！」
COLLAR 屬馬女會跑出
ViuTV一手捧紅的MIRROR、ERROR與COLLAR，今年運勢又如何？吳佩孚表示男女團會繼續發光發亮，先講COLLAR：「女團Collar中的阿Marf同阿Day都係02年出世屬馬，屬馬喺虎年係三合，有將星加持，本身嚟講運氣都會勝人一籌，所以虎年彈出同走紅機會會比其他女團成員高好多。」
姜濤@MIRROR事業桃花齊旺
吳佩孚：「MIRROR比較睇好Anson Lo，屬豬嘅佢虎年係六合太歲，睇高一線，另外姜濤運氣會繼續好，仲有Edan，我只係睇好呢三個，不過Anson Lo會有少少是非，姜濤今年會有桃花或者桃色緋聞出現，不過佢會繼續大放異彩！」
保錡阿[email protected]有機發圍
吳佩孚：「ERROR嘅保錡同阿Dee本身都屬馬，今年虎年運勢會好過其他人，因為有將星加持，另外193同肥仔就屬蛇，蛇喺虎年係迎太歲同六害太歲，反而是非比較多啲，咁樣運氣會差啲，保錡同阿Dee今年有機會彈出。」