虎年娛圈預測｜曾志偉王祖藍身形代表運勢唔利無綫 ViuTV男女團繼續強大

近年ViuTV崛起，無綫再唔係一台獨大，慣性收視，兩台之戰愈趨激烈，無綫去年初宣布曾志偉與王祖藍回巢做高層救台，致力改革對抗ViuTV，不過ViuTV愈戰愈勇，除了《全民造星》受歡迎外，其自家製綜藝節目及劇集都打破一貫傳統，殺出一條新血路。本刊請來著名玄學家吳佩孚為虎年娛圈預測，且看今年兩台運勢如何？