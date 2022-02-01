虎年娛圈預測｜王浩信陳自瑤婚姻危機已過 苟芸慧平順過渡
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫
王浩信陳自瑤結束4年冰河時期
陳自瑤自17年起屢傳婚變，不過去年底盛傳破冰在望，開始有公開互動，早前陳自瑤奪無綫最佳女配角，王浩信又出po道賀，就連王浩信跟王祖藍返國內參加交流團，陳自瑤亦第一時間用拍手及三團火的emoji為老公加油。對於二人會否破鏡重圓？吳佩孚：「王浩信本身屬豬今年運程很好嘅，係六合嘅，至於陳自瑤呢佢屬雞嘅，今年唔會有歲君沖犯嘅，婚姻危機最麻煩時期已過，今年會平穩順利。」
苟芸慧屬豬婚姻平順
苟芸慧與「錫礦大王」後人陸漢洋18年結婚，婚後是圈中模範夫妻，不時公開晒恩愛，但自前年10月後苟芸慧未有再貼與老公的合照，令婚姻狀況成為焦點。吳佩孚：「從苟芸慧命格嚟睇，今年運氣冇問題，身體狀況各方面亦會好，屬豬嘅佢喺十二生肖中運程唔錯，似乎婚姻都係平順，和好嘅！」
陳自瑤 王浩信結婚十周年冇慶祝
陳自瑤和王浩信去年年11月11日結婚十周年，未見有任何慶祝活動，王浩信近年不時與拍檔傳緋聞，與陳自瑤的婚姻關係備受關注﹗王浩信和陳自瑤從此在公開場合不再合體，連社交網都不再有互動﹗不過夫妻關係近來似乎有轉機﹗早前陳自瑤在IG上載自己入選無綫頒獎禮的「最佳女配角」十強，並寫道：「能夠晉身十強，已經很感動﹗衷心感謝投我一票的每一名朋友﹗」王浩信亦有畀like鼓勵﹗
陳自瑤 王浩信破冰公開互動
事隔一日，王浩信在微博及IG分別為新戲宣傳，而陳自瑤竟激罕留言「支持」去撐王浩信，而王浩信亦有回覆「謝謝」﹗世紀破冰成網民熱議﹗
網民：17年後首次再公開互動
陳自瑤和王浩信重新connect即成網上熱話，不少網民見二人再次隔空「放閃」感到好雀躍，紛紛留言：「好似17年後YoYo就冇再留言俾王浩信」、「分居後首次再互動」、「終於世紀破冰」、「期待台慶頒獎禮合體」、「嚟緊頒獎禮度YoYo終於唔再黑面啦﹗」
苟芸慧發文「該斷的斷了」再傳婚變
去年初苟芸慧單拖返加拿大探親，身邊卻未見老公﹗月前苟芸慧出po指清了二十箱物品，並留言「該送的送了，該斷的斷了」，再度傳出婚姻現危機，更有指苟芸慧已搬離貝沙灣愛巢﹗
苟芸慧結婚三周年冇慶祝？
38歲苟芸慧一直未有回應婚變傳聞及是否已搬離愛巢，其後經理人解畫指苟芸慧只是「斷捨離」清理舊物，並指她的感情生活OK，但就講明苟芸慧不會回應婚變傳聞﹗苟芸慧與陸漢洋18年9月在加拿大註冊，10月在香港擺酒，去年結婚三周年大日子，未見苟芸慧有任何慶祝活動，反而頻頻出po解放深長事業線，被網民再追問是否回復單身？
頻繁社交活動 老公冇影
苟芸慧老公陸漢洋不但絕跡於她的社交網，苟姑娘更在冬天送上多張福利圖，又分享與朋友開心暢聚的照片，老公依然冇影﹗去年苟芸慧與李亞男、岑麗香和王君馨的「處女黨」合體，而秘密返港在酒店隔離的鍾嘉欣，相信好快歸位，五女再聚﹗
苟芸慧與姊妹們的聚會一浪接一浪， 苟芸慧與伍詠薇及簡慕華因合作《金枝慾孽貳》而成為好友，早前更結伴去staycation，相當盡興﹗早前苟芸慧又與簡慕華與梁嘉琪等去主題公園，與姊妹們頻密聚會亦令網民追問是否回復單身？身邊都唔見老公，不過苟芸慧未有作出回覆﹗