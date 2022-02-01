虎年娛圈預測｜蕭正楠有九紫喜慶星照住 袁偉豪做老竇機會大
去年牛年娛樂圈喜事一籮籮，特別多人結婚生仔，今年虎年又如何呢？本刊請來著名玄學家吳佩孚，為虎年娛圈預測，陳凱琳連生兩個仔，都係時間追番個女；至於袁偉豪與蕭正楠，又能唔能夠成功生虎B呢？
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫
陳凱琳 鄭嘉穎追個小虎女
陳凱琳與鄭嘉穎婚後火速成功造人，不過連生兩個都係仔，鄭嘉穎又曾開口恨生多個前世情人，唔知今年有冇機會成事呢？吳佩孚：「陳凱琳個八字喺虎年係『得祿』，即係吉星，亦係一個添丁、喜慶之卦象，都有機會追個女。」
陳展鵬專注事業
陳展鵬於18年與單文柔奉子成婚，19年小豬比出世後，陳展鵬家庭生活美滿，不過事業就停滯不前，囡囡快將3歲，陳展鵬與單文柔會唔會追個仔湊成「好」字？吳佩孚：「陳展鵬屬龍，今年虎年即係所謂龍虎相爭，事業上要急起直追，可能會有是非，工作亦會忙啲，追仔就未必，因為冇一種合成情況。」
袁偉豪 有添丁之喜
袁偉豪與張寶兒婚前已聯名斥資6568.3萬元購入清水灣傲瀧一個花園複式單位，婚後袁偉豪被封「億萬駙馬」，不時公開恩愛，袁偉更不止一次公開表示恨做爸爸，吳佩孚：「袁偉豪屬雞，但佢個名有個『豪』字就代表豬，今年都係六合，有歲君相合，會有喜慶臨門，添丁、喜慶同升仙，呢幾樣嘢都好大機會。」
蕭正楠 虎年有喜
40歲黃翠如與蕭正楠18年底宣布已結婚，並於翌年5月在峇里補辦婚宴，二人對生B一直表現積極，早前黃翠如陪老公北上工作，返港不久因孕味濃被傳造人成功，不過日前她已親口否認。究竟蕭正楠與黃翠如在虎年能否造人成功？吳佩孚：「蕭正楠77年出世屬蛇，從命格睇，蕭正楠個『楠 』字代表九紫，今年嚟講有九紫喜慶星，如果係添丁同追仔都好有機會，會有喜事。」