虎年娛圈預測｜陶大宇楊千嬅運程差天共地 王力宏事件未解決

去年牛年娛樂圈都算精彩，除了喜事一籮籮，仲有多位話題藝人出現，年尾驚爆王力宏離婚事件，不少台灣藝人捲入桃色糾紛，欲罷不能；而陶大宇亦因為一首《倒轉地球》再次爆紅，成為追捧對象，今年虎年又如何呢？本刊請來著名玄學家吳佩孚，為虎年娛圈預測。