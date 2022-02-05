虎年娛圈預測｜陶大宇楊千嬅運程差天共地 王力宏事件未解決
去年牛年娛樂圈都算精彩，除了喜事一籮籮，仲有多位話題藝人出現，年尾驚爆王力宏離婚事件，不少台灣藝人捲入桃色糾紛，欲罷不能；而陶大宇亦因為一首《倒轉地球》再次爆紅，成為追捧對象，今年虎年又如何呢？本刊請來著名玄學家吳佩孚，為虎年娛圈預測。
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫、[email protected]、微博@陶大宇
陶大宇會繼續旺
去年憑一曲《倒轉地球》而鹹魚翻生的陶大宇，由內地登台唱到返香港，他的獨特唱腔與台風，成為全城熱話，更令陶大宇人氣變得旺盛，豬籠入水。今年虎年，究竟陶大宇可唔可以延續倒轉神話？吳佩孚：「陶大宇今年運程本身唔錯，因為佢2021年有奇逢，所以突然之間紅起上嚟，個形勢一路伸延到今年，佢嘅工作運、事業運同財運都係繼續會好。」
楊千嬅返內地依舊運滯
至於近年全力招展內地市場，連頭家都搬埋上去的楊千嬅，吳佩孚就批楊千嬅繼續運滯：「楊千嬅呢幾年運氣都差，今年更加係本命太歲，似乎嚟講今年2022年都未能走出呢個陰霾，是非或者觀眾緣都好差，運氣唔好之餘兼且身體都可能會有病。」
王力宏手尾長
早前王力宏宣佈與李靚蕾離婚後，李靚蕾以長文指控王力宏對婚姻不忠、約炮等行為，昔日健康形象被一鋪清袋，好睇過連續劇，有傳李靚蕾手執有力證據，令王力宏有得震無得瞓，更要暫時退出娛樂圈。究竟王力宏能唔能夠大步欖過？吳佩孚：「王力宏個關仲未過，是是非非仲有一兩年纏繞，所以佢短期內都未搞得掂，未可以出返嚟。」