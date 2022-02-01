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虎年娛圈預測｜馬國明湯洛雯紅鸞星動 唐詩詠姚子羚齊行桃花運

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撰文：東方新地

去年牛年娛樂圈喜事一籮籮，特別多人結婚生仔，今年虎年又如何呢？本刊請來著名玄學家吳佩孚，為虎年娛圈預測，其實未婚的星級情侶已經所剩無幾，單身花旦反而仲有好幾個。

撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫

馬國明 湯洛雯有結婚卦象

19年黃心穎「安心偷食」，馬國明焉知非福，未幾與湯洛雯一拍即合，20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於47歲的馬國明與34歲的湯洛雯能否修成正果，吳佩孚：「馬國明同湯洛雯今年結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」

馬國明與湯洛雯拍拖未夠兩年，不過戀情穩定，看來打風都打唔甩。（圖片來源：新傳媒資料庫）
馬國明與湯洛雯拍拖未夠兩年，不過戀情穩定，看來打風都打唔甩。（圖片來源：新傳媒資料庫）
湯洛雯今年有機會做虎年新娘。（圖片來源：IG@roxannetong）
湯洛雯今年有機會做虎年新娘。（圖片來源：[email protected]

張振朗 楊偲泳維持現狀

張振朗曾與無綫女藝人陳芷尤拍拖多年，18年分手後翌年宣布與當年的ViuTV女藝人楊偲泳撻著，因為公司關係一直低調拍拖，近年上位做一線小生的張振朗，雖然要在事業上衝刺，不過未有冷落女友。吳佩孚指34歲的張振朗與28歲楊偲泳感情穩定：「張振朗同楊偲泳呢一pair今年結婚就未必會，但佢哋拍拖就好順利，或者更進一步同居，但暫時唔會真真正正結婚。」

張振朗與楊偲泳曾被本刊影到甜蜜遊公園，不時深情對望。（圖片來源：新傳媒資料庫）
張振朗與楊偲泳曾被本刊影到甜蜜遊公園，不時深情對望。（圖片來源：新傳媒資料庫）
張振朗去年為《拳王》操肌鍛鍊，付出有目共睹。（圖片來源：IG@owencheung）
張振朗去年為《拳王》操肌鍛鍊，付出有目共睹。（圖片來源：[email protected]

唐詩詠 桃花運到

40歲的唐詩詠多年來感情運都麻麻，與崔建邦、洪永城拍拖多年都分手收場，前年與升學顧問陳思銘過從甚密到最後都情感歸零，吳佩孚：「唐詩詠本身個名係水土相剋嘅佈局，今年虎年會有戀情開始，姻緣運有好轉，可能桃花會旺啲，有心儀對象出現。」

唐詩詠每逢新年都去繞住桃花行，望遇到好姻緣。（圖片來源：新傳媒資料庫）
唐詩詠每逢新年都去繞住桃花行，望遇到好姻緣。（圖片來源：新傳媒資料庫）
唐詩詠多次被斷正與陳思銘約會，不過從來唔肯認愛。（圖片來源：新傳媒資料庫）
唐詩詠多次被斷正與陳思銘約會，不過從來唔肯認愛。（圖片來源：新傳媒資料庫）
唐詩詠的感情路並不平坦。`（圖片來源：IG@natalietong53）
唐詩詠的感情路並不平坦。`（圖片來源：[email protected]

姚子羚 有機會脫單

入行20年自稱最老花旦的姚子羚今年41歲，與前男友「的士邦」鄭子邦去到談婚論嫁都撻Q，多年來姻緣運都麻麻。吳佩孚：「姚子羚個名本身都係水土相剋，佢帶住紫微六害，今年壬寅老虎年佢喺感情上有可能脫單，或者有一個比較好嘅男性追求佢，桃花運唔錯。」

41歲的姚子羚多年來尋尋覓覓都未見有好姻緣。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
41歲的姚子羚多年來尋尋覓覓都未見有好姻緣。（圖片來源：[email protected]_yiu）
姚子羚與的士邦拍拖多年見晒家長，有指最後因姚子羚催婚過度而分手收場。（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚子羚與的士邦拍拖多年見晒家長，有指最後因姚子羚催婚過度而分手收場。（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚子羚與唐詩詠差唔多同期出道，就連命格都相似，同樣年過40都未搵到好歸宿。（圖片來源：新傳媒資料庫）
姚子羚與唐詩詠差唔多同期出道，就連命格都相似，同樣年過40都未搵到好歸宿。（圖片來源：新傳媒資料庫）

練美絹 犯太歲感情失意

近年在ViuTV做主持人氣勁旺的練美娟，32歲依然單身，去年曾被七師傅爆肥仔@ERROR對她有意，不過都係唔過電。吳佩孚：「練美娟本身屬蛇，今年感情會差啲，因為犯太歲，同埋六害太歲，所以感情路上會失意啲。」

去年曾傳出肥仔對娟姐有意思，不過娟姐就話介意男朋友矮過佢。（圖片來源：IG@linkuen13）
去年曾傳出肥仔對娟姐有意思，不過娟姐就話介意男朋友矮過佢。（圖片來源：[email protected]
娟姐其實條件唔差，不過緣份未到。（圖片來源：IG@linkuen13）
娟姐其實條件唔差，不過緣份未到。（圖片來源：[email protected]
本刊請來著名玄學家吳佩孚預測虎年藝人運程。（圖片來源：吳佩孚提供）
本刊請來著名玄學家吳佩孚預測虎年藝人運程。（圖片來源：吳佩孚提供）

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