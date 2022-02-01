虎年娛圈預測｜馬國明湯洛雯紅鸞星動 唐詩詠姚子羚齊行桃花運
去年牛年娛樂圈喜事一籮籮，特別多人結婚生仔，今年虎年又如何呢？本刊請來著名玄學家吳佩孚，為虎年娛圈預測，其實未婚的星級情侶已經所剩無幾，單身花旦反而仲有好幾個。
撰文：東方新地 圖片：新傳媒資料庫
馬國明 湯洛雯有結婚卦象
19年黃心穎「安心偷食」，馬國明焉知非福，未幾與湯洛雯一拍即合，20年6月公開戀情，拍拖至今依然甜如蜜，還屢傳婚訊，對於47歲的馬國明與34歲的湯洛雯能否修成正果，吳佩孚：「馬國明同湯洛雯今年結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」
張振朗 楊偲泳維持現狀
張振朗曾與無綫女藝人陳芷尤拍拖多年，18年分手後翌年宣布與當年的ViuTV女藝人楊偲泳撻著，因為公司關係一直低調拍拖，近年上位做一線小生的張振朗，雖然要在事業上衝刺，不過未有冷落女友。吳佩孚指34歲的張振朗與28歲楊偲泳感情穩定：「張振朗同楊偲泳呢一pair今年結婚就未必會，但佢哋拍拖就好順利，或者更進一步同居，但暫時唔會真真正正結婚。」
唐詩詠 桃花運到
40歲的唐詩詠多年來感情運都麻麻，與崔建邦、洪永城拍拖多年都分手收場，前年與升學顧問陳思銘過從甚密到最後都情感歸零，吳佩孚：「唐詩詠本身個名係水土相剋嘅佈局，今年虎年會有戀情開始，姻緣運有好轉，可能桃花會旺啲，有心儀對象出現。」
姚子羚 有機會脫單
入行20年自稱最老花旦的姚子羚今年41歲，與前男友「的士邦」鄭子邦去到談婚論嫁都撻Q，多年來姻緣運都麻麻。吳佩孚：「姚子羚個名本身都係水土相剋，佢帶住紫微六害，今年壬寅老虎年佢喺感情上有可能脫單，或者有一個比較好嘅男性追求佢，桃花運唔錯。」
練美絹 犯太歲感情失意
近年在ViuTV做主持人氣勁旺的練美娟，32歲依然單身，去年曾被七師傅爆肥仔@ERROR對她有意，不過都係唔過電。吳佩孚：「練美娟本身屬蛇，今年感情會差啲，因為犯太歲，同埋六害太歲，所以感情路上會失意啲。」