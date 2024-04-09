虎牙妹 kiki

23歲虎牙妹Kiki心口開窿騷戰利品 超深事業線睇到網民嘩嘩聲！

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現年23歲的KOL虎牙妹Kiki，憑住超甜美笑容以及極火辣身材深受網民喜愛。Kiki仲十分熱愛運動，樣靚身材正的她不時會在社交平台大派福利，除了有運動照外，亦有不少日常照。日前Kiki就在社交平台分享咗一輯新相，除了開心晒戰利品外，仲大方派福利，睇到一眾網民讚不絕口！

虎牙妹Kiki「蠱惑的窿」超吸睛

Kiki日前在社交平台驚喜派福利，以一身純白連身褲出鏡，仲開心晒購物的戰利品！不過網民嘅焦點就落咗係Kiki服裝心口開窿的設計上，大騷極深事業線的畫面超有視覺效果，睇到網民們齊齊激讚：「大到呢……我話個紙袋」、「羨慕店員可以近距離睇到」、「呢件衫建議著多啲」、「行街都咁『胸狠』」

虎牙妹 kiki 虎牙妹Kiki日前在社交平台大派福利。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
虎牙妹Kiki日前在社交平台大派福利。（圖片來源：[email protected]
虎牙妹 kiki Kiki開心晒戰利品。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
Kiki開心晒戰利品。（圖片來源：[email protected]
虎牙妹 kiki 不過網民的焦點就落咗係Kiki衣服上的「蠱惑的窿」。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
不過網民的焦點就落咗係Kiki衣服上的「蠱惑的窿」。（圖片來源：[email protected]
虎牙妹 kiki 網民齊齊激讚Kiki超「胸狠」！（圖片來源：IG@kiki.cyn）
網民齊齊激讚Kiki超「胸狠」！（圖片來源：[email protected]

23歲虎牙妹KiKi甜美笑容狂吸11萬Fans 原來係運動型美女身形Fit到漏

現年23歲的虎牙妹KiKi做KOL三年多，憑著甜美笑容和Fit到漏的身形深得網民喜愛，IG現在已有近11萬位Followers，當中有好多都係運動照，包括近日舉行的渣打馬拉松，Kiki亦有參與其中！

虎牙妹 kiki Kiki不時在IG大派水著福利。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
Kiki不時在IG大派水著福利。（圖片來源：[email protected]

虎牙妹KiKi 曾上ViuTV《直播王》

虎牙妹KiKi中文名吳慧琪，另有一個英文名Cynthia，現時除了做KOL外，亦有兼任模特兒和YouTuber，2021年，她曾以學生生份參加ViuTV真人騷節目《直播王》，並打入六強。

虎牙妹 kiki 參加《直播王》時的Kiki。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
參加《直播王》時的Kiki。（圖片來源：[email protected]

跑渣馬10K跑到嘔

近日舉行的渣打馬拉松中，KiKi完成了10K賽事，但她大呻因為唔夠瞓，令她跑到8K時已胃脹想嘔，再加上臨尾有成4條斜路，到她在最後全速衝刺後，即刻要行埋一邊作嘔。

虎牙妹 kiki Kiki早前跑渣馬10K，獲得第53名成績。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
Kiki早前跑渣馬10K，獲得第53名成績。（圖片來源：[email protected]

曾演出舞台劇

去年尾KiKi也曾飛到台灣，挑戰跑臺北馬拉松2023的半馬賽事，除了馬拉松外，KiKi仲有打羽毛球、做Gym、跳舞、畫畫等興趣，仲曾經演出舞台劇，相當多才多藝。

虎牙妹 kiki 除了做運動外，Kiki亦熱愛旅遊，去到日本緊要浸吓溫泉。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
除了做運動外，Kiki亦熱愛旅遊，去到日本緊要浸吓溫泉。（圖片來源：[email protected]

大學讀運動商業管理

讀書方面，KiKi亦是就讀了運動相關專業，在修畢香港專業教育學院的運動行政學課程後，據知她繼續在英國Shuffle Hallam University修讀運動商業管理（榮譽）理學士課程，並已於早前畢業。

虎牙妹 kiki Kiki早前曬出畢業照，不過有不少網民都錯重點，話忍唔住要放大睇Kiki的神秘領域有冇走光。（圖片來源：IG@kiki.cyn）
Kiki早前曬出畢業照，不過有不少網民都錯重點，話忍唔住要放大睇Kiki的神秘領域有冇走光。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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