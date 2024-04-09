23歲虎牙妹Kiki心口開窿騷戰利品 超深事業線睇到網民嘩嘩聲！

現年23歲的KOL虎牙妹Kiki，憑住超甜美笑容以及極火辣身材深受網民喜愛。Kiki仲十分熱愛運動，樣靚身材正的她不時會在社交平台大派福利，除了有運動照外，亦有不少日常照。日前Kiki就在社交平台分享咗一輯新相，除了開心晒戰利品外，仲大方派福利，睇到一眾網民讚不絕口！