虛擬情人｜47歲楊卓娜親身上陣落力學鋼管舞 2大角色「撞到應」挑戰精神狀態

TVB劇集《虛擬情人》劇情圍繞程晴（王敏奕飾），與「虛擬情人」Adam（朱敏瀚飾）之間疑幻似真的浪漫愛情。劇中朱敏瀚人氣高企之餘仲有3大忠實fans，當中Audrey（楊卓娜飾）正係其中一位。楊卓娜今次在劇中嘅角色更十分擅長鋼管舞，而向來出曬名演乜似乜嘅楊卓娜亦落力學習鋼管舞，其練習片段曝光更引來唔少網民力讚！