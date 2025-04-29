虛擬情人｜47歲楊卓娜親身上陣落力學鋼管舞 2大角色「撞到應」挑戰精神狀態

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TVB劇集《虛擬情人》劇情圍繞程晴（王敏奕飾），與「虛擬情人」Adam（朱敏瀚飾）之間疑幻似真的浪漫愛情。劇中朱敏瀚人氣高企之餘仲有3大忠實fans，當中Audrey（楊卓娜飾）正係其中一位。楊卓娜今次在劇中嘅角色更十分擅長鋼管舞，而向來出曬名演乜似乜嘅楊卓娜亦落力學習鋼管舞，其練習片段曝光更引來唔少網民力讚！

虛擬情人｜楊卓娜為拍攝效果落力學鋼管舞

要飾演Audrey，自然避不了有跳鋼管舞嘅鏡頭，為了拍攝效果，現年47歲嘅楊卓娜更專誠走去學鋼管舞。日前TVB釋出楊卓娜學跳鋼管舞嘅片段；片段所見，擁有一對修長美腿嘅楊卓娜除咗fit到漏油、整體動作極有女人味之餘，手持鋼管做出轉圈提腿等動作亦是遊刃有餘、相當有美感！

虛擬情人 楊卓娜 楊卓娜（飾Audrey）與黃子雄（飾Norman）在劇中飾演夫妻，2人因鋼管舞結緣，不過亦因鋼管舞而導致2人之間嘅罅隙愈來愈大。（圖片來源：TVB）
楊卓娜（飾Audrey）與黃子雄（飾Norman）在劇中飾演夫妻，2人因鋼管舞結緣，不過亦因鋼管舞而導致2人之間嘅罅隙愈來愈大。（圖片來源：TVB）
虛擬情人 楊卓娜 楊卓娜為拍攝效果仲親自去學鋼管舞！（圖片來源：TVB）
楊卓娜為拍攝效果仲親自去學鋼管舞！（圖片來源：TVB）
虛擬情人 楊卓娜 手持鋼管做出轉圈提腿等動作嘅楊卓娜亦是遊刃有餘、相當有美感！（圖片來源：ig@tvbcomhk）
手持鋼管做出轉圈提腿等動作嘅楊卓娜亦是遊刃有餘、相當有美感！（圖片來源：ig@tvbcomhk）
虛擬情人 楊卓娜 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
虛擬情人 楊卓娜 （圖片來源：ig@tvbcomhk）
（圖片來源：ig@tvbcomhk）

虛擬情人｜楊卓娜角色「撞到應」挑戰精神狀態

談到在劇中狀態大勇，楊卓娜笑言當年由於同時拍攝《虛擬情人》及《奪命提示》，故一度迷失於增肥及減肥之間，相當搞笑：「呢兩套劇差唔多搭住去拍，我當時都唔知減肥定增肥好。因為Pole Dance角色要fit之餘，塊面唔可以瘦，因為個角色應該係要靚嘅，但《奪命提示》個角色又要好殘喎，當時真係好掙扎點兼顧兩個角色。」楊卓娜續指亦因為兩個角色「撞到應」，故在《虛擬情人》中是戴假髮上陣：「因為《奪命提示》嗰邊啲頭髮要好乾、好殘、好霉、好爛，所以嗰段時間精神狀態都好奇怪，因為兩個角色好南轅北轍。」

虛擬情人 楊卓娜 楊卓娜在《虛擬情人》中嘅角色塑造係又靚又fit。（圖片來源：TVB）
楊卓娜在《虛擬情人》中嘅角色塑造係又靚又fit。（圖片來源：TVB）
虛擬情人 楊卓娜 不過楊卓娜透露《虛擬情人》及《奪命提示》係同時拍攝，但自己在《奪命提示》中嘅角色與《虛擬情人》反差超大，因此都忍唔住笑稱「嗰段時間精神狀態都好奇怪」！（圖片來源：TVB）
不過楊卓娜透露《虛擬情人》及《奪命提示》係同時拍攝，但自己在《奪命提示》中嘅角色與《虛擬情人》反差超大，因此都忍唔住笑稱「嗰段時間精神狀態都好奇怪」！（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@tvbcomhk資料或影片來源：原文刊於新假期

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