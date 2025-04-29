虛擬情人｜47歲楊卓娜親身上陣落力學鋼管舞 2大角色「撞到應」挑戰精神狀態
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TVB劇集《虛擬情人》劇情圍繞程晴（王敏奕飾），與「虛擬情人」Adam（朱敏瀚飾）之間疑幻似真的浪漫愛情。劇中朱敏瀚人氣高企之餘仲有3大忠實fans，當中Audrey（楊卓娜飾）正係其中一位。楊卓娜今次在劇中嘅角色更十分擅長鋼管舞，而向來出曬名演乜似乜嘅楊卓娜亦落力學習鋼管舞，其練習片段曝光更引來唔少網民力讚！
虛擬情人｜楊卓娜為拍攝效果落力學鋼管舞
要飾演Audrey，自然避不了有跳鋼管舞嘅鏡頭，為了拍攝效果，現年47歲嘅楊卓娜更專誠走去學鋼管舞。日前TVB釋出楊卓娜學跳鋼管舞嘅片段；片段所見，擁有一對修長美腿嘅楊卓娜除咗fit到漏油、整體動作極有女人味之餘，手持鋼管做出轉圈提腿等動作亦是遊刃有餘、相當有美感！
虛擬情人｜楊卓娜角色「撞到應」挑戰精神狀態
談到在劇中狀態大勇，楊卓娜笑言當年由於同時拍攝《虛擬情人》及《奪命提示》，故一度迷失於增肥及減肥之間，相當搞笑：「呢兩套劇差唔多搭住去拍，我當時都唔知減肥定增肥好。因為Pole Dance角色要fit之餘，塊面唔可以瘦，因為個角色應該係要靚嘅，但《奪命提示》個角色又要好殘喎，當時真係好掙扎點兼顧兩個角色。」楊卓娜續指亦因為兩個角色「撞到應」，故在《虛擬情人》中是戴假髮上陣：「因為《奪命提示》嗰邊啲頭髮要好乾、好殘、好霉、好爛，所以嗰段時間精神狀態都好奇怪，因為兩個角色好南轅北轍。」
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@tvbcomhk資料或影片來源：原文刊於新假期