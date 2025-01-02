2025蛇年寶寶 何依婷王君馨賴慰玲曬唯美孕照 黃翠如疑曝光BB性別
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隨著2024年的結束，多位香港女星準備在2025年迎接新生命。準媽媽黃翠如、賴慰玲、何依婷及王君馨都在新年之際分享了她們孕照，讓粉絲一睹她們懷孕期間的美麗與幸福。
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王君馨樂壇之旅與孕期創作
王君馨在一個樂壇頒獎禮上，不僅展示了她的孕肚，還與BB一同上台領獎。她與多位歌手合照，並分享了她的感受：「可以做到歌手，真係一個好唔容易嘅事，我要好好珍惜，嚟緊要再努力啲創作，Word for 2025 : DISCIPLINE，嗰晚台上很多運動員都激勵到我，我們要好好steward the gifts and talents that God has given us……」
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何依婷：期待2025新開始新身份
何依婷在迎接2025年時，選擇了一組圓潤的孕照，身穿輕紗戶外裝束配襯草帽，享受著懷孕帶來的幸福。她在社交平台上寫道：「Saying goodbye to all the ups and downs in 2024，期待2025新開始新身份。」
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賴慰玲：依然覺得好不可思議
賴慰玲穿上黑色bra-top，外搭一件長身黑色皮褸，雙手捧著巨肚，在日落餘暉底下盡現母親獨有的溫柔感。她感慨寫道：「多謝2024，令我更期待2025。兩個人一個身體的日子每日都有好多變化同挑戰真係關關難過關關過，進入最後階段，依然覺得好不可思議，真係好期待好期待抱抱你」不少圈中好友如蔡思貝、蕭正楠、黃翠如、陳自瑤、陳凱琳、陳曉華、鄭俊弘等都有留言送祝福！
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黃翠如：2025歡迎你網友猜測BB性別
黃翠如與蕭正楠結婚7年後，終於迎來他們的首位BB。在一個充滿喜悅的日子，她分享了與老公一起砌BB床的照片，並寫下了她的感受：「2024我們的第七年。年頭時還在開始計劃兩個人的生活，說好今年內要去非洲看動物大遷徙，最後遷徙了一隻來到我們家。所以這些日子也為你的搬家，而處於一片混亂當中。凌亂的家，凌亂的快樂，是家的感覺。2025歡迎你，期待你。」亦有網友見到BB的新鞋猜測可能為小公主而設。
圖片來源：IG@gwgurlie86、IG@reginahyt、IG@laiwinki、IG@wongtsuiyu