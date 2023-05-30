蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙｜五大蜘蛛俠介紹+解構五大宇宙世界
五大蜘蛛俠大曬冷！有1位大肚女鐵騎士
麥爾斯正式肩負起「蜘蛛俠」的重任後，一直努力維持生活和英雄生活的平衡，然而在對抗最強敵人黑點人期間他與桂恩史德西久別重逢，隨後更被神秘力量帶領進入一個充滿各式各樣「蜘蛛俠」的多元宇宙，更首次「參觀」由米高奧哈拉成立的「蜘蛛俠聯盟」。當「蜘蛛俠」們遇到危險打算聯手抗敵時，麥爾斯卻發現自己與他們產生矛盾，更被迫要與其他「蜘蛛俠」對抗，他必需重新審視成為英雄的意義，才能守護他所愛的人！
穿越到不同宇宙期間，麥爾斯認識了很多蜘蛛俠，他們所屬的地球世界觀和麥爾斯所在的地球截然不同，這也是本集的焦點所在。
新登場蜘蛛俠（核心成員）
1. 米高奧哈拉 (蜘蛛俠 2099)
米高奧哈拉來自地球-928，他本來是鍊金術公司的技術人員兼遺傳學家，一次意外被修改一半基因而擁有蜘蛛俠的能力，他成立了「蜘蛛俠聯盟」，是一個豐富、有趣的角色，同時亦存在著一個陰暗面。蜘蛛俠 2099有爪和尖牙，加上力量、敏捷性等等都很優越，更有超強自我復原能力，被刺傷只要數分鐘就能痊癒。
2. 謝茜嘉德魯 (女蜘蛛俠)
謝茜嘉德魯來自地球-332，是一位懷孕中的女蜘蛛俠。每次登場都會騎著電單車非常有型！謝茜嘉為了確保自己的孩子能夠在一個安全的世界生活，竭盡全力打擊罪惡，同時她在蜘蛛俠聯盟中也擔任包括桂恩在內所有下一代蜘蛛俠的導師，協助他們成為更優秀的蜘蛛俠。
3. 彼維特柏哈加 (印度蜘蛛俠)
彼維特柏哈加來自地球-50101，和一般蜘蛛俠不同，他的力量來自魔法而不是被放射性蜘蛛咬傷。實際上，他從神秘的薩滿（Shaman）那裡獲得了力量。
4. 賀比布朗 (龐克蜘蛛俠)
賀比布朗來自地球-138、一個混合上世紀七、八十年代倫敦和現代紐約的奇異世界，他彈得一手強勁搖滾結他，也將結他用作聲波攻擊的武器，一口英國口音迷倒不少人，喜歡音樂的桂恩也是他的粉絲。
五大蜘蛛俠世界
1. 地球-1610麥爾斯世界
觀眾對麥爾斯身處的世界應該不會陌生，麥爾斯住在美國紐約布魯克林和曼克頓。這世界的特色是用3D技術模擬漫畫印刷的Ben-Day 點（一種使用小彩色點、間隔和組合的印刷方法，在圖像中做出陰影和分隔顏色的印刷）、半色調紋理組合，以及偏移色來營造景深。黑點人在此世界的展現了自己的能力，觀眾可以好好欣賞多維度的視覺效果。
2. 地球-65桂恩史德西世界
上集桂恩的世界曼克頓切爾西區已經出現過，世界觀的靈感來自《Ghost-Spider》漫畫，而今集會更深入交代此世界的故事。地球-65用了很多大膽的圖形和落色，屬於上世紀九十年代的風格；細心留意地球-65的環境會隨桂恩的「情緒起伏」而改變，這場「色彩風暴」讓觀眾更直接理解到桂恩的心情。
3. 地球-50101 彼維特柏哈加世界-孟哈頓
孟哈頓充滿圖案和色彩曼陀羅，是印度蜘蛛俠彼維特柏哈加的「主場」。這世界結合現代和古代，無論建築物或社會生態都把新舊融合，監製透露在設計的時後參照了不少70年代得印度漫畫，配合彼維特充滿喜感的性格，把濃厚的印度風情以最輕鬆的姿態烙印在觀眾心中。」
4. 地球-928 米高奧哈拉世界-紐華約
米高奧哈拉的世界紐華約是一個原始、整齊的未來版紐約市，這個城市分成地面和地底，地面上的世界非常理想化地優美、線條簡潔；活在「地下世界」的則要面對各種黑暗和野蠻，所以顏色和線條都有很大對比。
5. 龐克蜘蛛俠世界
這個「龐克蜘蛛俠」賀比布朗的世界觀基於倫敦早期龐克年代的光景，線條質感充滿活力，狂野中帶強烈情感。
蜘蛛俠聯盟
「蜘蛛俠聯盟」由來自未來的米高奧哈拉成立，目標是維持蜘蛛宇宙的平衡，聯盟內有超高端科技協助蜘蛛俠們的日常工作，超過240位蜘蛛俠會在此現身，蜘蛛俠們都有不同形態，有些是2D、有些是3D，今集更出現更多動物蜘蛛俠，觀眾需要「金睛火眼」才能一一辨別。
電影預告：
《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》”SPIDER-MAN™: ACROSS THE SPIDER-VERSE”
上映日期：6月1日（四）
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