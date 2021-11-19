蝦頭親述忘年戀與姊弟戀經歷 視四哥為性幻想對象有原因！
蝦頭(楊詩敏)拍住連詩雅網上新節目《絲打圍爐》首次做主持，第一集嘉賓是阮小儀，三人圍爐討論兩性關係，當談及忘年戀及姊弟戀經歷，蝦頭除了自爆有戀父情意結，更公開選擇忘年戀性幻想對象是85歲的四哥(謝賢)，並大讚他老當益壯。
撰文：東方新地 圖片：《絲打圍爐》發相、《絲打圍爐》影片截圖、東方新地圖片庫
蝦頭被小儀爆乜都試過
蝦頭和連詩雅為新節目《絲打圍爐》獻上主持的第一次，仲請埋嘉賓小儀，一開始就擦出火花，蝦頭話自己個胸大過連詩雅，小儀就大爆蝦頭戀愛史，話佢乜都試過，經驗最豐富，蝦頭即否認：「唔係呀！動物未試過！」
蝦頭自小有戀父情意結
三個女人一個墟，坐埋講兩性關係，先談忘年戀，連詩雅先講自己唔介意忘年戀，並接受到另一半大自己廿年，小儀笑說代入了自己現在的年紀，可能要去醫院拍拖。蝦頭就話18、9歲時，好想有個年紀大十年的人照顧下；不過人愈大，反而調返轉，想照顧返別人，諗起年輕的男人味同汗味，蝦頭即時展露心心眼，仲流晒口水。
蝦頭原來係「姜糖」
講到姊弟戀，小儀話就算細自己廿年，只要思想搭通到，都會有幸福感，仲話ERROR中的Edan最得佢心。而蝦頭就含春自爆最愛姜濤︰「我由第一日開始已經係『姜糖』，我欣賞佢有一顆單純、純潔嘅心，我覺得佢好善良。尤其佢攞咗第一名之後，所有人都鍾意佢，佢依然keep住善良嘅心。」仲話如果姜濤追佢一定會受。
蝦頭：好想試下四哥
節目中三人又大玩問答遊戲，各自抽一個來自地獄的問題，唔答就要接受大懲罰，小儀被要在首富李家誠、古天樂及森美中，揀一個包養及出價，她竟然出價5蚊揀李嘉誠；而蝦頭就要在圈中揀選忘年戀和姊弟戀的性幻想對象，蝦頭本來想揀姜濤為姊弟戀性幻想對象，但驚畀人打，所以最後揀AK，因為夠大隻，至於忘年戀性幻想對象，她就就鍾情四哥，因為覺得四哥夠壯健，仲好識氹人，應該好好玩：「我真係想試下四哥，覺得佢有啲嘢玩！」