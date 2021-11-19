蝦頭親述忘年戀與姊弟戀經歷 視四哥為性幻想對象有原因！

蝦頭(楊詩敏)拍住連詩雅網上新節目《絲打圍爐》首次做主持，第一集嘉賓是阮小儀，三人圍爐討論兩性關係，當談及忘年戀及姊弟戀經歷，蝦頭除了自爆有戀父情意結，更公開選擇忘年戀性幻想對象是85歲的四哥(謝賢)，並大讚他老當益壯。

撰文：東方新地 圖片：《絲打圍爐》發相、《絲打圍爐》影片截圖、東方新地圖片庫