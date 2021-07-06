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蝦頭剖白離開無綫真相：「長時間對住唔係好人嘅人」想把握時間講人話

東方新地 - 娛聞

今年3月唔續約無綫回復自由身的蝦頭楊詩敏，新動向是拍住火火為ViuTV主持新節目《生存演技派》，演技超班的蝦頭倒戈無綫，網民大讚做得好之餘，仲話會全力支持捧場！蝦頭日前接受訪問，感慨過去8年長時間在一個唔係好「人」嘅地方工作，對住一啲唔係好「人」嘅人，所以才決定離開外闖！

撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖

蝦頭離巢講真話

人稱蝦頭的楊詩敏，今年3月毅然離開效力8年的無綫，轉投ViuTV 拍住火火主持新節目《生存演技派》。離巢前的蝦頭原來早已暗示對過檔ViuTV的渴望，以及對舊工作環境的不滿，早前她再度公開講離開無綫的真正原因。

蝦頭
蝦頭不經不覺已在無綫8年，今年3月正式結束賓主關係。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭表示過去長時間活在一個唔係好人嘅地方，年初曾志偉與王祖藍回歸無綫進行大改革，未幾蝦頭即唔續約離開。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭表示過去長時間活在一個唔係好人嘅地方，年初曾志偉與王祖藍回歸無綫進行大改革，未幾蝦頭即唔續約離開。（圖片來源：蝦頭IG）

蝦頭表示因疫情醒悟

蝦頭離開無綫4個月終於有新動向，她表示所有的決定與疫情有關，她有份參演的舞台劇《短暫的婚姻》一拖再拖，連劇場都閉門好一段日子，在厭倦重複吃喝和凝視天花板發呆的日子後，蝦頭終於決定離開無綫，重掌自己的話事權，她更謂覺得自己從來都不是一個搞笑的人：「人哋要我搞笑，我咪搞笑囉！但我真人一啲都唔搞笑！」

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蝦頭直言自己其實唔係一個好搞笑嘅人，一直以來都是被迫搞笑！（圖片來源：蝦頭IG）
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蝦頭話面對住個啲唔係好人嘅人，離巢前她曾與曹永廉合作拍《愛美麗狂想曲》，仲有不少親熱戲。（圖片來源：蝦頭IG）

蝦頭：搞到唔記得自己係人！

之前…我覺得我長時間喺一啲唔係好人嘅地方度，面對住一啲唔係好人嘅人，係會搞到自己唔記得咗自己係人。

蝦頭接受訪問時一針見血，她感慨之前長時間在一個唔係好「人」嘅地方工作，對住一啲唔係好「人」嘅人，有感表達權利同自由創作空間逐漸消失，蝦頭決定要把握時間講人話、做番人做嘅事、畀番啲真係人嘅人睇。

蝦頭
蝦頭話每年年初都會向上天傳送願望清單，祈求遇上欣賞她的導演，給她度身訂造深情或寫實的內心戲。直至疫病席捲全球，才知道等待太奢侈，不如重新執掌話事權，自己創造可能性。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭
蝦頭迷失多年，終於回復自由身，選擇做自己喜歡的事。（圖片來源：蝦頭IG）

蝦頭未來只想把握時間

時間原來唔係話有就有，係可以無㗎(突然消失)個時間…突然間可能就無咗個表達嘅權利，又或者個自由嘅創作空間，話無就無㗎喇！

蝦頭認為離開無綫後終於有時間去正視當下和未來，她認為只有「真係人嘅人」先會明，講得好玄，但一定有人會明。據知蝦頭除了為ViuTV主持節目，更簽了古巨基太太Lorraine的網上平台「ChillGOOD TV」，其個人頻道節目將於暑假期間推出。

蝦頭剖白離開無綫真因 長時間對住啲唔係好人嘅人 想把握時間講人話

蝦頭剖白離開無綫真因 長時間對住啲唔係好人嘅人 想把握時間講人話

蝦頭剖白離開無綫真因 長時間對住啲唔係好人嘅人 想把握時間講人話

蝦頭剖白離開無綫真因 長時間對住啲唔係好人嘅人 想把握時間講人話

蝦頭教人用演技 化解生活難題

蝦頭3月離開無綫時，好多觀眾都唔捨得佢，事隔4個月，蝦頭宣布為ViuTV主持新節目《生存演技派》，孖住另一好戲之人火火，教人將演技融入現實生活中，例如新抱同奶奶相處要交戲、在阿媽面前做孝子要交戲、男友想在女友面前求生都要交戲！

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蝦頭拍住火火，於7月5日起星期一至五晚 11:00主持ViuTV的新節目《生存演技派》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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為咗解決生活中的溝通問題，ViuTV請來非常有演出經驗的火火同蝦頭，教觀眾將演技提升，生活都可以過得舒服啲！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

蝦頭辭演《嫌疑事件簿》

其實蝦頭撐ViuTV有跡可尋，她與張建聲早前在電影《神經大俠》扮演夫婦，接受訪問曾自爆因為忙於為7月公演的音樂劇綵排，所以推掉了ViuTV綜藝節目《嫌疑事件簿》，錯失跟阿聲合作的機會，仲話希望節目開拍第2季，到時她必自薦參演。

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火火與蝦頭在節目中要化解一單婆媳糾紛。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
另一單母子關係決裂個案，在火火與蝦頭面前對質。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
另一單母子關係決裂個案，在火火與蝦頭面前對質。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

蝦頭撐ViuTV棄小方

ViuTV的《嫌疑事件簿》與方力申有份演出的無綫節目《死因有可疑》類型非常相似，兩台互撼，引來觀眾比較。蝦頭就表示兩個節目都會翻睇，不過都係優先捧張建聲場，她笑言：「阿聲係我老公，當然撐佢，小方只係做過我男友，仲要喺戲中飛起我，所以我唔睇佢。」

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蝦頭要為7月公演的音樂劇《路比和嫲嫲的鐵路5號》演出，所以辭演ViuTV的《嫌疑事件簿》。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭非常渴望能與張建聲在ViuTV有合作。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭非常渴望能與張建聲在ViuTV有合作。（圖片來源：蝦頭IG）

網民大讚離巢倒戈好明智

雖然蝦頭曾指自己與新上任的無綫副總經理曾志偉關係良好，不排除未來與無綫再有合作機會，不過佢把口同身體都好誠實。網民知道蝦頭為ViuTV主持新節目亦非常期待，不少人大讚她的選擇非常正確。

蝦頭離開無綫不愁出路，演得又唱得的她定時與黃建東開LIVE演唱，非常受歡迎。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭離開無綫不愁出路，演得又唱得的她定時與黃建東開LIVE演唱，非常受歡迎。（圖片來源：蝦頭IG）

蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

網民都非常期待蝦頭在ViuTV的新節目。（圖片來源：ViuTV fb截圖）
網民都非常期待蝦頭在ViuTV的新節目。（圖片來源：ViuTV fb截圖）

蝦頭告別作大膽演出受關注

45歲蝦頭楊詩敏今年3月宣佈離巢無綫，結束八年賓主關係，《愛美麗狂想曲》成為其告別作，蝦頭曾表示想專注發展音樂事業。蝦頭的搞笑形象深得觀眾心，每次拍劇大膽演出都備受關注，所以離巢令不少觀眾感到可惜。

蝦頭新劇《愛美麗狂想曲》開播。（圖片來源：TVB）
蝦頭有份主演的《愛美麗狂想曲》於今年播出。（圖片來源：TVB影片截圖）
蝦頭角色背景為一名戀愛狂女強人。（圖片來源：TVB）
蝦頭角色背景為一名戀愛狂女強人。（圖片來源：TVB）

蝦頭極罕三點式阿Bob喪望

搞笑形象深入民心的蝦頭，其實亦有性感一面！2018年蝦頭拍攝無綫節目《大玩特玩》時，向來密實嘅佢罕有地以紅色三點式上陣，谷爆事業線，成功搶鏡之餘，仲將又後生又好身材嘅陳嘉恒、劉佩玥、歐陽巧、瑩黃美棋、朱智賢等女嘉賓比下去……在大合照上，蝦頭居然拉開潛水衣拉鍊，露出紅色三點式，深藏不露咪呢啲囉！物以罕為貴，蝦頭咁樣露兩手，網民高度關注，個個對眼變咗把尺，話目測至少有「D」……

蝦頭平時相當密實，以紅色比堅尼上陣，大家至知佢好有事業心，阿Bob對眼望咗去邊？（圖片來源：蝦頭 Instagram）
蝦頭平時相當密實，以紅色比堅尼上陣，大家至知佢好有事業心，阿Bob對眼望咗去邊？（圖片來源：蝦頭 IG）

晒完胸再晒腿

晒完胸，蝦頭再益街坊，同林秀怡紮孖辮晒長腿，蝦頭笑話：「孖辮長腿係適合我㗎，我同秀怡會組隊好蝦秀，進軍韓國市場，係咪有得做先？」點解睇落蝦頭好似高咗幾吋？

蝦頭真係瘦咗好多，名副其實有前有後！（圖片來源：蝦頭 Instagram）
蝦頭將美女圖做手腳，令自己瘦咗好多(左一)，名副其實有前有後！（圖片來源：蝦頭IG）
節目每集都有索女大玩水上遊戲。（圖片來源：Bob Instagram）
節目每集都有索女大玩水上遊戲。（圖片來源：Bob IG）

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