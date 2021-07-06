蝦頭剖白離開無綫真相：「長時間對住唔係好人嘅人」想把握時間講人話
撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖
蝦頭離巢講真話
人稱蝦頭的楊詩敏，今年3月毅然離開效力8年的無綫，轉投ViuTV 拍住火火主持新節目《生存演技派》。離巢前的蝦頭原來早已暗示對過檔ViuTV的渴望，以及對舊工作環境的不滿，早前她再度公開講離開無綫的真正原因。
蝦頭表示因疫情醒悟
蝦頭離開無綫4個月終於有新動向，她表示所有的決定與疫情有關，她有份參演的舞台劇《短暫的婚姻》一拖再拖，連劇場都閉門好一段日子，在厭倦重複吃喝和凝視天花板發呆的日子後，蝦頭終於決定離開無綫，重掌自己的話事權，她更謂覺得自己從來都不是一個搞笑的人：「人哋要我搞笑，我咪搞笑囉！但我真人一啲都唔搞笑！」
蝦頭：搞到唔記得自己係人！
之前…我覺得我長時間喺一啲唔係好人嘅地方度，面對住一啲唔係好人嘅人，係會搞到自己唔記得咗自己係人。
蝦頭接受訪問時一針見血，她感慨之前長時間在一個唔係好「人」嘅地方工作，對住一啲唔係好「人」嘅人，有感表達權利同自由創作空間逐漸消失，蝦頭決定要把握時間講人話、做番人做嘅事、畀番啲真係人嘅人睇。
蝦頭未來只想把握時間
時間原來唔係話有就有，係可以無㗎(突然消失)個時間…突然間可能就無咗個表達嘅權利，又或者個自由嘅創作空間，話無就無㗎喇！
蝦頭認為離開無綫後終於有時間去正視當下和未來，她認為只有「真係人嘅人」先會明，講得好玄，但一定有人會明。據知蝦頭除了為ViuTV主持節目，更簽了古巨基太太Lorraine的網上平台「ChillGOOD TV」，其個人頻道節目將於暑假期間推出。
蝦頭教人用演技 化解生活難題
蝦頭3月離開無綫時，好多觀眾都唔捨得佢，事隔4個月，蝦頭宣布為ViuTV主持新節目《生存演技派》，孖住另一好戲之人火火，教人將演技融入現實生活中，例如新抱同奶奶相處要交戲、在阿媽面前做孝子要交戲、男友想在女友面前求生都要交戲！
蝦頭辭演《嫌疑事件簿》
其實蝦頭撐ViuTV有跡可尋，她與張建聲早前在電影《神經大俠》扮演夫婦，接受訪問曾自爆因為忙於為7月公演的音樂劇綵排，所以推掉了ViuTV綜藝節目《嫌疑事件簿》，錯失跟阿聲合作的機會，仲話希望節目開拍第2季，到時她必自薦參演。
蝦頭撐ViuTV棄小方
ViuTV的《嫌疑事件簿》與方力申有份演出的無綫節目《死因有可疑》類型非常相似，兩台互撼，引來觀眾比較。蝦頭就表示兩個節目都會翻睇，不過都係優先捧張建聲場，她笑言：「阿聲係我老公，當然撐佢，小方只係做過我男友，仲要喺戲中飛起我，所以我唔睇佢。」
網民大讚離巢倒戈好明智
雖然蝦頭曾指自己與新上任的無綫副總經理曾志偉關係良好，不排除未來與無綫再有合作機會，不過佢把口同身體都好誠實。網民知道蝦頭為ViuTV主持新節目亦非常期待，不少人大讚她的選擇非常正確。
蝦頭告別作大膽演出受關注
45歲蝦頭楊詩敏今年3月宣佈離巢無綫，結束八年賓主關係，《愛美麗狂想曲》成為其告別作，蝦頭曾表示想專注發展音樂事業。蝦頭的搞笑形象深得觀眾心，每次拍劇大膽演出都備受關注，所以離巢令不少觀眾感到可惜。
蝦頭極罕三點式阿Bob喪望
搞笑形象深入民心的蝦頭，其實亦有性感一面！2018年蝦頭拍攝無綫節目《大玩特玩》時，向來密實嘅佢罕有地以紅色三點式上陣，谷爆事業線，成功搶鏡之餘，仲將又後生又好身材嘅陳嘉恒、劉佩玥、歐陽巧、瑩黃美棋、朱智賢等女嘉賓比下去……在大合照上，蝦頭居然拉開潛水衣拉鍊，露出紅色三點式，深藏不露咪呢啲囉！物以罕為貴，蝦頭咁樣露兩手，網民高度關注，個個對眼變咗把尺，話目測至少有「D」……
晒完胸再晒腿
晒完胸，蝦頭再益街坊，同林秀怡紮孖辮晒長腿，蝦頭笑話：「孖辮長腿係適合我㗎，我同秀怡會組隊好蝦秀，進軍韓國市場，係咪有得做先？」點解睇落蝦頭好似高咗幾吋？