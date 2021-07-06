蝦頭剖白離開無綫真相：「長時間對住唔係好人嘅人」想把握時間講人話

今年3月唔續約無綫回復自由身的蝦頭楊詩敏，新動向是拍住火火為ViuTV主持新節目《生存演技派》，演技超班的蝦頭倒戈無綫，網民大讚做得好之餘，仲話會全力支持捧場！蝦頭日前接受訪問，感慨過去8年長時間在一個唔係好「人」嘅地方工作，對住一啲唔係好「人」嘅人，所以才決定離開外闖！

撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖