蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

今年3月離開無綫回復自由身的蝦頭楊詩敏，終於有新動向，拍住火火為ViuTV主持新節目《生存演技派》，節目將於下周一(7月5日)起逢星期一至五播出。演技超班的蝦頭倒戈無綫，網民大讚做得好之餘，仲話會全力支持捧場！

撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖