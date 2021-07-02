蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智
撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖
蝦頭教人用演技 化解生活難題
蝦頭楊詩敏3月離開無綫時，好多觀眾都唔捨得佢，事隔4個月，蝦頭宣布為ViuTV主持新節目《生存演技派》，孖住另一好戲之人火火，教人將演技融入現實生活中，例如新抱同奶奶相處要交戲、在阿媽面前做孝子要交戲、男友想在女友面前求生都要交戲！
蝦頭辭演《嫌疑事件簿》
其實蝦頭撐ViuTV有跡可尋，她與張建聲早前在電影《神經大俠》扮演夫婦，接受訪問曾自爆因為忙於為7月公演的音樂劇綵排，所以推掉了ViuTV綜藝節目《嫌疑事件簿》，錯失跟阿聲合作的機會，仲話希望節目開拍第2季，到時她必自薦參演。
蝦頭撐ViuTV棄小方
ViuTV的《嫌疑事件簿》與方力申有份演出的無綫節目《死因有可疑》類型非常相似，兩台互撼，引來觀眾比較。蝦頭就表示兩個節目都會翻睇，不過都係優先捧張建聲場，她笑言：「阿聲係我老公，當然撐佢，小方只係做過我男友，仲要喺戲中飛起我，所以我唔睇佢。」
網民大讚離巢倒戈好明智
雖然蝦頭曾指自己與新上任的無綫副總經理曾志偉關係良好，不排除未來與無綫再有合作機會，不過佢把口同身體都好誠實。網民知道蝦頭為ViuTV主持新節目亦非常期待，不少人大讚她的選擇非常正確。
蝦頭告別作大膽演出受關注
45歲蝦頭楊詩敏今年3月宣佈離巢無綫，結束八年賓主關係，《愛美麗狂想曲》成為其告別作，蝦頭曾表示想專注發展音樂事業。蝦頭的搞笑形象深得觀眾心，每次拍劇大膽演出都備受關注，所以離巢令不少觀眾感到可惜。
蝦頭極罕三點式阿Bob喪望
搞笑形象深入民心的蝦頭，其實亦有性感一面！2018年蝦頭拍攝無綫節目《大玩特玩》時，向來密實嘅佢罕有地以紅色三點式上陣，谷爆事業線，成功搶鏡之餘，仲將又後生又好身材嘅陳嘉恒、劉佩玥、歐陽巧、瑩黃美棋、朱智賢等女嘉賓比下去……在大合照上，蝦頭居然拉開潛水衣拉鍊，露出紅色三點式，深藏不露咪呢啲囉！物以罕為貴，蝦頭咁樣露兩手，網民高度關注，個個對眼變咗把尺，話目測至少有「D」……
晒完胸再晒腿
晒完胸，蝦頭再益街坊，同林秀怡紮孖辮晒長腿，蝦頭笑話：「孖辮長腿係適合我㗎，我同秀怡會組隊好蝦秀，進軍韓國市場，係咪有得做先？」點解睇落蝦頭好似高咗幾吋？
邵子風 2018年宣布同蝦頭分手
網友大讚楊詩敏（蝦頭）身材噴血！仲話佢前度邵子風走寶！蝦頭同經理人邵子風自2015年起拍拖， 人前人後一直相當恩愛。但2018年4月初邵子風突然在網上宣布「分」訊，稱兩人其實早在2017年6月已經分手，強調分手不涉及第三者；另外邵子風又感激蝦頭，指對方喺分手打後的十個月，依然「假裝」女友如常出席親友聚會。
邵子風「分」訊全文如下：
邵子風嘟嘴索吻
雖然生得矮又其貌不揚，但恃住吹得幾嘴，邵子風即使有正印女友蝦頭，仍經常口花花撩女仔。就在他宣布分手前，本刊曾斷正佢同貌似蝦頭的肉肉女視像，當日傍晚時分，邵子風一個人揸車出動，去九龍城街市買火鍋材料，見他買餸期間亦忙於睇手機，還以為他同女友蝦頭聯絡，誰知急急腳返上車廂的邵子風，開埋視像媾女對話，睇真啲，原來視像對象，並唔係女友蝦頭，是皮膚白滑的年輕肉肉女，見佢陶醉到不停嘟晒嘴向女方索吻，互相挑逗了差不多十分鐘。同一時間，蝦頭當時跟翟威廉丶周志文等又彈又唱，直播「Happy Live」當中。
服侍周到
現年45歲的蝦頭，15年被爆撻著經理人邵子風，二人極速在西貢同居，當時就有指蝦頭撬好姊妹，同是邵子風旗下的龍小菌牆腳，不過，即使邵子風曾同龍小菌拖手行街被斷正，當時邵仍否認同過小菌拍拖，只承認對方是好朋友同工作夥伴，蝦頭為撐男友閃爆認愛，又指同龍小菌是好朋友，最終龍小菌輸家離場。
其實在斷正啜女前，邵子風已多次被拍到單拖約女，同前度龍小菌亦經常以工作為由唔避忌單獨約會，每次邵子風都氹得女方好開心。據知情者透露：「我哋都知阿Dean同小菌一齊過，不過嗰時小菌事業啱啱起步，佢哋拍得好低調，後尾蝦頭簽咗畀Dean，兩個仲情侶檔演出好快就撻著咗，嗰時小菌知道但好似畀人灌迷湯一樣。阿Dean好識冧女，亦從來冇放棄過個森林，畀佢睇中嘅女仔都係唔好彩啦！」