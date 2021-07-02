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蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

東方新地 - 娛聞

今年3月離開無綫回復自由身的蝦頭楊詩敏，終於有新動向，拍住火火為ViuTV主持新節目《生存演技派》，節目將於下周一(7月5日)起逢星期一至五播出。演技超班的蝦頭倒戈無綫，網民大讚做得好之餘，仲話會全力支持捧場！

撰文：東方新地│圖片：楊詩敏IG、新傳媒圖片、無綫影片截圖、ViuTV影片截圖

蝦頭教人用演技 化解生活難題

蝦頭楊詩敏3月離開無綫時，好多觀眾都唔捨得佢，事隔4個月，蝦頭宣布為ViuTV主持新節目《生存演技派》，孖住另一好戲之人火火，教人將演技融入現實生活中，例如新抱同奶奶相處要交戲、在阿媽面前做孝子要交戲、男友想在女友面前求生都要交戲！

蝦頭
蝦頭拍住火火，於7月5日起星期一至五晚 11:00主持ViuTV的新節目《生存演技派》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
蝦頭
為咗解決生活中的溝通問題，ViuTV請來非常有演出經驗的火火同蝦頭，教觀眾將演技提升，生活都可以過得舒服啲！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

蝦頭辭演《嫌疑事件簿》

其實蝦頭撐ViuTV有跡可尋，她與張建聲早前在電影《神經大俠》扮演夫婦，接受訪問曾自爆因為忙於為7月公演的音樂劇綵排，所以推掉了ViuTV綜藝節目《嫌疑事件簿》，錯失跟阿聲合作的機會，仲話希望節目開拍第2季，到時她必自薦參演。

蝦頭
火火與蝦頭在節目中要化解一單婆媳糾紛。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
另一單母子關係決裂個案，在火火與蝦頭面前對質。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
另一單母子關係決裂個案，在火火與蝦頭面前對質。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

蝦頭撐ViuTV棄小方

ViuTV的《嫌疑事件簿》與方力申有份演出的無綫節目《死因有可疑》類型非常相似，兩台互撼，引來觀眾比較。蝦頭就表示兩個節目都會翻睇，不過都係優先捧張建聲場，她笑言：「阿聲係我老公，當然撐佢，小方只係做過我男友，仲要喺戲中飛起我，所以我唔睇佢。」

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蝦頭要為7月公演的音樂劇《路比和嫲嫲的鐵路5號》演出，所以辭演ViuTV的《嫌疑事件簿》。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭非常渴望能與張建聲在ViuTV有合作。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭非常渴望能與張建聲在ViuTV有合作。（圖片來源：蝦頭IG）

網民大讚離巢倒戈好明智

雖然蝦頭曾指自己與新上任的無綫副總經理曾志偉關係良好，不排除未來與無綫再有合作機會，不過佢把口同身體都好誠實。網民知道蝦頭為ViuTV主持新節目亦非常期待，不少人大讚她的選擇非常正確。

蝦頭離開無綫不愁出路，演得又唱得的她定時與黃建東開LIVE演唱，非常受歡迎。（圖片來源：蝦頭IG）
蝦頭離開無綫不愁出路，演得又唱得的她定時與黃建東開LIVE演唱，非常受歡迎。（圖片來源：蝦頭IG）

蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

蝦頭楊詩敏倒戈無綫加盟ViuTV 拍住火火教演技 網民大讚離巢明智

網民都非常期待蝦頭在ViuTV的新節目。（圖片來源：ViuTV fb截圖）
網民都非常期待蝦頭在ViuTV的新節目。（圖片來源：ViuTV fb截圖）

蝦頭告別作大膽演出受關注

45歲蝦頭楊詩敏今年3月宣佈離巢無綫，結束八年賓主關係，《愛美麗狂想曲》成為其告別作，蝦頭曾表示想專注發展音樂事業。蝦頭的搞笑形象深得觀眾心，每次拍劇大膽演出都備受關注，所以離巢令不少觀眾感到可惜。

蝦頭新劇《愛美麗狂想曲》開播。（圖片來源：TVB）
蝦頭有份主演的《愛美麗狂想曲》於今年播出。（圖片來源：TVB影片截圖）
蝦頭角色背景為一名戀愛狂女強人。（圖片來源：TVB）
蝦頭角色背景為一名戀愛狂女強人。（圖片來源：TVB）

蝦頭極罕三點式阿Bob喪望

搞笑形象深入民心的蝦頭，其實亦有性感一面！2018年蝦頭拍攝無綫節目《大玩特玩》時，向來密實嘅佢罕有地以紅色三點式上陣，谷爆事業線，成功搶鏡之餘，仲將又後生又好身材嘅陳嘉恒、劉佩玥、歐陽巧、瑩黃美棋、朱智賢等女嘉賓比下去……在大合照上，蝦頭居然拉開潛水衣拉鍊，露出紅色三點式，深藏不露咪呢啲囉！物以罕為貴，蝦頭咁樣露兩手，網民高度關注，個個對眼變咗把尺，話目測至少有「D」……

蝦頭平時相當密實，以紅色比堅尼上陣，大家至知佢好有事業心，阿Bob對眼望咗去邊？（圖片來源：蝦頭 Instagram）
蝦頭平時相當密實，以紅色比堅尼上陣，大家至知佢好有事業心，阿Bob對眼望咗去邊？（圖片來源：蝦頭 Instagram）

晒完胸再晒腿

晒完胸，蝦頭再益街坊，同林秀怡紮孖辮晒長腿，蝦頭笑話：「孖辮長腿係適合我㗎，我同秀怡會組隊好蝦秀，進軍韓國市場，係咪有得做先？」點解睇落蝦頭好似高咗幾吋？

蝦頭真係瘦咗好多，名副其實有前有後！（圖片來源：蝦頭 Instagram）
蝦頭將美女圖做手腳，令自己瘦咗好多(左一)，名副其實有前有後！（圖片來源：蝦頭 Instagram）
節目每集都有索女大玩水上遊戲。（圖片來源：Bob Instagram）
節目每集都有索女大玩水上遊戲。（圖片來源：Bob Instagram）

邵子風 2018年宣布同蝦頭分手

網友大讚楊詩敏（蝦頭）身材噴血！仲話佢前度邵子風走寶！蝦頭同經理人邵子風自2015年起拍拖， 人前人後一直相當恩愛。但2018年4月初邵子風突然在網上宣布「分」訊，稱兩人其實早在2017年6月已經分手，強調分手不涉及第三者；另外邵子風又感激蝦頭，指對方喺分手打後的十個月，依然「假裝」女友如常出席親友聚會。

蝦頭
邵子風又非常感激蝦頭，指對方給予受抑鬱症困擾的自己無限支持，邵子風更揚言如果人生中唔係遇上蝦頭，可能已經自殺了！（圖片來源：）

邵子風「分」訊全文如下：

愛美麗狂想曲｜45歲楊詩敏離巢無綫 蝦頭搞笑形象深入觀眾心

愛美麗狂想曲｜45歲楊詩敏離巢無綫 蝦頭搞笑形象深入觀眾心

邵子風嘟嘴索吻

雖然生得矮又其貌不揚，但恃住吹得幾嘴，邵子風即使有正印女友蝦頭，仍經常口花花撩女仔。就在他宣布分手前，本刊曾斷正佢同貌似蝦頭的肉肉女視像，當日傍晚時分，邵子風一個人揸車出動，去九龍城街市買火鍋材料，見他買餸期間亦忙於睇手機，還以為他同女友蝦頭聯絡，誰知急急腳返上車廂的邵子風，開埋視像媾女對話，睇真啲，原來視像對象，並唔係女友蝦頭，是皮膚白滑的年輕肉肉女，見佢陶醉到不停嘟晒嘴向女方索吻，互相挑逗了差不多十分鐘。同一時間，蝦頭當時跟翟威廉丶周志文等又彈又唱，直播「Happy Live」當中。

邵子風
邵子風單拖駕車到九龍城買火鍋配料，不過，買買吓嘢突然返上車廂，同一貌似女友蝦頭的肉肉女視像，傾傾吓邵子風仲冧爆嘟嘴向女方索吻，挑逗女方。
邵子風
邵子風在車廂開視像媾女，同女方隔住個mon都可以肉緊啜爆，果然係冧女高手。
邵子風
邵子風啜爆挑逗肉肉女，女方更被冧到一度閉上眼，同邵子風一齊嘟嘴，二人關係好不尋常。

邵子風

蝦頭被問到邵子風啜女一事，睇相仍扮鎮定幫男友苦撐：「佢講嘢嘟嘴啫！我有時講嘢都嘟嘴啦！」但其實佢當時已同邵子風分手多時，只是她仍一直幫前度男友扮女朋友，真是傻女！邵子風

服侍周到

現年45歲的蝦頭，15年被爆撻著經理人邵子風，二人極速在西貢同居，當時就有指蝦頭撬好姊妹，同是邵子風旗下的龍小菌牆腳，不過，即使邵子風曾同龍小菌拖手行街被斷正，當時邵仍否認同過小菌拍拖，只承認對方是好朋友同工作夥伴，蝦頭為撐男友閃爆認愛，又指同龍小菌是好朋友，最終龍小菌輸家離場。

邵子風
邵子風喺街市買餸仲掛住傳短訊冧女，似乎當時已經同肉肉女短訊緊。之後索性上車開視像談情。
邵子風
視像啜爆之後，邵子風即急急腳趕去買火鍋配料，連去幾個檔買齊配料，即駕車趕下場。

邵子風

躁鬱症拖婚

可惜，明知女友已屆45歲高齡的邵子風仍未肯定落嚟畀名份蝦頭，之前佢被問到幾時娶女友過門，更以有躁鬱症做藉口，話「唔知自己擺得幾耐!」一味拖婚。

蝦頭 邵子風
蝦頭在葵涌大會堂為舞台劇綵排，至傍晚6時多，同大班演員到附近茶餐廳醫肚。
蝦頭 邵子風
蝦頭長期劇接劇，曾趕拍新劇《包青天再起風雲》，另一邊又要為舞台劇綵排， 難怪忙到連男友邵子風背住自己做乜都唔知。

其實在斷正啜女前，邵子風已多次被拍到單拖約女，同前度龍小菌亦經常以工作為由唔避忌單獨約會，每次邵子風都氹得女方好開心。據知情者透露：「我哋都知阿Dean同小菌一齊過，不過嗰時小菌事業啱啱起步，佢哋拍得好低調，後尾蝦頭簽咗畀Dean，兩個仲情侶檔演出好快就撻著咗，嗰時小菌知道但好似畀人灌迷湯一樣。阿Dean好識冧女，亦從來冇放棄過個森林，畀佢睇中嘅女仔都係唔好彩啦！」

蝦頭 邵子風
蝦頭同邵子風經常情侶檔做舞台劇，為氹男友，蝦頭年前就刻意節食兼做運動減肥，成功在三個月內減走35磅肉，由肥妹變索女，用心良苦！

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