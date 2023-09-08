網民嚴選7對最經典螢幕情侶！劉德華鄭秀文曾合作9次
網民嚴選7對最經典螢幕情侶
1. 劉德華，鄭秀文：19年來曾合作過9次
說到最佳螢幕情侶，不少網民都表示第一對就諗起劉德華及鄭秀文。二人19年來曾經合作過多套電影：《孤男寡女》、《瘦身男女》、《無間道》系列、《魔幻廚房》、《龍鳳鬥》、《盲探》等。二人無論在戲內戲外都是知己，就連Sammi都曾經在社交平台寫到：「相識23年，喚醒了自己曾經是kinki他是華少，我是mini mo他是肥佬，我是何家彤他是盲探，還有盜生盜太………」
2. 梁朝偉，張曼玉：影迷一度最睇好的螢幕情侶
梁朝偉和張曼玉雖然合作次數不算多，但許多網民都認為二人才是最合襯的螢幕情侶，甚至有網民指「梁朝偉最愛的不是劉嘉玲，而是張曼玉」。二人早在1983年首次合作拍攝《新紮師兄》，在2000年所合拍的《花樣年華》最獲影迷喜歡，不少影迷都為兩人未能於現實中成為情侶而感到可惜。
3. 周星馳、吳孟達：另類的「螢幕情侶」
雖然周星馳和吳孟達並不是「情侶」，但二人多年來合作無間，在12年來合作了26部電影，由1990年的《龍鳳茶樓》開始，到《賭聖》、《賭俠》、《整蠱專家》、《逃學威龍》，直到最後2001年的《少林足球》，套套都深入民心，亦是不少人的美好回憶。
4. 歐陽震華，關詠荷：獲封為TVB最佳螢幕情侶
TVB多年來塑造多對受觀眾歡迎的螢幕情侶，其中8、90後就一定喜歡歐陽震華和關詠荷這一對「黃金情侶檔」，二人前後前後飾演過六次情侶，分別在《醉打金枝》、《美味天王》、《陀槍師姐》、《陀槍師姐2》及《情逆三世緣》中飾演一對。不少網民都覺得他們戲內戲外都非常相襯，不過繼歐陽震華離巢後兩人就未有再合作過。
5. 林保怡，陳慧珊：《妙手仁心》系列深入民心
另一對深受8、90後歡迎的情侶林保怡和陳慧珊，無論在《鑒證實錄》還是《妙手仁心》系列都非常合襯，尤其在《妙手仁心》中演繹急症室醫生與大律師的戀情，令觀眾看得投入肉緊。二人雖然之後沒有再合作拍電視劇，但曾經在多個內地綜藝節目中相遇，林保怡亦表示有意再同陳慧珊合作拍劇。
6. 方力申，鄧麗欣：由戲內愛到戲外 獲封90後的集體回憶
由《獨家試愛》到《十分愛》、《我的最愛》，再到《最後的紀念日》，方力申和鄧麗欣一定是近10年最具代表性的螢幕情侶情侶之一。二人在電影中分分合合，在現實生活中亦在2016年正式分手，令到當時不少網民都大呼可惜，表示「不再相信愛情」！
7. 董驃，沈殿霞：驃叔驃嫂冇得輸
講完90後的集體回憶，再講一講老一輩心目中的螢幕情侶。董驃和沈殿霞在1987年首次在電影《美男子》中飾演夫妻，二人在《富貴逼人》系列、《南北媽打》、《雙肥臨門》等多套電影中同樣飾演夫妻，成為8、90年代最成功的喜劇螢幕情侶。
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