足球女將2大結局｜螢花女足蛻變成真球隊獲讚 終極一戰詳情曝光 網民催第3季
螢花友誼賽雖敗猶榮 網民激讚進步神速
雖然螢花喺最後一場友誼賽中以互射12碼不敵乙組對手，但網民普遍認為佢哋已經贏咗。有球迷分析指出「其實全場螢花的攻勢更加有威脅，鏡頭見到命中目標射門比對方更多」，而且「好多射得好靚」，證明球員技術有明顯提升。更令人驚喜嘅係，螢花一直被詬病嘅開波不集中老毛病，今場已經有改善，「證明均宜sir嘅指導球員係有聽入心中」。防守角球死球時全隊都有專注，亦都證明係有得訓練，呢啲細節位嘅進步最能反映教練團隊嘅專業水準。
Vian Ocean表妹個人表現獲網民激讚
個別球員嘅表現同樣令球迷眼前一亮，其中Vian被網民大讚「果然係天分好高球員，身體質素好，速度又快，超級勤力，只是欠缺臨門一腳」。Ocean亦都有大幅進步，「唔係只顧向前衝，識得回後再組織」，雖然射失12碼有啲遺憾，但已經俾球迷留下好印象。表妹更加係「絕對係進攻重心，好多攻勢來自及時轉邊俾隊友」，展現出出色嘅大局觀。旨晴原來係後防通天老倌，「勤力跑動已經係後防必要條件」，如果加強傳波和射門技巧，絕對可以擔任正選。
教練團隊獲網民一致好評 專業指導成效顯著
網民對教練團隊嘅專業表現讚不絕口，「多謝均宜和郭sir、K、Danial、Lay，全部係專業教練，令到螢花進步到真正女子足球會」。從足球白紙雜牌軍變成一隊真正足球隊，呢個轉變絕對唔係一朝一夕可以做到。有網民感慨地表示「花咗大量時間練習同比賽，早已經跳出咗一個真人show既本份」，教練團隊同幕後都花咗大量時間同心力，絕對值得支持。下半場個個都好肯埋身對抗，搏盡無悔嘅感覺就係咁感人，呢種拼搏精神正正係足球最動人嘅地方。
網民熱烈要求第三季 終極一戰詳情曝光
節目嘅成功令網民都迫不及待想睇更多，紛紛留言「出season 3啦，起碼要25集！」，可見螢花女足已經成功俘虜觀眾嘅心。ViuTV宣布將於4月5日在南華會進行終極一戰，並且會剪輯成節目於4月18號晚上8時30分播放。 官方更宣佈舉辦入場門票抽獎活動，參加者需要以433陣式選出心目中嘅螢花最佳11人並說明原因。呢個活動一出即刻引起熱烈反應，球迷都想親臨現場見證螢花嘅煞科戰。從一個真人show發展到有真正球迷支持，螢花女足嘅成功絕對超出所有人預期，佢哋用實際行動證明咗女子足球同樣可以好精彩好感人。