足球女將2大結局｜螢花女足蛻變成真球隊獲讚 終極一戰詳情曝光 網民催第3季

ViuTV《足球女將2》今晚播出最後一集，螢花女足即將迎來終極一戰！從足球白紙雜牌軍蛻變成真正女子足球隊，呢班小妹妹用汗水同努力寫下青春最靚嘅一頁。雖然最後一場友誼賽以互射12碼落敗，但喺球迷眼中螢花已經贏咗，因為佢哋嘅進步有目共睹，更重要係全隊展現出搏盡無悔嘅拼搏精神，令網民都忍不住大讚「真心要比啲credit呢班小妹妹」！