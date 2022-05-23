「蟲草大王」為李佳芯抽起無綫廣告 復仇行動？搵離巢「東張主持」再現TVB
「蟲草大王」陳恩德落勻兩台廣告 無綫獨冇
「蟲草大王」陳恩德抽起無綫千萬廣告，轉投ViuTV，其後再在開電視落廣告，令無綫獨冇，陳恩德接受傳媒訪問時，公開大讚好欣賞余詠珊製作的節目，又透露未來會同開電視有更多合作﹗但近日有觀眾無綫再見到「蟲草大王」廣告，莫非已與無綫和解？
前「東張女神」去年離巢 黃愷怡 林希靈再現TVB
近日有網民發現睇《東張西望》時，再次見到「蟲草大王」廣告再現TVB，並且有一更長的廣告宣傳片在無綫不同時段出現，廣告片搵來已離巢無綫的《東張西望》主持黃愷怡和林希靈拍廣告，廣告更以《東張》採訪手法去拍攝，片段初黃愷怡話：「 第五波疫情過咗，又有搶購潮，過百萬人好番，聽講好番之後有不少後遺症。」林希靈接住講：「坊間就流傳有一種『長新冠後遺症』救星，唔係有錢就買到，要你同佢有緣就可以重拾健康﹗」
鏡頭一轉兩位前《東張》主持就訪問「蟲草大王」陳恩德，他親自解釋為何推出此健康產品，佢話：「身邊好多朋友康復之後，有一啲後遣症，我去搵相識嘅大學教授，佢哋提供咗蟲草呢個配方畀我﹗」
《東張》主持上身拍廣告
之後兩位主持採訪不同「用家」，包括的士司機、辦公室職員及一個家庭的新冠肺炎康復者，真係勁有《東張》的採訪及報道方式﹗有網民在蟲草大王的Facebook留言：「又話唔落TVB廣告？」、「我見到喺TVB出現呀﹗」、「為咗Ali心軟？」等，不過有不少網民就指出「蟲草大王」此舉其實是報復式行動，留言：「專登搵離巢兩位東張女神拍廣告，再喺無綫播，擺明玩嘢﹗」、「有錢就點玩都得，用錢去報復都係報復嘅一種」、「搵過咗檔開電視嘅人，再喺無綫亮相，呢招高喎﹗」、「無綫有錢唔通唔賺咩﹗」等等﹗
蟲草大王陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回
去年李佳芯（Ali）被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，之後發生一連串的緋聞事件，繼而陳恩德公司舉行的發佈會因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。
被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，2月7日他現身派福袋送暖慈善活動，自爆日前曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。
對樂小姐回應唔收貨 再踩無綫內部鬥爭多
陳恩德表示與李佳芯是朋友，冇嘢需要避忌，至於樂小姐早前作出回應指保護及尊重藝人意願是經理人的基本責任，陳恩德就話呢啲回應連他的同事都唔收貨，而在ViuTV落廣告合作就相敬如賓，句句有骨。當被問及有傳王祖藍同珍姐樂小姐鬧翻，陳恩德表示自己是睇報道才知道，不過就一點都不覺得出奇，覺得是好自然發生的事，仲笑言「呢啲公司係咁啦！」
陳恩德公開與TVB割席
「蟲草大王」陳恩德早前為公司舉辦記者會，原本有邀請李佳芯做嘉賓的他，聲稱因為TVB提出「唔可以單獨影相，即使上台都唔能夠接近陳生，訪問亦唔能夠同陳生做」等不合理要求而揚言抽起在其公司在TVB的逾千萬廣告費。據知，陳恩德原本打算以品牌「寵營樂 Pet Nutriland」在《愛．回家之開心速遞》大肆落廣告，但正如陳恩德日前所言，已經正式抽起在TVB的廣告，並在年廿九（31日）開始在ViuTV落廣告，預計農曆新年更會在ViuTV見到一連串的寵物藥妝賀年廣告。
重溫李佳芯落閘澄清關係
李佳芯之前被負面新聞纏身，傳她與蟲草大王陳恩德秘戀一年，不過她在1月25日即寫長文澄清與男方沒有任何關係，劃清界線，之後陳恩德公開表示李佳芯性格好似鐵咁硬，仲話會繼續保護李佳芯。
李佳芯最後冇份出席發佈會
「蟲草大王」陳恩德與李佳芯的緋聞再度升溫，有指與陳恩德公司於1月26日舉行的發佈會有關，而原本在出席嘉賓名單內的李佳芯，最後冇份，發佈會請來Do姐鄭裕玲擔任司儀，嘉賓有王丹妮與老公羅考勇、許廷鏗、張繼聰、MC張天賦，還有被封「翻版李佳芯」的蔡潔、C All Star及一班歌手撐場，都好熱鬧。
陳恩德「蟲草大王」風騷滿場飛
現場所見，陳恩德心情未受緋聞影響，繼續風騷迎賓，與嘉賓開心合照，之後他更接受各大傳媒訪問，其中一間是無綫娛樂新聞台，對於李佳芯本來有份被邀出席發佈會，陳恩德直認不諱。
陳恩德覺得不受尊重被侮辱
陳恩德說：「本身係有邀請Ali，但佢公司有好多唔合理要求，我覺得好唔尊重，好侮辱，當中包括Ali同陳先生唔可以單獨影相，即使上台都唔能夠接近陳生，訪問亦唔能夠同陳生做，咁佢嚟同唔嚟都冇分別，乜都唔使做，自己入嚟飲杯水就可以走啦！所以最後我哋唔需要佢出席，我係有啲唔開心，不過佢係因為同公司有合約所以要聽公司話，唔緊要啦！都好星光熠熠吖係咪？」當有記者問到同李佳芯以後仲會唔會合作，無綫娛樂新聞台的直播突然中斷，沒有再繼續，原因未明。
陳恩德揚言抽起所有無綫廣告
陳恩德接受訪問時表示，私底下有聯絡李佳芯：「我問係佢定無綫嘅意思，起初佢冇覆我，後來有覆，但私底下嘅嘢唔公開啦，係佢話係無綫嘅意思。」陳恩德直言自己並非一個鍾意影相的人，但今日的活動他與每個嘉賓都有影相，仲話公司每年在無綫投放過千萬廣告費，不明白為何會發展至今日的地步，所以他決定抽起所有廣告，要樂易玲畀個交代他。這時陳恩德身邊的高層職員即補充已去信無綫溝通，希望有解決方案。
李佳芯 不敵富豪猛烈追求攻勢
李佳芯與陳炳銓拍拖多年經歷不少，可惜最終未能開花結果，令外界大跌眼鏡，有傳李佳芯前年仍未與陳炳銓正式分手，蟲草大王已對她採取猛烈的追求攻勢，消息指曖昧關係更維持了一段時間。
李佳芯刻意遲po人造雪景照
據報道中的「知情人士」透露，前年李佳芯公開宣布與同陳炳銓分手，未幾12月聖誕節即現身陳恩德於九龍塘畢架山豪宅內的草地花園甜蜜合照，陳恩德準備了人造雪景氹李佳芯，二人更甜到漏玩自拍，之後李佳芯亦在其社交網上載一張同一打扮及有落雪背景的照片，不過就刻意放遲了兩個月，避免招人話柄。如今二人合照流出，李佳芯被指有講大話之嫌。
拍拖生活曝光
紙最終都包唔住火，有報道指「知情人士」爆料稱李佳芯去年以女友身份向陳恩德提出想拍攝微電影，並向陳恩德索取約35萬元贊助費。近日網上更流出一批疑似陳恩德以「男友視角」拍攝李佳芯的靚相，當中大部分都是素顏上陣，包括李佳芯笑住啜燒鵝髀，明顯是二人世界的私密照，此外，報道中「知情人士」更指陳恩德花盡心思設計並搵人鑲嵌一個鑽石心口針送給李佳芯做訂情禮物。
李佳芯鐵粉推測有內情
但由於最近李佳芯的負面新聞未停過，先有話佢拍劇遲大到，再有疑似一腳踏兩船事件，有李佳芯鐵粉就做金田一，在社交網討論區出po，推測成件事有陰謀，甚至懷疑是男方所為。
李佳芯親自回覆：今後亦不會有任何發展空間
李佳芯在個人IG中寫長文澄清自己與陳恩德「沒有任何關係」，並斬釘截鐵地寫道「今後亦不會有任何發展空間」。另外她亦提到，她與陳恩德的認識是工作關係需，除了是不「咖啡產品」之外，之前被影到進出酒店亦只是商討微電影的細節。另外，李佳芯原本明天（26日）將會出席陳恩德旗下公司的活動，然而陳恩德向傳媒表示，由於TVB的「無理要求」，所以已經向TVB表示不用李佳芯出席。
李佳芯 與「蟲草大王」同車出入
李佳芯去年被傳媒拍到與陳恩德結伴現身位於九龍站ICC的麗思卡爾頓酒店，上樓密會約兩個小時後，雙雙坐上陳恩德名下的七人車離開。據指當時Ali戴著漁夫帽、眼鏡及口罩，全副武裝「包到冚」上陣，下身則著住一條短裙仔，大晒白滑玉腿。而步出酒店時，Ali一馬當先，陳恩德則拿著兩個紙袋緊隨其後，護送Ali上車後，才和Ali雙雙坐車離開。
曾製造浪漫雪景氹李佳芯
Ali前年被爆與拍拖7年的陳炳銓分手，並獨自搬離西貢愛巢到紅磡酒店式住宅居住，其後再搬到將軍澳酒店，之後又被發現搬到巿值三千萬、月租也要五萬的大角咀「一號銀海」。去年5月，Ali有傳被一名年過40歲的城中富豪力追，對方更出動雪車製造飄雪去氹女神開心，但事後Ali指對方只是生意拍檔，而雪車只是示範效果，但她未有透露合作生意詳情。