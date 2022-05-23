「蟲草大王」為李佳芯抽起無綫廣告 復仇行動？搵離巢「東張主持」再現TVB

李佳芯去年傳與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，李佳芯一再澄清兼劃清界線，其後陳恩德邀請李佳芯出席公司活動，遭無綫「不合理要求」，陳恩德一怒之下抽起無綫千萬廣告﹗近日「蟲草大王」廣告再出現無綫廣告，被指關係破冰，不過有心水清網民指其實復仇計劃未完結﹗