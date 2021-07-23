盤點明星「災難級」山寨蠟像 楊冪驚變大媽 紙紮范冰冰面目全非
擁有自己嘅專屬蠟像對於藝人嚟講，絕對係一種身份象徵。不過近日就有內地網民喺網上晒出一批明星「災難級」嘅山寨蠟像，效果同真人差距甚遠，非常嚇人！唔知呢班明星見到會後有咩反應呢？
文：東方新地 ｜圖：楊冪 IG、范冰冰 IG、舒淇 IG、劉德華 IG、周杰倫 IG、新傳媒圖庫
楊冪驚變大媽
楊冪係內地一線小花，出名樣靚身材正！有網友喺網上晒出佢嘅山寨蠟像，同本人差別極大，不但面色枯黃，而且面容浮腫，成個大媽咁款，認真嚇死人！
紙紮范冰冰面目全非
范冰冰同樣係受害者之一，佢嘅山寨蠟像真係假到冇朋友，十足十紙紮公仔一樣，面目全非，女神形象完全被摧毀。
舒淇嘅腿我可以！
舒淇嘅山寨蠟像被網友評為「醜到爆」，眼耳口鼻都冇忽似，勉強係個髮型叫做抄得到，不過仍有網友畀正面評價，笑言：「山寨舒淇嘅腿我可以！」
張栢芝變吹氣公仔
其實張栢芝嘅山寨蠟像曾經多次被內地唔同蠟像館複製過，而今次山寨蠟像明顯變成寬面版栢芝，好似吹氣公仔咁，不過勝在笑容滿臉，未至於完全崩壞。
認唔出A貨劉德華
而劉德華雖然已經59歲，不過成熟型男氣質都重係好多粉絲嘅模仿對象，而今次A貨劉德華蠟像好似做咗磨皮、拉長臉型嘅處理，令網友紛紛表示：「認唔出！」
周杰倫蠟像感覺詭異
山寨蠟像又點少得紅遍兩岸三地嘅台灣歌王周杰倫，不過周杰倫嘅山寨蠟像明顯嚇人，五官模糊之餘，肢體動作亦好唔協調，感覺非常詭異。
成龍變鄰家大叔
國際巨星成龍嘅山寨蠟像出奇地有有少少似，有種鄰家大叔嘅感覺，不過有粉絲就嫌成龍蠟像塊臉皺紋明顯多咗啲，同雙眼太過細。有網友笑言：「冇咗對眼，製作人同成龍有好大仇口！」
李連杰蠟像達毀容級
功夫巨星李連杰都係受害者之一，可能因為製作人員睇開李連杰嘅打戲，睇唔清楚佢塊臉，李連杰嘅山寨蠟像無論身材定樣貌都係完全靠想象出嚟，面目全非，達到毀容級效果！