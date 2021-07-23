盤點明星「災難級」山寨蠟像 楊冪驚變大媽 紙紮范冰冰面目全非

擁有自己嘅專屬蠟像對於藝人嚟講，絕對係一種身份象徵。不過近日就有內地網民喺網上晒出一批明星「災難級」嘅山寨蠟像，效果同真人差距甚遠，非常嚇人！唔知呢班明星見到會後有咩反應呢？

文：東方新地 ｜圖：楊冪 IG、范冰冰 IG、舒淇 IG、劉德華 IG、周杰倫 IG、新傳媒圖庫