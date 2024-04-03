行山5大最乞人憎行為 食煙都未係第一！原來著瑜伽褲都唔得？
（*提提大家外出時記得要做好個人防疫措施，戴好口罩勤洗手，同埋保持社交距離呀！）
Top 5: 穿著不合適裝束
好多行山新手都會穿著平常會著的短衫短褲上山，有些人更會著貼身褲或Sports Bra，令一眾山友質疑到底是行山，還是去打卡？雖然有行山初哥可能對行山服裝與裝備不太熟識，不過大家行山時最好穿著淺色長袖衫褲比較好，避免被草割傷或被蚊咬！
女網民反擊：瑜伽褲就係做運動時著！
一眾女網民就反擊指「瑜伽褲、Sport bra就係運動時著」，紛紛力撐一眾女士不應管別人穿甚麼，表示「其實著咩衫都是人家的選擇和自由，無必要反對或干預別人的穿搭風格」，每人都有穿衣的自由，最緊要自己喜歡便可以！
Top 4: 勿做低頭族
平日大家都做開低頭族，電話、iPad經常不離手，如果行山都掛住看電話，會錯過很多美好的風景！行山原意是想與朋友放鬆一下，親親大自然，暫時忘記生活上的壓力，所以難得出來做運動，一於放低各種電子儀器，呼吸一下新鮮空氣，與朋友聊天打卡，好好放鬆心情吧！
Top 3: 製造噪音聲浪
有些人喜歡一邊行山一邊聽音樂，戴耳機聽當然沒有問題，不過大家記得不要用喇叭大聲播歌製造噪音聲浪！另外，行山與朋友傾偈是可以的，但切忌過於興奮而大聲講大聲笑，這樣會對想靜靜地行山的山友造成滋擾。
Top 2: 行山食煙或隨地掉垃圾
習慣吸煙而又是行山友的你就要注意，行山時不要吸煙或掉煙頭，避免引致山火的發生。山徑路窄，還要被逼食二手煙，惹來山友對此行為感到相當憤怒，要記住大家行山是想呼吸一下新鮮空氣！另外，不論是行山新手還是專業行山友，都不應在郊外隨處掉垃圾，記得將用過的水樽、食物、紙巾通通包好下山才拋掉，保持郊野清潔。
Top 1: 行山只為打卡
不少女生行山是為了打卡影相，但有些行山友在同個一景點停留太耐，令其他山友無法在該處打卡，甚至阻擋其他山友行山路線，這個行為真的超討厭！有網民表示試過有朋友行山時，每行到一個景點都要停留很久拍照，影完相就要落山，但朋友想繼續行上山，令到大家不歡而散就不好了！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！