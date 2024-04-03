行山5大最乞人憎行為 食煙都未係第一！原來著瑜伽褲都唔得？

每逢假期，不少人除咗外出行街外，仲會選擇約埋一班好友齊齊去行山。不過如果準備行山的你就要注意啦，因為不少行山友都會不經意將一些生活習慣帶到山野，更無意間忽略了其他山友的感受！以下將盤點5個最乞人憎的行山行為，看看自己中了多少項！記住下次行山時要多加注意，不能再犯啊！