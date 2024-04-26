「行走的CD機」梁山山｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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在「福祿壽訓練學院」節目中，代號「行走的CD機」的梁山山隸屬於Professor Sau 李思捷隊。35歲的他是內地藝人，專長於聲音模仿，能精準模仿多位著名歌手如張學友和譚詠麟等。梁山山在內地經營社交帳號，擁有超過一億的抖音話題。他的專長還包括對聲音模仿的物理分析，展示了他在聲音藝術方面的深厚知識和技能。梁山山的表演經驗豐富，包括參與CCTV和廣東衛視的多個表演節目。
「行走的CD機」梁山山個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 代號：「行走的CD機」
- 姓名：梁山山
- 年齡：35
- 職業：內地藝人
- 專長：聲音模仿
- 學歷：廣東紡織職業學院 主修：工商企業管理 / 服裝設計
「行走的CD機」梁山山個人簡介
在內地有經營社交帳號的梁山山，抖音話題超過1億！擅長於物理系角度對聲音模仿進行分析，在內地有「小張學友」之稱。
「行走的CD機」梁山山表演履歷
可模仿張學友、譚詠麟、古巨基、張宇等，亦擅長即興表演
「行走的CD機」梁山山曾獲奬項及特別個人經歷
- CCTV1《2020中央電視台戲曲春晚》
- 廣東衛視《國樂大典》擔任「國秀助威官」
- 2024廣東衛視大灣區跨年晚會
- 曾於內地熱播處境劇《外來媳婦本地郎》中飾演朱利安，並因而人氣急升
- 2023年擔任「廣府文化宣傳大使」
- 2023年VIP音樂榜「VIP全能藝人」
- 2023華語演藝盛典頒獎典禮「卓越突破獎」；
- 2021年擔任「廣州天河區禁毒宣傳形象大使」
- 音樂先鋒榜樂壇進步大獎及最佳合唱獎
- YAMAHA節拍音樂大賽全國總冠軍；
- 廣州文化旅遊推廣大使
「行走的CD機」梁山山表演片段
圖片來源：TVB