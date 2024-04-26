「行走的CD機」梁山山｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

在「福祿壽訓練學院」節目中，代號「行走的CD機」的梁山山隸屬於Professor Sau 李思捷隊。35歲的他是內地藝人，專長於聲音模仿，能精準模仿多位著名歌手如張學友和譚詠麟等。梁山山在內地經營社交帳號，擁有超過一億的抖音話題。他的專長還包括對聲音模仿的物理分析，展示了他在聲音藝術方面的深厚知識和技能。梁山山的表演經驗豐富，包括參與CCTV和廣東衛視的多個表演節目。

