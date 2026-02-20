《行運一條龍》28年後翻Hit被指「被低估賀歲片」盤點片中6大經典金句

過年期間重溫經典港產賀歲片，絕對是不少港人的集體回憶！一位網民日前在YouTube偶然發現1998年經典賀歲片《行運一條龍》，補看後大讚「感覺補返咗一個大遺憾」，更驚嘆28年後重看依然笑到一餐，引發網民熱烈討論這套被遺忘的賀歲片經典。