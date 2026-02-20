《行運一條龍》28年後翻Hit被指「被低估賀歲片」盤點片中6大經典金句

過年期間重溫經典港產賀歲片，絕對是不少港人的集體回憶！一位網民日前在YouTube偶然發現1998年經典賀歲片《行運一條龍》，補看後大讚「感覺補返咗一個大遺憾」，更驚嘆28年後重看依然笑到一餐，引發網民熱烈討論這套被遺忘的賀歲片經典。

周星馳非絕對主角 無厘頭演技依然無人能及

不少觀眾一直以為《行運一條龍》是周星馳的個人秀，但該網民觀看後才發現星爺其實只是重要配角之一。不過即使戲份不算最多，周星馳那種「無厘頭中帶住真情、誇張卻又好有層次」的獨特演繹方式，依然令人印象深刻。網民更直言「真係由古至今只有佢做到，旁人想模仿都只會變得不倫不類」，可見星爺的無厘頭風格確實是獨一無二，至今仍無人能夠超越。

豪華陣容各有戲份 導演功力處理得宜

《行運一條龍》集合了當年最紅的港星，包括周星馳、鄭秀文、舒淇、陳曉東、葛民輝、楊恭如、吳君如、羅家英等，陣容可謂超級豪華。網民大讚導演處理得好，「每條線都各有味道，又互相呼應」，從來不會覺得任何角色是多餘或硬塞進去。故事主線圍繞歷史悠久的「行運茶餐廳」面臨業主迫遷危機，然後衍生出多條不同風格的愛情支線，每對情侶都有各自的特色和發展軌跡。

三段愛情故事各具特色 階級落差最觸動人心

電影中的三段愛情故事各有千秋，葛民輝與楊恭如演出「天真無邪、尷尬純情」的戀愛；周星馳與鄭秀文則是經典的「鬥氣冤家、重逢後患得患失」酸甜互動；而最重磅的陳曉東與舒淇，則演繹一段「我唔知你係有錢女」的階級落差愛情故事。網民特別讚賞最後一段愛情線「帶點現實又好浪漫」，在娛樂性中不忘加入社會現實元素，令觀眾更有共鳴。

茶餐廳迫遷情節貼近現實 大團圓結局溫暖人心

電影中茶餐廳被地產商姣婆四（吳君如飾）逼遷的情節，在今日看來依然非常貼近香港現實。最終靠舒淇父親羅家英收購地產商公司，成功拯救茶餐廳的橋段，雖然有點童話色彩，但正正是賀歲片應有的溫暖結局。網民形容結尾「每一對戀人有情人終成眷屬，齊齊燒炮仗、舞龍舞獅，好喜慶」，完美體現了港產賀歲片的精神。

網民大讚重溫價值高 懷念舊香港人情味

該網民觀看後大讚「下午一個人喺屋企睇，對住屏幕都笑到一大餐」，認為整套電影「充滿無厘頭笑位、街坊人情味同溫暖結局」。他更表示看完後「由心入面開心，懷念舊香港嗰種齊齊過年、互相幫襯嘅感覺」，網民總結指這套電影「唔係周星馳最瘋狂嘅無厘頭神作，但群戲均衡、溫情滿滿，越睇越有味道」，強烈推薦給喜歡舊港產賀歲片的朋友重溫。

盤點片中6大經典金句：

1. 「年初四咁樣」

2. 「年初四，假又放完，錢又使晒，工又要返，點會有好樣呀？」

3. 「一個AM，一個FM，大家都唔啱Channel」

4. 「轉你老X啊！我哋緣分已盡喇！」「阿媚！」

5.「原來愛係可以用物質同埋錢嚟衡量㗎咩」

6. 「而我始終都係一個溝唔到女嘅可..憐..蟲..」

