衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊嘲諷兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

衛志豪周日（9日）上《開心大綜藝》宣傳劇集《伙記辦大事》，興奮po相上社交網，卻遭友人私訊嘲諷，並反推薦他睇MIRROR演唱會，登時被辣㷫的衛志豪直接答：「唔識佢﹗」，愈諗愈㷫的衛志豪翌日公開與友人私訊，並叫大家評理，曹永廉即力撐衛志豪公審有理﹗

文：東方新地｜圖：衛志豪IG、fb