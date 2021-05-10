衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊嘲諷兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
衛志豪周日（9日）上《開心大綜藝》宣傳劇集《伙記辦大事》，興奮po相上社交網，卻遭友人私訊嘲諷，並反推薦他睇MIRROR演唱會，登時被辣㷫的衛志豪直接答：「唔識佢﹗」，愈諗愈㷫的衛志豪翌日公開與友人私訊，並叫大家評理，曹永廉即力撐衛志豪公審有理﹗
文：東方新地｜圖：衛志豪IG、fb
文：東方新地｜圖：衛志豪IG、fb
衛志豪公開友人私訊叫大家評理
衛志豪與《伙記辦大事》演員們一起上《大綜藝》，在節目直播期間，興奮拍片放上社交網即時動態，卻遭友人私訊留言「好娘」，衛志豪最初回覆一個哈哈笑emoji，友人再回話指正在看「年青人」MIRROR演唱會，衛志豪即火起回覆一個問號及直指「唔識佢」，友人回答是MIRROR的姜濤及Anson Kong，衛志豪爂爆回答：「關我咩事？」。
私訊截圖：
友人send來MIRROR演唱會照片，衛志豪直指「唔識佢」，朋友介紹是MIRROR的姜濤及Anson Kong，衛志豪隨即答：「關我咩事」。
不滿《大綜藝》被評老土 衛志豪反問「係咪食錯嘢」
友人回應：「你們節目太老土，阿婆都唔睇」，衛志豪反問對方為何send訊息畀佢：「雖然個節目唔係我，但聽到都銀耳，我唔知點解你同我咁講，係咪食錯嘢？」
衛志豪開心上《大綜藝》又與主持之一的吳若希合照。
「我見盡明星藝人，好多都做咗朋友」
衛志豪被友人激到瞓唔著，翌日早上發千字文叫大家嚟評理，內容指對方先撩者賤，直言與該名友人「同你又唔係好熟，我見盡大大小小明星藝人，好多都做咗朋友…我唔知我有乜得罪你，你以咩身份同我講呢番說話？」，衛志豪又指對方後來改口「可能send錯」並刪除訊息，令佢更加嬲因為「最憎啲人講過唔算數，咁我唯有講出嚟等大家評吓理…」。
衛志豪爆粗罵不停
衛志豪回覆友人時指唔識MIRROR，但卻指自己「以前跟郭富城、劉德華、陳奕迅、張學友、黎明等等做無數次演唱會採訪，我會尊重所有表演者。」 衛志豪再連珠炮發：「你唔鍾意想叫我認同你？個節目我有份做，你想我畀咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友，個個都識咗十幾年，what the Fxxx﹗係咪有病。」
「同佢做朋友請小心」
衛志豪續說：「我歡迎娛樂圈百花齊放，但最憎唯恐天下不亂，同佢做朋友嗰啲請小心，你拜咩嘢神咩教到你咁。」最後PS「我唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我…」