da0c9c25-175c-4ed3-8d46-d3b54cee1670

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊嘲諷兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

東方新地 - 娛聞

衛志豪周日（9日）上《開心大綜藝》宣傳劇集《伙記辦大事》，興奮po相上社交網，卻遭友人私訊嘲諷，並反推薦他睇MIRROR演唱會，登時被辣㷫的衛志豪直接答：「唔識佢﹗」，愈諗愈㷫的衛志豪翌日公開與友人私訊，並叫大家評理，曹永廉即力撐衛志豪公審有理﹗
文：東方新地｜圖：衛志豪IG、fb

衛志豪周日上《大綜藝》宣傳劇集《伙記辦大事》，曾志偉以高層身份監場。
衛志豪周日上《大綜藝》宣傳劇集《伙記辦大事》，曾志偉以高層身份監場。

衛志豪公開友人私訊叫大家評理

衛志豪與《伙記辦大事》演員們一起上《大綜藝》，在節目直播期間，興奮拍片放上社交網即時動態，卻遭友人私訊留言「好娘」，衛志豪最初回覆一個哈哈笑emoji，友人再回話指正在看「年青人」MIRROR演唱會，衛志豪即火起回覆一個問號及直指「唔識佢」，友人回答是MIRROR的姜濤及Anson Kong，衛志豪爂爆回答：「關我咩事？」。

私訊截圖：

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
衛志豪入廠準備上《開心大綜藝》，興奮在IG即時動態拍片表示「準備中」，友人私訊指「好娘」，及後send相回覆「年青人」MIRROR的相回覆。

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

友人send來MIRROR演唱會照片，衛志豪直指「唔識佢」，朋友介紹是MIRROR的姜濤及Anson Kong，衛志豪隨即答：「關我咩事」。

不滿《大綜藝》被評老土 衛志豪反問「係咪食錯嘢」

友人回應：「你們節目太老土，阿婆都唔睇」，衛志豪反問對方為何send訊息畀佢：「雖然個節目唔係我，但聽到都銀耳，我唔知點解你同我咁講，係咪食錯嘢？」
衛志豪開心上《大綜藝》晒同主持之一的吳若希合照。

衛志豪開心上《大綜藝》又與主持之一的吳若希合照。

「我見盡明星藝人，好多都做咗朋友」

衛志豪被友人激到瞓唔著，翌日早上發千字文叫大家嚟評理，內容指對方先撩者賤，直言與該名友人「同你又唔係好熟，我見盡大大小小明星藝人，好多都做咗朋友…我唔知我有乜得罪你，你以咩身份同我講呢番說話？」，衛志豪又指對方後來改口「可能send錯」並刪除訊息，令佢更加嬲因為「最憎啲人講過唔算數，咁我唯有講出嚟等大家評吓理…」。

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
衛志豪是明星足球隊隊員，本身與曾志偉私交甚篤，一齊踢波仲一齊歎紅酒，曾志偉上任無綫高層後，衛志豪第一時間說恭喜。
衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
因加入明星足球隊關係，同阿叻陳百祥等人都好熟。

衛志豪爆粗罵不停

衛志豪回覆友人時指唔識MIRROR，但卻指自己「以前跟郭富城、劉德華、陳奕迅、張學友、黎明等等做無數次演唱會採訪，我會尊重所有表演者。」 衛志豪再連珠炮發：「你唔鍾意想叫我認同你？個節目我有份做，你想我畀咩反應你，成個節目嘅人都係我朋友，個個都識咗十幾年，what the Fxxx﹗係咪有病。」

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
衛志豪是有線娛樂主播出身，訪問過不同明星藝人。

「同佢做朋友請小心」

衛志豪續說：「我歡迎娛樂圈百花齊放，但最憎唯恐天下不亂，同佢做朋友嗰啲請小心，你拜咩嘢神咩教到你咁。」最後PS「我唔認識呢班後生仔，佢哋都唔會識我…」

曹永廉留言撐公審有理

曹永廉即留言撐衛志豪公審朋友有理。
曹永廉即留言撐衛志豪公審朋友有理。

網民斥：「MIRROR都唔識，太OUT﹗」

亦有網民留言指他太out，竟然MIRROR都唔識。
亦有網民留言指他太out，竟然MIRROR都唔識。
衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
「有線幫」衛志豪、陸浩明和陳貝兒是余詠珊愛將，當年齊齊由有線過無綫，余詠珊失勢敗走，三人還能企得住腳，繼續有發展。

網民不滿衛志豪暗指友台員工

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

衛志豪曾同細十三年的阮兒拍拖三年，早前被分手，但二人的拍拖到荷蘭的旅遊節目剛重播。
衛志豪曾同細十三年的阮兒拍拖三年，早前被分手，但二人的拍拖到荷蘭的旅遊節目剛重播。
衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
因為是娛樂主播出身，又是明星足球隊，與許志安相熟。
衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友
衛志豪過檔無綫後，一直繼續做娛樂主播，近年跟有線幫黃翠如、洪永城一樣被安排拍劇，近日衛志豪與陳瀅為《伙記辦大事》宣傳。
衛志豪最近為郭富城新戲記招做司儀，更獲郭富城經理人小美安排睇戲。
衛志豪最近為郭富城新戲記招做司儀，更獲郭富城經理人小美安排睇戲。

衛志豪公審原文如下：

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友 衛志豪興奮上《大綜藝》遭友私訊指「好娘」兼推薦睇MIRROR 嬲豬發長文公審朋友

讀者留言

熱門文章

 