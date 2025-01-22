衛蘭記錯楊千嬅歌名變《少女X子》超爆笑 網民：應該係尹光嘅歌
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楊千嬅近日到廣州開巡演，內地節目《聲生不息·港咩嘢》主持阮兆祥就帶同嘉賓衛蘭去探班，期間衛蘭就講兩人將會合作演唱千嬅的一首經典歌，但竟然講錯歌名，變成《少女的X子》，令千嬅即時笑到趴地！
楊千嬅 首本名曲被衛蘭改名
衛蘭當日驚喜現身楊千嬅演唱會，阮兆祥問到衛蘭兩人將會合作唱甚麼歌時，衛蘭回答：「我最鍾意千嬅嘅一首歌，叫《少女的孩子》…」楊千嬅聽錯以為她說《少女的提子》，爆笑更正為「祈禱呀」，隨即笑到趴在地上，而節目組更在字幕寫上《少女的蹄子》。衛蘭在旁尷尬地解釋因為同一時間想起了楊千嬅另一首歌《野孩子》，才會口誤將兩首歌名混合。
網民紛紛笑爆：三樣都唔出得街
網民紛紛笑爆：「《少女的孩子》個名真係好地獄好好笑」、「少女的孩子，係咪16歲媽媽概念？」、「《少女的提子》應該係尹光嘅歌」、「另外一首可能係野祈禱」、「少女的蹄趾、少女的提子、少女的孩子，我X，三樣都係唔出得街」、「少女的提子：明知愛這種葡提子」、「無論孩子定提子，都笑到癲」、「笑到咁一定係諗到嗰啲嘢」等等。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@聲生不息官抖、[email protected]資料或影片來源：原文刊於新假期