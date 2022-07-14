衛蘭演唱會｜網民失望力數4宗罪 唱Live再好都衰畀呢件事！
衛蘭演唱會4宗罪 只得一樣嘢做得好！
1.氣氛出事
衛蘭演唱會結束後，有網民直指演唱會氣氛非常出事，指整個歌曲編排有問題。更有網民連是否完場都不知道，又不敢叫「Encore」，令現場觀眾無法投入演唱會之中，十分冇癮。
2.唔識講嘢
衛蘭「鬼妹仔」形象深入民心，若要他如其他歌手般在間場時開talk show搞氣氛十分困難。衛蘭為了避免尷尬，演唱會大多數時間都是唱歌，缺乏與觀眾交流。MC張天賦作嘉賓的那晚，最精警的一句就是問MC：「點解鍾意行超市？」。不過亦有網民認為衛蘭的性格原本就不太愛說話，有時候笑一笑就已經夠晒！
3.Encore時間少
衛蘭演唱會比其他歌手的encore時間短，網民直言：「11點都未到就完場覺得有啲空虛。」覺得未聽夠皮。不過都有網民解釋，並非所有公司有足夠預算去支付encore的罰款，所以理解衛蘭encore時間比較短。另外都有網民略嫌舊歌較少，希望能聽多啲經典金曲例如《My Love My Fate》、《就算世界無童話》等等，更指經典歌以「串燒」形式出現的確失望。
4.似足佈道會
衛蘭演唱會出現「首場苦主」，他們認為演唱會似足佈道會，歌單中有5、6首福音歌，而當晚衛蘭又邀請幾位好姊妹上台，其中鍾舒漫在台上演說了個人經歷近10分鐘，令到全場歌迷十分尷尬。有苦主轟首晚的衛蘭是「新世紀福音戰士」。不過在之後場次終於似返演唱會，而唔再講咁多道。
睇返啲精彩畫面順返條氣：
網民得1樣嘢讚：背歌詞勁
衛蘭身為鬼妹仔，在演唱會上沒有用提詞機，亦沒有看歌詞牌。可見她歌詞背得非常穩陣，有網民都指她在演唱過程有「甩嘴」的情況出現，不過唔算太多。另外，網民激讚衛蘭的確是目前香港女歌手中的頂尖級別，Live的水準相當之高，絕對係「靚聲王」！
讀者留言